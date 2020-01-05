PSM’den Son Dakika Koltuğum

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası dünyanın en köklü kurumlarından biri.
Neredeyse 200 yıldan hiç kesintiye uğramadan beri sürekliliğini korumuş.
2. Mahmut döneminde mehter takımı yerine kurulan Mızıka-ı Hümayun, zamanla çeşitli müzik dallarını bünyesinde toplamış.
Atatürk’ün talebiyle 1924 yılında Ankara’ya taşınmış ve Cumhuriyet tarihinin ilk müzik kurumu olmuş.
Bu bilgileri bize orkestranın daimi şefliğini yapan Prof. Rengim Gökmen, Zorlu PSM’deki Yeni Yıl Konseri’nden önce aktarıyor.
Aralık ayının son günlerinde Ankara’da Dört İtalyan Tenor ile birlikte Yeni Yıl Konseri için izleyicilerin karşısına çıkan orkestra ilk defa İstanbul’da.
Opera aryaları, Napolitenler içeren programda, 1828 yılında İstanbul’a davet edilerek Mızıka-ı Hümayun’un orkestra şefliğine atanan Donizetti Paşa’nın kardeşi Gaetano Donizetti’nin de eseri Aşk İksiri operasından da bir arya var.
Murat Abbas Cem Yılmaz ile
Ayakta alkışladığımız orkestra ve Dört İtalyan Tenor’un konseri öncesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi PSM Genel Müdürü Murat Abbas ile sohbet ediyoruz.
PSM 7. sezonunda, Abbas ise 5,5 yıldır görevde.
Etkinliklerindeki çeşitlilik, farklı izleyici profilleri, yenilikçi uygulamalar derken ilk sezon 80 bin olan izleyici sayısını bugün 650 bin.
İZLEYİCİ SAYISI KATLAYARAK BÜYÜYOR
“2019 yılında en iyi sezonu yakaladık. 650 bin kişi bilet satın alarak 1200 etkinlik izledi. İlk sezon etkinlik sayısı 150 idi. Türkiye’deki kültür, sanat, müzik alanındaki tüm biletlerin yüzde 15’ini biz satıyoruz. Bu çok önemli bir yüzde” diyor Murat Abbas.
Sohbet ettiğimiz sırada, tiyatro, caz konseri gibi beş farklı etkinliğin yer aldığı, sanatla nefes alan bir yer burası.
PSM’nin dokuzuncu sezonunda başa baş geleceğini belirten Abbas yurt dışındaki benzer gösteri merkezlerini mercek altına almış.
ABD’deki Chicago Theatre ile Lincoln Center ve İngiltere’de Barbican Theatre ile South Bank.
Bizimle çarpıcı bir fark çıkmış ortaya: Bağış.
Söz konusu gösteri merkezlerinin aldıkları bağış miktarı 12 milyon ile 44 milyon dolar arasında değişiyor.
Yurt dışında çok olağan olsa da sanata bağış bizde pek yaygın olmayan bir durum.
Londra’da her hangi bir müzeye girdiğinizde “bağış yapacağınız” kutular mevcut örneği.
SON DAKİKA KOLTUĞUM
PSM’de bağış yok ama cebinde parası az olan gençlerin, öğrencilerin sanat etkinliklerine katılmaları için son derece yaratıcı uygulamalar var.
Bunlardan bir tanesi “Son Dakika Koltuğum”.
Abbas bununla ilgili “Gençliğimde parasızlık nedeniyle pek çok sevdiğim yabancı sanatçının konserlerini kaçırdım. Benim için bir numaralı star olan Michael Jackson’u parasızlık nedeniyle seyredememiştim. O gençlik yılları içimde ukde kaldı. Şimdi gençlere bu anlamda yardım etmek fırsatı doğdu” diyor.
Dar imkanlı gençlerin konser, tiyatro gibi sanat etkinliklerine katılmaları için PSM’nin geçtiğimiz aylarda devreye soktuğu “Son Dakika Koltuğum” nedir?
Tosla ve TOG işbirliğiyle hayata geçen proje çerçevesinde, Tosla uygulamasını indiren ve kartını alan öğrenciler, TOG’a (Toplum Gönüllüleri Vakfı) sembolik 1 liralık katkı ile etkinliği izleme hakkını kazanıyor.
“Bilet satın alanların yüzde 3 ila yüzde 5’i etkinliğe bir şekilde katılmıyor. Bu biletleri ve sponsorların kullanmadıkları biletleri gençlere ayırıyoruz” diyor Abbas.
Gençler için müthiş bir fırsat.
Murat Abbas, PSM’nin sosyal duyarlılığına bir başka örneği de veriyor
Dünyadaki festivallerde ortaya yeni çıkan bir trend kadın sanatçılara yüzde 50 oranında yer verilmesi.
Yüzde 50 anlaşmasını imzalayan gösteri merkezlerinin sayısı giderek çoğalırken, PSM de önümüzdeki günlerde imzacılar arasında yerini alacak.
Geçtiğimiz yıl 45 bin izleyiciye ulaşan PSM Caz Festivali’nin bu yılki programında büyük bir olasılıkla yüzde 50 oranında kadın sanatçı göreceğiz.
PSM’den Son Dakika Koltuğum
CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası dünyanın en köklü kurumlarından biri.
Neredeyse 200 yıldan hiç kesintiye uğramadan beri sürekliliğini korumuş.
2. Mahmut döneminde mehter takımı yerine kurulan Mızıka-ı Hümayun, zamanla çeşitli müzik dallarını bünyesinde toplamış.
Atatürk’ün talebiyle 1924 yılında Ankara’ya taşınmış ve Cumhuriyet tarihinin ilk müzik kurumu olmuş.
Bu bilgileri bize orkestranın daimi şefliğini yapan Prof. Rengim Gökmen, Zorlu PSM’deki Yeni Yıl Konseri’nden önce aktarıyor.
Aralık ayının son günlerinde Ankara’da Dört İtalyan Tenor ile birlikte Yeni Yıl Konseri için izleyicilerin karşısına çıkan orkestra ilk defa İstanbul’da.
Opera aryaları, Napolitenler içeren programda, 1828 yılında İstanbul’a davet edilerek Mızıka-ı Hümayun’un orkestra şefliğine atanan Donizetti Paşa’nın kardeşi Gaetano Donizetti’nin de eseri Aşk İksiri operasından da bir arya var.
Murat Abbas Cem Yılmaz ile
Ayakta alkışladığımız orkestra ve Dört İtalyan Tenor’un konseri öncesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi PSM Genel Müdürü Murat Abbas ile sohbet ediyoruz.
PSM 7. sezonunda, Abbas ise 5,5 yıldır görevde.
Etkinliklerindeki çeşitlilik, farklı izleyici profilleri, yenilikçi uygulamalar derken ilk sezon 80 bin olan izleyici sayısını bugün 650 bin.
İZLEYİCİ SAYISI KATLAYARAK BÜYÜYOR
“2019 yılında en iyi sezonu yakaladık. 650 bin kişi bilet satın alarak 1200 etkinlik izledi. İlk sezon etkinlik sayısı 150 idi. Türkiye’deki kültür, sanat, müzik alanındaki tüm biletlerin yüzde 15’ini biz satıyoruz. Bu çok önemli bir yüzde” diyor Murat Abbas.
Sohbet ettiğimiz sırada, tiyatro, caz konseri gibi beş farklı etkinliğin yer aldığı, sanatla nefes alan bir yer burası.
PSM’nin dokuzuncu sezonunda başa baş geleceğini belirten Abbas yurt dışındaki benzer gösteri merkezlerini mercek altına almış.
ABD’deki Chicago Theatre ile Lincoln Center ve İngiltere’de Barbican Theatre ile South Bank.
Bizimle çarpıcı bir fark çıkmış ortaya: Bağış.
Söz konusu gösteri merkezlerinin aldıkları bağış miktarı 12 milyon ile 44 milyon dolar arasında değişiyor.
Yurt dışında çok olağan olsa da sanata bağış bizde pek yaygın olmayan bir durum.
Londra’da her hangi bir müzeye girdiğinizde “bağış yapacağınız” kutular mevcut örneği.
SON DAKİKA KOLTUĞUM
PSM’de bağış yok ama cebinde parası az olan gençlerin, öğrencilerin sanat etkinliklerine katılmaları için son derece yaratıcı uygulamalar var.
Bunlardan bir tanesi “Son Dakika Koltuğum”.
Abbas bununla ilgili “Gençliğimde parasızlık nedeniyle pek çok sevdiğim yabancı sanatçının konserlerini kaçırdım. Benim için bir numaralı star olan Michael Jackson’u parasızlık nedeniyle seyredememiştim. O gençlik yılları içimde ukde kaldı. Şimdi gençlere bu anlamda yardım etmek fırsatı doğdu” diyor.
Dar imkanlı gençlerin konser, tiyatro gibi sanat etkinliklerine katılmaları için PSM’nin geçtiğimiz aylarda devreye soktuğu “Son Dakika Koltuğum” nedir?
Tosla ve TOG işbirliğiyle hayata geçen proje çerçevesinde, Tosla uygulamasını indiren ve kartını alan öğrenciler, TOG’a (Toplum Gönüllüleri Vakfı) sembolik 1 liralık katkı ile etkinliği izleme hakkını kazanıyor.
“Bilet satın alanların yüzde 3 ila yüzde 5’i etkinliğe bir şekilde katılmıyor. Bu biletleri ve sponsorların kullanmadıkları biletleri gençlere ayırıyoruz” diyor Abbas.
Gençler için müthiş bir fırsat.
Murat Abbas, PSM’nin sosyal duyarlılığına bir başka örneği de veriyor
Dünyadaki festivallerde ortaya yeni çıkan bir trend kadın sanatçılara yüzde 50 oranında yer verilmesi.
Yüzde 50 anlaşmasını imzalayan gösteri merkezlerinin sayısı giderek çoğalırken, PSM de önümüzdeki günlerde imzacılar arasında yerini alacak.
Geçtiğimiz yıl 45 bin izleyiciye ulaşan PSM Caz Festivali’nin bu yılki programında büyük bir olasılıkla yüzde 50 oranında kadın sanatçı göreceğiz.