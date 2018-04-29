Seferihisar modelinde kadınlar kooperatifi

Türkiye’nin ilk “Sakin Şehri” için yollara düşmeksizin bize bu fırsatı sunan Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nin Adana ile başladığı “Yerel Mutfak, Global Lezzet” etkinliği.

Etkinlik için eşi Neptün Soyer ve yemekleri Hilton’un mutfağında pişiren ekip ile birlikte İstanbul’a gelen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile uzun aradan sonra sohbet ediyoruz.

Soyer ile en son iki yıl önce Seferihisar’da yapılan Sosyal Belediyeler Derneği SODEM toplantısı sırasında buluşmuştuk.

Bu kez bizi yakasında “Sakin Şehir” amblemi, keçeden yapılmış salyangoz bir iğneyle karşılayan Soyer SODEM’in yeniden başkanlığına seçilmiş.

Derneği sendikaya dönüştürme gibi bir projesi var.

Yemekler sofraya gelirken üyeleri sadece kadın olan Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Neptün Soyer bilgi veriyor.

45 YILLIK İZMİR KÖY KOOP’UN İLK KADIN BAŞKANI



Neptün Soyer ekibiyle



“2009 yılında Seferihisar sanayiyi bir yana bırakarak turizm ve tarımı tercih etti. 85 kadın birlikte yola çıkarak 100 liralık bir pay ile Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk”.

Bugün kooperatifin bir lokantası, bir pekmez fabrikası var.

Tarım Bakanlığı ile birlikte kurulacak entegre et tesisi yolda.

Neptün Soyer, Seferihisar lezzetlerini pişiren ekibi tanıtırken “Kimi sakızlı tarhanası Makro’lara satıyor. Kimi Anadolu Efes ve UNDP projesi kapsamında evlere yaşlılara yemek hizmeti sunan lokanta açtı” diyor.

Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Seferihisarlı kadınların tümü iş güç sahibi.

İki çocuk annesi Neptün Soyer matematik öğretmeni aynı zamanda.

Kooperatifçiliğe gönül verdiği için 95 kooperatifi çatısı altında toplayan 45 yıllık İzmir Köy Koop’un önce başkan yardımcısı sonra başkanı olmuş.

ELEKTRİK FATURASINA SON



Tunç Soyer



Tunç Soyer ile sohbetimize dönersem, konu geliyor dolaşıyor yine kooperatife geliyor.

Soyer en son “Seferihisar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi” kurduklarını anlatıyor.

Kulağa ne hoş geliyor değil mi?

İlk aşamada Seferihisar Ulamış Köyü’nde 100kw’lık Güneş Enerjisi Santrali kurulacak.

GES’ten üretilen elektrik ortakların elektrik tüketimini karşılayacak, fazlası ise satılacak.

Geliri ortaklara dağıtılacak.

“Elektrik faturasına son, üstelik kooperatif ortakları para kazanacak” diyor.

Seferihisar’ın güneş, rüzg^ar ve jeotermal zengini olduğunu hatırlatarak “bu kaynakların tümünü kullandığımız takdirde Seferihisar’ın yıllık toplam elektrik tüketiminin 10 katını karşılayabiliriz” diye konuşuyor.

Dediği gibi Türkiye’de ilk kez bir enerji santrali bir kooperatif bünyesinde üretim yapacak.

Enerjide devrim.

Tutarsa Türkiye’ye harika bir model olabilir.

Soyer’e göre, kooperatife üye olacak Seferihisarlılar 9 yıl zarfında sisteme harcadıkları maliyeti amorti edecekler ve 21 yıl boyunca üzerine para kazanacaklar.

www.seyeko.web.tr adresinde sistemle ilgili detaylı bilgi varmış.

Model, belki başka vizyon sahibi belediye başkanlarına da örnek olur.