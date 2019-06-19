Norveç emeklilik fonu fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye

Yenilenebilir enerjiyi bugünlerde çok konuşacağız.
Bonn’da bu cumartesi günü yapılacak İklim Konferansı’nda 22 Haziran gününün “Dünya Yenilenebilir Enerji Günü” ile edilmesine karar verilmiş.
Sosyal medyada “Yenilenebilir Enerji Günü” nedeniyle imzaya açılan dilekçede “Dünyanın, her ülkenin, her bölgenin, her belediyenin, her bireyin geleceğin yüzde yüz yenilenebilir enerji olması harekete geçelim” deniyor.
İmzaladım elbette.
Çünkü dünyanın, gelecek nesilleri geleceğin yenilenebilir enerjide.
Yatırımların da.
Bununla ilgili önemli bir gelişme gözden kaçmış olabilir.
Norveç geçtiğimiz günlerde, dünyanın en büyük devlet fonu diye bilinen trilyonlarca dolar değerindeki emeklilik fonunu fosil yakıtlardan çekerek yönünü güneş ve rüzgar yani yenilenebilir enerjiye çevireceğini açıkladı.
Norveç Hükümeti Küresel Emeklilik Fonu 1990 yılında petrol gelirlerini Norveç ekonomisine kazandırmak üzere kurulmuştu.
Petrol Fonu olarak da biliniyor.
ÇEKİCİLİĞİNİ YİTİREN ENERJİ MODELİ
Fon, Norveç halkını temsilen Maliye Bakanlığı adına Norges Bankası tarafından yönetiliyor.
Norveç Maliye Bakanlığı bu arada küresel yenilenebilir enerji altyapılarının piyasa değerinin 2017 yılında 2.9 trilyon dolar olduğunu hesaplamış.
2030 yılında ise bu değerin 4.2 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüş.
Yani rotanın fosil enerjilerden yenilenebilir enerjiye çevrilmesi boşuna değil.
Öte yandan, Norveç’in neden böyle bir karar aldığını 2010-2016 yılları arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Christiana Figueres pek güzel açıklamış:
“Fosil yakıtlara dayalı enerji modeli çekiciliğini yitiriyor ve yatırımcılar paralarını geleceğin teknolojilerine yatırmak istiyorlar. Bugün Norveç’in petrol fiyatlarındaki düşüş yani finansal kaygılar nedeniyle verdiği karar temiz enerjinin geleceğine ilişkin önemli bir ipucu”.
Enerji uzmanları da, önümüzdeki 10 yıl zarfında fosil yakıt devlerinin, daha temiz, daha ucuz ve daha hızlı hayata geçen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelecekleri konusunda hem fikir.
İSTİHDAM FAKTÖRÜ
Yenilenebilir enerjinin bir de istihdam boyutu var ki o da önemli.
Merkezi Abu Dabi’de olan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (İRENA) birkaç gün önce 2018 yılının yenilenebilir enerji istihdam rakamını açıkladı.
Buna göre 2018 yılında bu sektörde istihdam edilen kişilerin sayısı 11 milyona ulaşmış durumda.
2017 yılında bu rakam 10.3 milyondu.
İRENA’nın yeni yayınladığı “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam” raporuna göre,
yenilenebilir enerji istihdamı geçmiş yıllarda Çin, ABD ve Avrupa Birliği’nde yoğunlaşırken, son zamanlarda Malezya, Tayland ve Vietnam gibi ülkeler de fotovoltaik güneş paneli ihracatında önemli adımlar atarak istihdama katkıda bulundular.
Rapora göre, Asya yenilenebilir enerji istihdamının yüzde 60’ına sahip.
İRENA’nın direktörü Francesco La Camera bakın ne diyor?
“Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınmanın en temel noktaları olan çevre, ekonomi ve sosyal boyutlarını kapsadığı için ülkeler er ya da geç bu enerjiyi benimsemek zorunda”.
Türkiye’de yenilenebilir enerjinin ne durumda olduğunu merak ediyorsanız SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi’nin Direktörü Değer Saygın’ paylaştığı veriler şöyle:
- Nisan 2019 sonu itibariyla toplam kurulu gücümüz 89.680 MW seviyesine ulaştı.
- Bunun içerisinde hepsi yerli olmak üzere yenilenebilir enerji toplamı (hidro enerji, biyokütle, jeotermal, güneş ve rüzgar) 42.825 MW. Yani toplam gücün neredeyse yarısı yenilenebilir.
- Rüzgar 7.085 MW, güneş ise 5.375 MW.
Norveç emeklilik fonu fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye
Yenilenebilir enerjiyi bugünlerde çok konuşacağız.
Bonn’da bu cumartesi günü yapılacak İklim Konferansı’nda 22 Haziran gününün “Dünya Yenilenebilir Enerji Günü” ile edilmesine karar verilmiş.
Sosyal medyada “Yenilenebilir Enerji Günü” nedeniyle imzaya açılan dilekçede “Dünyanın, her ülkenin, her bölgenin, her belediyenin, her bireyin geleceğin yüzde yüz yenilenebilir enerji olması harekete geçelim” deniyor.
İmzaladım elbette.
Çünkü dünyanın, gelecek nesilleri geleceğin yenilenebilir enerjide.
Yatırımların da.
Bununla ilgili önemli bir gelişme gözden kaçmış olabilir.
Norveç geçtiğimiz günlerde, dünyanın en büyük devlet fonu diye bilinen trilyonlarca dolar değerindeki emeklilik fonunu fosil yakıtlardan çekerek yönünü güneş ve rüzgar yani yenilenebilir enerjiye çevireceğini açıkladı.
Norveç Hükümeti Küresel Emeklilik Fonu 1990 yılında petrol gelirlerini Norveç ekonomisine kazandırmak üzere kurulmuştu.
Petrol Fonu olarak da biliniyor.
ÇEKİCİLİĞİNİ YİTİREN ENERJİ MODELİ
Fon, Norveç halkını temsilen Maliye Bakanlığı adına Norges Bankası tarafından yönetiliyor.
Norveç Maliye Bakanlığı bu arada küresel yenilenebilir enerji altyapılarının piyasa değerinin 2017 yılında 2.9 trilyon dolar olduğunu hesaplamış.
2030 yılında ise bu değerin 4.2 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüş.
Yani rotanın fosil enerjilerden yenilenebilir enerjiye çevrilmesi boşuna değil.
Öte yandan, Norveç’in neden böyle bir karar aldığını 2010-2016 yılları arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Christiana Figueres pek güzel açıklamış:
“Fosil yakıtlara dayalı enerji modeli çekiciliğini yitiriyor ve yatırımcılar paralarını geleceğin teknolojilerine yatırmak istiyorlar. Bugün Norveç’in petrol fiyatlarındaki düşüş yani finansal kaygılar nedeniyle verdiği karar temiz enerjinin geleceğine ilişkin önemli bir ipucu”.
Enerji uzmanları da, önümüzdeki 10 yıl zarfında fosil yakıt devlerinin, daha temiz, daha ucuz ve daha hızlı hayata geçen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelecekleri konusunda hem fikir.
İSTİHDAM FAKTÖRÜ
Yenilenebilir enerjinin bir de istihdam boyutu var ki o da önemli.
Merkezi Abu Dabi’de olan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (İRENA) birkaç gün önce 2018 yılının yenilenebilir enerji istihdam rakamını açıkladı.
Buna göre 2018 yılında bu sektörde istihdam edilen kişilerin sayısı 11 milyona ulaşmış durumda.
2017 yılında bu rakam 10.3 milyondu.
İRENA’nın yeni yayınladığı “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam” raporuna göre,
yenilenebilir enerji istihdamı geçmiş yıllarda Çin, ABD ve Avrupa Birliği’nde yoğunlaşırken, son zamanlarda Malezya, Tayland ve Vietnam gibi ülkeler de fotovoltaik güneş paneli ihracatında önemli adımlar atarak istihdama katkıda bulundular.
Rapora göre, Asya yenilenebilir enerji istihdamının yüzde 60’ına sahip.
İRENA’nın direktörü Francesco La Camera bakın ne diyor?
“Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınmanın en temel noktaları olan çevre, ekonomi ve sosyal boyutlarını kapsadığı için ülkeler er ya da geç bu enerjiyi benimsemek zorunda”.
Türkiye’de yenilenebilir enerjinin ne durumda olduğunu merak ediyorsanız SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi’nin Direktörü Değer Saygın’ paylaştığı veriler şöyle:
- Nisan 2019 sonu itibariyla toplam kurulu gücümüz 89.680 MW seviyesine ulaştı.
- Bunun içerisinde hepsi yerli olmak üzere yenilenebilir enerji toplamı (hidro enerji, biyokütle, jeotermal, güneş ve rüzgar) 42.825 MW. Yani toplam gücün neredeyse yarısı yenilenebilir.
- Rüzgar 7.085 MW, güneş ise 5.375 MW.