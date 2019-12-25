Muhtar Kent’ten dünyadaki uyuşmazlıkları çözmeye yönelik programa 6 milyon dolar

2017 yılında CEO’luktan, geçtiğimiz nisan ayında Yönetim Kurulu başkanlığından ayrılmıştı.
Dünyanın önde gelen markalarından birinin CEO ve başkanı olarak vizyonuyla ve şirketin paydaşlarıyla kurduğu ve halen sürdürdüğü yakın ilişkiler nedeniyle “efsane başkan”.
1978 yılında şirkete ayak bastığında marka sayısı 2 iken bugün 550’ye, ürün sayısı ise 20’den 4 bin 500’ye yükselmiş.
Coca Cola’daki 41 yıllık başarılı kariyerinin ardından tabii ki boş durmuyor.
Önceki gün İstanbul’da Muhtar Kent ile yeni projelerini, Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı’nın neler yaptığını konuştuk.
Hayat dersi gibi geçen öğle yemeğinde vaktin nasıl geçtiğini anlamadık.
“Kariyerim boyunca insanlar niye anlaşamaz meselesi kafamı kurcaladı. Ülkeler, politikacılar, iş insanları, ortaklar, kardeşler, karı-koca niye anlaşamaz? Şirketlerin yüzde 90’ında kardeş kavgası var” diye sözü başlıyor Kent.
“Dünyanın daha iyiye gitmesi için katkıda bulunmalıyız” diye ekliyor.
Yaklaşık bir yıldan beri üzerinde odaklandığı proje, Columbia Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler ve Kamu Hizmetleri Okulu’nda (SİPA) başlayacak olan Çatışma Çözümü(Conflict Resolution) Üzerine Kent Küresel Liderlik Programı.
Muhtar Kent programın uygulanması için 6 milyon dolar bağışta bulunmuş.
Columbia Üniversitesi Rektörü Lee Bolinger ile müfredat ile ilgili bir yıldan beri yaptığı çalışmalar neticesinde anlaşma imzalanmış.
ÜNLÜ İSİMLER DERS VERECEK
27-33 yaşlarındaki genç genç diplomatlara yönelik iki haftalık program önümüzdeki nisan ayında başlıyor.
“Güçlükler ne kadar korkutucu olsa da dünyada daima olumlu bir değişiklik yapmanın yollarını aramalıyız” diyen Kent programın BM işbirliğiyle yürütüleceğini belirtiyor.
Yılda iki kez uygulanacak program için dünyanın her coğrafyasından her yıl sekiz ülkeye çağrı yapılacak ve gelecek vaat eden genç diplomatlarını programa dahil etmeleri talep edilecek.
“Her ülkenin göndereceği dörder diplomatı New York’ta iki hafta boyunca eğiteceğiz” diyen Muhtar Kent programın en alıcı noktasını şöyle açıklıyor:
“Bu gençleri kim eğitecek? Halen iş başında ve emekli olan CEO’lar, siyasi liderler ve sivil toplum kuruluş liderleri. Örneğin Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame soykırım travmasını nasıl atlattıklarını, Güney Afrikalı politikacı de Klerk Mandela’yı hapisten nasıl kurtardığını anlatacak”.
Muhtar Kent’in çoğu kişisel dostu olan, programa gönüllü katkı yapacak 300 kişilik listesi hazır.
Kendisi de moderatör olarak her derse katılacak.
Kapitalist sistemin sorgulanması, bölgesel çatışmaların devam etmesi ve iklim değişikliği nedeniyle dünyanın giderek belirsiz bir yöne gittiği bir dönemde Kent Küresel Liderlik Programı akademik ve siyasi çevrelerde takdir uyandırmış durumda.
Örneğin Yale Üniversitesi Küreselleşme Araştırma Merkezi Direktörü Meksika eski Devlet Başkanı Ernesto Zedillo örneğin “Her türlü uyuşmazlığın, çatışmanın ekonomik, politik ve sosyal gelişimi engellediği bir dönemde SİPA’nın bu girişimi çok önemli” demiş.
GELDİĞİN YERİ UNUTURSAN
Defne- Muhtar Kent Vakfı’na gelirsek vakıf ABD’de 2014 yılında kurulmuş.
“Geldiğin yeri unutursan gideceğin yere varamazsın” diyen Kent vakfın misyonunu böylece bir cümleye sığdırmış oluyor.
Çünkü vakfın amacı yürekten bağlı olduğu Türkiye’de eğitime katkı.
Muhtar Kent ile İstanbul’da
“Her yıl Türkiye’den başarılı dört öğrenciyi ABD’nin en iyi üniversitelerine gönderiyoruz. Başta sadece İstanbul Erkek, Robert Kolej gibi okullardan başvurular vardı. Şimdi yüzlerce başvuru alıyoruz” diye anlatıyor.
Vakıf, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de bir şube açmış.
Şimdiye kadar 23 öğrenci vakfın sağladığı olanaklardan (30 bin dolar yıllık) yararlanmış.
Vakıf şimdiye kadar 1.5 milyon dolar harcamış.
Vakfın yönetim kurulu tarafından belirlenen öğrencilerin yüzde 45’i Muhtar Kent’in Ayvalıklı olması nedeniyle Ezine’den Dikili’ye kadar uzanan Körfez Bölgesi’nden.
Vakıf aracılığıyla ABD’de eğitim gören öğrencilerin avantajları şöyle:
Muhtar Kent geniş network’u, kişisel ilişkileri nedeniyle vasıflarına göre kimi mezunlara iş bulabiliyor.
“Çok mutluyum çünkü mezunlardan biri Amazon’da, diğeri Chobani’de çalışıyor” diyor.
Vakıf ayrıca Ayvalık Lisesi’nden mezun başarılı öğrencilere lisan bursu veriyor.
Düşünün ki, kısıtlı imkanlara sahip aileden gelen Ayvalıklı bir genç lisan öğrenmek için ABD’nin yolunu tutabiliyor.
Vakfın sağladığı bursların dışında mezun olduğu Tarsus Amerikan Koleji öğrencilerine yönelik bir Defne-Muhtar Kent bursu da var.
Özetle çeşitli şirket ve STK’ların yönetim kurullarında olan Muhtar Kent, eğitimi emeklilik hayatının odak noktasına koymuş.
Çok da güzel yapmış.
Muhtar Kent’ten dünyadaki uyuşmazlıkları çözmeye yönelik programa 6 milyon dolar
MUHTAR Kent Coca Cola’nın efsane emekli başkanı.
2017 yılında CEO’luktan, geçtiğimiz nisan ayında Yönetim Kurulu başkanlığından ayrılmıştı.
Dünyanın önde gelen markalarından birinin CEO ve başkanı olarak vizyonuyla ve şirketin paydaşlarıyla kurduğu ve halen sürdürdüğü yakın ilişkiler nedeniyle “efsane başkan”.
1978 yılında şirkete ayak bastığında marka sayısı 2 iken bugün 550’ye, ürün sayısı ise 20’den 4 bin 500’ye yükselmiş.
Coca Cola’daki 41 yıllık başarılı kariyerinin ardından tabii ki boş durmuyor.
Önceki gün İstanbul’da Muhtar Kent ile yeni projelerini, Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı’nın neler yaptığını konuştuk.
Hayat dersi gibi geçen öğle yemeğinde vaktin nasıl geçtiğini anlamadık.
“Kariyerim boyunca insanlar niye anlaşamaz meselesi kafamı kurcaladı. Ülkeler, politikacılar, iş insanları, ortaklar, kardeşler, karı-koca niye anlaşamaz? Şirketlerin yüzde 90’ında kardeş kavgası var” diye sözü başlıyor Kent.
“Dünyanın daha iyiye gitmesi için katkıda bulunmalıyız” diye ekliyor.
Yaklaşık bir yıldan beri üzerinde odaklandığı proje, Columbia Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler ve Kamu Hizmetleri Okulu’nda (SİPA) başlayacak olan Çatışma Çözümü(Conflict Resolution) Üzerine Kent Küresel Liderlik Programı.
Muhtar Kent programın uygulanması için 6 milyon dolar bağışta bulunmuş.
Columbia Üniversitesi Rektörü Lee Bolinger ile müfredat ile ilgili bir yıldan beri yaptığı çalışmalar neticesinde anlaşma imzalanmış.
ÜNLÜ İSİMLER DERS VERECEK
27-33 yaşlarındaki genç genç diplomatlara yönelik iki haftalık program önümüzdeki nisan ayında başlıyor.
“Güçlükler ne kadar korkutucu olsa da dünyada daima olumlu bir değişiklik yapmanın yollarını aramalıyız” diyen Kent programın BM işbirliğiyle yürütüleceğini belirtiyor.
Yılda iki kez uygulanacak program için dünyanın her coğrafyasından her yıl sekiz ülkeye çağrı yapılacak ve gelecek vaat eden genç diplomatlarını programa dahil etmeleri talep edilecek.
“Her ülkenin göndereceği dörder diplomatı New York’ta iki hafta boyunca eğiteceğiz” diyen Muhtar Kent programın en alıcı noktasını şöyle açıklıyor:
“Bu gençleri kim eğitecek? Halen iş başında ve emekli olan CEO’lar, siyasi liderler ve sivil toplum kuruluş liderleri. Örneğin Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame soykırım travmasını nasıl atlattıklarını, Güney Afrikalı politikacı de Klerk Mandela’yı hapisten nasıl kurtardığını anlatacak”.
Muhtar Kent’in çoğu kişisel dostu olan, programa gönüllü katkı yapacak 300 kişilik listesi hazır.
Kendisi de moderatör olarak her derse katılacak.
Kapitalist sistemin sorgulanması, bölgesel çatışmaların devam etmesi ve iklim değişikliği nedeniyle dünyanın giderek belirsiz bir yöne gittiği bir dönemde Kent Küresel Liderlik Programı akademik ve siyasi çevrelerde takdir uyandırmış durumda.
Örneğin Yale Üniversitesi Küreselleşme Araştırma Merkezi Direktörü Meksika eski Devlet Başkanı Ernesto Zedillo örneğin “Her türlü uyuşmazlığın, çatışmanın ekonomik, politik ve sosyal gelişimi engellediği bir dönemde SİPA’nın bu girişimi çok önemli” demiş.
GELDİĞİN YERİ UNUTURSAN
Defne- Muhtar Kent Vakfı’na gelirsek vakıf ABD’de 2014 yılında kurulmuş.
“Geldiğin yeri unutursan gideceğin yere varamazsın” diyen Kent vakfın misyonunu böylece bir cümleye sığdırmış oluyor.
Çünkü vakfın amacı yürekten bağlı olduğu Türkiye’de eğitime katkı.
Muhtar Kent ile İstanbul’da
“Her yıl Türkiye’den başarılı dört öğrenciyi ABD’nin en iyi üniversitelerine gönderiyoruz. Başta sadece İstanbul Erkek, Robert Kolej gibi okullardan başvurular vardı. Şimdi yüzlerce başvuru alıyoruz” diye anlatıyor.
Vakıf, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de bir şube açmış.
Şimdiye kadar 23 öğrenci vakfın sağladığı olanaklardan (30 bin dolar yıllık) yararlanmış.
Vakıf şimdiye kadar 1.5 milyon dolar harcamış.
Vakfın yönetim kurulu tarafından belirlenen öğrencilerin yüzde 45’i Muhtar Kent’in Ayvalıklı olması nedeniyle Ezine’den Dikili’ye kadar uzanan Körfez Bölgesi’nden.
Vakıf aracılığıyla ABD’de eğitim gören öğrencilerin avantajları şöyle:
Muhtar Kent geniş network’u, kişisel ilişkileri nedeniyle vasıflarına göre kimi mezunlara iş bulabiliyor.
“Çok mutluyum çünkü mezunlardan biri Amazon’da, diğeri Chobani’de çalışıyor” diyor.
Vakıf ayrıca Ayvalık Lisesi’nden mezun başarılı öğrencilere lisan bursu veriyor.
Düşünün ki, kısıtlı imkanlara sahip aileden gelen Ayvalıklı bir genç lisan öğrenmek için ABD’nin yolunu tutabiliyor.
Vakfın sağladığı bursların dışında mezun olduğu Tarsus Amerikan Koleji öğrencilerine yönelik bir Defne-Muhtar Kent bursu da var.
Özetle çeşitli şirket ve STK’ların yönetim kurullarında olan Muhtar Kent, eğitimi emeklilik hayatının odak noktasına koymuş.
Çok da güzel yapmış.