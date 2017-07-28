Kentsel dönüşüm mağduru Kadıköy’e bir de vergi darbesi

EKONOMİ Müdürümüz Sefer Levent’in üst üste kaleme almış olduğu açıklayıcı yazılarına rağmen arttıran emlak vergileriyle ilgili kafa karışıklığı sürüyor.

Hukukçu dostlarım dahi kararsız.

Önce belediyeye de emlak vergisi rayiçlerine itiraz için bir dilekçe verilmesini gerektiğini söyleyen avukat dostum daha sonra vergi mahkemesine başvurunun yeterli olacağını haberini verdi örneğin.

Bu arada ben Kadıköy Belediye Başkanlığı’na dilekçemi yazmış bulundum.

Sıkla yazdığım gibi, dünyada örneği olmayan bir kentsel facianın pençesindeki Kadıköy’de yıllardır çekilen çileyi dengelemek için emlak vergisi artışının fahiş olmamasını beklerdiniz değil mi?

Daha insaflı vergi artışlarının örnekleri var zira.

Şişli Belediyesi sadece yüzde 10’luk bir artış yapmış.

Şişli’de bir evi olan bir arkadaşımın sokağında artış yüzde 10 bile değil, yüzde 7.

Yalçın Bayer’in üç gün önceki yazısından, Ataköy’de, Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun Aylin Keserkaya adındaki muhtarla ortak bir noktada anlaştıklarını, indirim sağlandığını öğreniyoruz.

Bayer’in yazısında, Ataköy’ün bazı mahalleleri için 2018 yılı için 3500 TL gibi bir rayiç veriliyor.

Şimdi sıkı durun.

Kadıköy’de oturduğum mahallede rayiç bir önceki değere göre yüzde 80 oranında arttırılarak 10 bin TL olarak tespit edilmiş.

DAHA PAHALI BİNALARDAN AYNI VERGİ

Tam beş yıldan beri kentsel dönüşüm nedeniyle sabah 07.30 makinelerin çalışmaya başladığı ve aralıksız devam ettiği, gürültüden evde kitap okumanın dahi mümkün olmadığı, her yere sızan toz nedeniyle hastalık riski, rüşvetçi hafriyat kamyonları nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğumuz bir mahalleden söz ediyoruz.

Tam beş yıldan beri evden çıktığınızda yolları kapatan beton mikserleri nedeniyle ana caddeye ulaşamadığınız, denetimsiz müteahhit firmaların kendi kurallarını impoze ettikleri, eski dokusunu kaybedip TOKİ alanına dönüşmüş bir mahalle.

Öte yandan aynı sokakta kentsel dönüşüm nedeniyle yenilenmiş ve değerleri hayli artmış olan binalarla bizim bugüne kadar dönüşüme direnmeyi başarmış emektar bina aynı kefeye konmuş.

Kat kat pahalı binalarla aynı oranda emlak vergisi ödeyeceğiz.

Sadece bizim mahallede değil Kadıköy’ün pek çok mahallesinde durum aynı.

Bana komşu bir mahallede oturan bir arkadaşımın sokağında 2017 yılında 3531 TL olan rayiç bu yıl 7500.

Rayiçleri belirleyenler, Kadıköy’da oturanların, çoğunlukla kendi evlerinde oturup bir kira geliriyle geçinen emekliler olduğunu tümden unutmuş görünüyor.

Kadıköylülerin üzerine kabus gibi çöken kentsel dönüşüm karşısında eli kolu bağlı olduğunu her fırsatta tekrarlayan “sosyal demokrat” Kadıköy Belediyesi’nin vicdanı emlak vergilerini orantısız biçimde arttırırken hiç sızlamamış mı?

Vergi oranlarını fahiş derece arttırırken de mi “eli kolu” bağlıydı?

KADIN KURULUŞLARI ‘NÜFUS HİZMETLERİ TASARISI’NIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

HÜKÜMETİN üç gün önce TBMM’ye sunduğu, müftülüklere nikâh yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik tasarısı kadın kuruluşlarında büyük kaygıya yol açmış durumda.

Dün sabah basın toplantısı düzenleyen, Avukat Nazan Moroğlu koordinatörlüğündeki İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tasarının geri çekilmesini talep ediyor.

Bunun nedenlerini şöyle sıralıyor:

Meclise sunulan tasarı laik hukuk devleti ilkesini ortadan kaldıracak nitelikte zira müftülükler dini makamlardır.

Dini makamlara evlendirme memuru olarak resmi nikâh yetkisi verilmesi laik Medeni Kanunu’ndan vazgeçmek anlamındadır.

Laiklik ilkesi yurttaşların bir arada yaşamasının, demokrasinin ve kadın haklarının güvencesidir.

Yapılmak istenen değişiklikte kadın ve çocuk hakları ihlallerine yol açacak kurallar vardır.

Örneğin sağlık personelinin takibi dışında, evde doğan çocukların nüfus kaydına sözlü doğum bildirimi üzerine kaydedilmesi anne çocuk sağlığını korunmasız bırakacak.

Bu arada kadın hakları savunucusu Avukat Hülya Gülbahar önemli bir noktaya vurgu yapıyor: Çocuk istismarlarının, zorla evliliklerinin çoğu doğum nedeniyle gidilen hastanelerde ortaya çıkıyordu.