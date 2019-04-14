Sarıkamışlı çocuklara hijyen ve sanatla dokunmak

Sarıkamış’ın sonsuz beyazlığının tam ortasındaki Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Ortaokulu’ndayız.
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ve ekibiyle birlikte okulun bahçesine adımımızı attığımız anda, yanakları kış ayazında kızarmış kızlı erkekli öğrenciler etrafımızı sarıyor.
Benzer bir sahneyi bundan tam 11 yıl önce Sivas’ın Ulaş ilçesindeki okulda yaşadığımı hatırlıyorum.
O dönemde Yatılı Bölge Ortaokulları’nın (YBO) adı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) idi.
Eczacıbaşı Hijyen Projesi kapsamında Sivas, Ulaş’a yaptığımız ziyarette bizimle birlikte Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı ve Sevgili Türkan Saylan vardı.
Faruk Eczacıbaşı ödüllü öğrencilerle
Çünkü o zaman Eczacıbaşı Hijyen Projesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı ile birlikte yürütülüyordu.
Bu vesileyle burada Türkan Saylan’ı anmış olayım.
O günden bugüne, YİBO’lar zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması nedeniyle YBO oldu.
Hijyen Projesi 19 bin öğrenciye ulaşmış durumda ve 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yol alıyor.
ÇOCUKLARIN DOĞAL HAKKI
Söz konusu projenin 51. okulu olan Şehit Taner Baran’ın yeni açılan müzik odasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz bilgi veriyor.
63 ilde 302 tane YBO var ve bunlarda okuyan yatılı ve gündüzlü öğrencilerin sayısı 76 bin 570.
Nitekim Sarıkamış’taki YBO’da hem yatılı okuyan hem yakın mahallelerdeki evlerine dönen öğrenciler var.
Aköz’e dönersek “amacımız hem öğrencilerin fiziksel koşullarını iyileştirmek hem eğitim vermek” diyor.
Faruk Eczacıbaşı’nın da dediği gibi, çocukların sağlıklı, temiz, modern ortamlarda yaşamaları ve eğitim görmeleri en doğal hakları.
“Onlara her olanağı sunmak vazifemiz, sorumluluğumuz. Yeterli fiziksel olanakları sağlamak kadar, bunların kaliteli ve estetik olmasını sağlamak da şart” diyor Faruk Eczacıbaşı.
Ali Aköz, resim yarışmasında ödül alan Berfin ile
Diğer YBO’larda olduğu gibi Sarıkamış’taki okulun tuvaletlerinin baştan sona yenilenmesi için tüm malzemeler Eczacıbaşı tarafından sağlanmış.
Alt yapı ve işçilik Milli Eğitim Bakanlığı’na ait.
2020 yılına kadar toplam 60 okula ulaşması planlanan Hijyen Projesi kapsamında okullara 189 bin 405 metrekare karo ve 71 bin 820 parça ürün temin edilmiş.
Aköz “5 bin 500 evin banyosunu yenilemek gibi bir şey” diyor.
SARIKAMIŞ’TAN İSTANBUL MODERN’İ ZİYARET
Projenin ikinci ayağında ise hijyen eğitimi ve Eczacıbaşı Gönüllüleri’nin öğrencilerin sanat ve kültüre katılımlarına yönelik çalışmaları var.
Eczacıbaşı Gönüllüleri adından anlaşılacağı gibi toplulukta çalışanları bir araya getiren bir oluşum.
Gönüllüler, Sarıkamış’taki okulda içinde bulunduğumuz pırıl pırıl müzik odasının hayata geçmesini sağlamışlar.
Ankara’dan tayinle Sarıkamış’a gelen genç müzik öğretmeni Büşra Öz’ün talebi üzerine bir piyano ve keman gibi müzik aletleri alınmış.
Öğrencileri kendisine o kadar hayran ki, müziğe dört elle sarılacaklarından eminim.
Gönüllüler öte yandan okulda hikâye ve resim yarışmasına ön ayak olmuşlar.
Yarışmanın birincileri, aileleriyle birlikte davet edildikleri İstanbul’da İstanbul Modern’i de gezme, buradaki atölye çalışmalarına katılma imkânı bulmuşlar.
Sarıkamış’ı İstanbul’a bağlayan köprü, işin içinde hevesli öğrenciler, sanat ve kültür olunca çok daha anlamlı.
Sarıkamışlı çocuklara hijyen ve sanatla dokunmak
Sarıkamış’ın sonsuz beyazlığının tam ortasındaki Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Ortaokulu’ndayız.
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ve ekibiyle birlikte okulun bahçesine adımımızı attığımız anda, yanakları kış ayazında kızarmış kızlı erkekli öğrenciler etrafımızı sarıyor.
Benzer bir sahneyi bundan tam 11 yıl önce Sivas’ın Ulaş ilçesindeki okulda yaşadığımı hatırlıyorum.
O dönemde Yatılı Bölge Ortaokulları’nın (YBO) adı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) idi.
Eczacıbaşı Hijyen Projesi kapsamında Sivas, Ulaş’a yaptığımız ziyarette bizimle birlikte Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı ve Sevgili Türkan Saylan vardı.
Faruk Eczacıbaşı ödüllü öğrencilerle
Çünkü o zaman Eczacıbaşı Hijyen Projesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı ile birlikte yürütülüyordu.
Bu vesileyle burada Türkan Saylan’ı anmış olayım.
O günden bugüne, YİBO’lar zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması nedeniyle YBO oldu.
Hijyen Projesi 19 bin öğrenciye ulaşmış durumda ve 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yol alıyor.
ÇOCUKLARIN DOĞAL HAKKI
Söz konusu projenin 51. okulu olan Şehit Taner Baran’ın yeni açılan müzik odasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz bilgi veriyor.
63 ilde 302 tane YBO var ve bunlarda okuyan yatılı ve gündüzlü öğrencilerin sayısı 76 bin 570.
Nitekim Sarıkamış’taki YBO’da hem yatılı okuyan hem yakın mahallelerdeki evlerine dönen öğrenciler var.
Aköz’e dönersek “amacımız hem öğrencilerin fiziksel koşullarını iyileştirmek hem eğitim vermek” diyor.
Faruk Eczacıbaşı’nın da dediği gibi, çocukların sağlıklı, temiz, modern ortamlarda yaşamaları ve eğitim görmeleri en doğal hakları.
“Onlara her olanağı sunmak vazifemiz, sorumluluğumuz. Yeterli fiziksel olanakları sağlamak kadar, bunların kaliteli ve estetik olmasını sağlamak da şart” diyor Faruk Eczacıbaşı.
Ali Aköz, resim yarışmasında ödül alan Berfin ile
Diğer YBO’larda olduğu gibi Sarıkamış’taki okulun tuvaletlerinin baştan sona yenilenmesi için tüm malzemeler Eczacıbaşı tarafından sağlanmış.
Alt yapı ve işçilik Milli Eğitim Bakanlığı’na ait.
2020 yılına kadar toplam 60 okula ulaşması planlanan Hijyen Projesi kapsamında okullara 189 bin 405 metrekare karo ve 71 bin 820 parça ürün temin edilmiş.
Aköz “5 bin 500 evin banyosunu yenilemek gibi bir şey” diyor.
SARIKAMIŞ’TAN İSTANBUL MODERN’İ ZİYARET
Projenin ikinci ayağında ise hijyen eğitimi ve Eczacıbaşı Gönüllüleri’nin öğrencilerin sanat ve kültüre katılımlarına yönelik çalışmaları var.
Eczacıbaşı Gönüllüleri adından anlaşılacağı gibi toplulukta çalışanları bir araya getiren bir oluşum.
Gönüllüler, Sarıkamış’taki okulda içinde bulunduğumuz pırıl pırıl müzik odasının hayata geçmesini sağlamışlar.
Ankara’dan tayinle Sarıkamış’a gelen genç müzik öğretmeni Büşra Öz’ün talebi üzerine bir piyano ve keman gibi müzik aletleri alınmış.
Öğrencileri kendisine o kadar hayran ki, müziğe dört elle sarılacaklarından eminim.
Gönüllüler öte yandan okulda hikâye ve resim yarışmasına ön ayak olmuşlar.
Yarışmanın birincileri, aileleriyle birlikte davet edildikleri İstanbul’da İstanbul Modern’i de gezme, buradaki atölye çalışmalarına katılma imkânı bulmuşlar.
Sarıkamış’ı İstanbul’a bağlayan köprü, işin içinde hevesli öğrenciler, sanat ve kültür olunca çok daha anlamlı.