Kadınlara hak ettiklerini vermek bir lütuf değil

EKONOMİST Dergisi’nin “Türkiye’nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO’su” listesinde bu yıl 12. Sırada yer alan Lila Group CEO’su Alp Öğücü dört yıl önceki buluşmamızda Lila Kağıt Genel Müdürü idi.
1930 yılında iş hayatına tekstil ile atılan ancak 2000’li yıllarda bu sektörü terk ederek enerji ve kağıt sektörüne yönelen Öğücü ailesinin 2018 yılında tüm şirketlerini Lila Group çatısı altında toplamasıyla henüz 36 yaşındaki Alp Öğücü CEO görevini üstlenmiş.
2020 yılında yüzde 50 büyümeyi hedefleyen, 850 milyon lira cirosu olan grubun kaptan dümeninde.
İlk buluşmamızda “sürdürülebilirlik” adına kağıt sektöründe endüstriyel ormanların önemi üzerinde durmuştuk.
Öğücü, endüstriyel ormanları denetleyen ve kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini kayda geçerek “sürdürülebilirlik” sertifikası veren Orman Koruma Konseyi (Forest Stewardship Council) ile çalıştıklarını anlatmıştı.
Selüloz ihracatçısı olan Urugay’da endüstriyel ormanların kırsal kalkınmadaki rolünü bu ülkeye yaptığı gezilerde tespit etmişti.
“Tarım ülkesi Türkiye’nin bu modeli benimseyebilir” demişti.
Dünyada konuşulmakta olan trendleri iyi izleyen Alp Öğücü bayram öncesi sohbetimizde bu kez yine gönülden desteklediği bambaşka bir konuyu masaya yatırıyor.
CEO TAAHHÜDÜ NEDİR?
İş hayatında kadın-erkek eşitliği
Özellikle perakende sektöründe yönetici kadın sayısının artması.
Lila Group, 2014 yılında Hollanda merkezli olarak kurulan, perakende sektöründe kadın yöneticileri arttırmayı hedefleyen LEAD Ağı’nın 31 global üyelerinden biri.
Bu yılın temmuz ayı itibariyle 40 ülkede 5 bin 600 üyesi olan LEAD’in diğer global üyeleri arasında Coca Cola, EY, Danone, Metro, Nestle, Mondelez, Unilever, Waitrose gibi şirketler var.
LEAD Türkiye, 2015 yılında Türkiye’de yetenekli kadın iş gücünü perakende sektörüne kazandırmak, deneyim ve eğitim desteği sağlamak, sektörde kadın liderlerin sayısını arttırmak misyonu ile kurulmuş.
Türkiye’deki kurumsal üyeleri arasında Carrefoursa, Metro, Migros, Tchibo, Koton, Lila Group, Dr.Oetken, Coca Cola İçecek, Unilever gibi şirketler yer alıyor.
Alp Öğücü Ceo Taahhüdü belgesiyle
Alp Öğücü, LEAD’in global oyuncularından biri olmakla kalmamış LEAD Ağı’ndaki kadın yönetimi ve kadın istihdamını arttırmak amacıyla CEO’lar tarafından imzalanan“CEO Taahhüdü”nü (CEO Pledge) de imzalamış.
Türkiye’den bu belgeye imza atan ilk şirket Lila Group, böylelikle 2023 yılına kadar kadın çalışan sayısını yüzde 5 oranında arttırmayı taahhüt etmiş oluyor.
Alp Öğücü sohbetimizde bununla ilgili “Grup olarak daima cinsiyet eşitliğinden yana bir tutum sergiledik. Sergilemeye de devam edeceğiz. Böyle bir taahhütte bulunarak tüm sektöre örnek olmak istiyoruz” diyor.
KADIN YÖNETİCİ SAYISI UZUN VADEDE YÜZDE 50
“Kadınların iş hayatında sadece cinsiyet eşitliği sağlamak için değil ekonomik değer yaratmak için de yer almaları gerektiğine inanıyorum. Kadınlar üst yönetimde yer almalarının şirkete olumlu finansal etkilerini gösteren onlarca araştırma sayabilirim” diye ekliyor.
Lila Group’ta kadın yönetici oranı yüzde 38.
Alp Öğücü bunun 2023 yılına kadar bunun yüzde 5 artarak yüzde 43, uzun vadede ise yüzde 50 olmasını hedeflediklerini söylüyor.
Halen yüzde 25 olan mavi yakalı kadın sayısı ise 2023’e kadar yüzde 30 olacak.
Şirket içinde mavi yakalı kadınların sayısının artmasıyla ilgili bazı araştırmalar yapan Alp Öğücü “vardiya amiri kadın olduğu takdirde bu sayının artabileceğini tespit ettik” diyor.
Eşit ücret için açtığı davayı kazanan Amerika Kadın Futbol takımını örnek gösteren Öğücü “Eşit işe eşit ücret olması gereken bir şey. Kadınlara hak ettiklerini vermek bir lütuf değil” diye konuşuyor.
Kadınlara hak ettiklerini vermek bir lütuf değil
EKONOMİST Dergisi’nin “Türkiye’nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO’su” listesinde bu yıl 12. Sırada yer alan Lila Group CEO’su Alp Öğücü dört yıl önceki buluşmamızda Lila Kağıt Genel Müdürü idi.
1930 yılında iş hayatına tekstil ile atılan ancak 2000’li yıllarda bu sektörü terk ederek enerji ve kağıt sektörüne yönelen Öğücü ailesinin 2018 yılında tüm şirketlerini Lila Group çatısı altında toplamasıyla henüz 36 yaşındaki Alp Öğücü CEO görevini üstlenmiş.
2020 yılında yüzde 50 büyümeyi hedefleyen, 850 milyon lira cirosu olan grubun kaptan dümeninde.
İlk buluşmamızda “sürdürülebilirlik” adına kağıt sektöründe endüstriyel ormanların önemi üzerinde durmuştuk.
Öğücü, endüstriyel ormanları denetleyen ve kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini kayda geçerek “sürdürülebilirlik” sertifikası veren Orman Koruma Konseyi (Forest Stewardship Council) ile çalıştıklarını anlatmıştı.
Selüloz ihracatçısı olan Urugay’da endüstriyel ormanların kırsal kalkınmadaki rolünü bu ülkeye yaptığı gezilerde tespit etmişti.
“Tarım ülkesi Türkiye’nin bu modeli benimseyebilir” demişti.
Dünyada konuşulmakta olan trendleri iyi izleyen Alp Öğücü bayram öncesi sohbetimizde bu kez yine gönülden desteklediği bambaşka bir konuyu masaya yatırıyor.
CEO TAAHHÜDÜ NEDİR?
İş hayatında kadın-erkek eşitliği
Özellikle perakende sektöründe yönetici kadın sayısının artması.
Lila Group, 2014 yılında Hollanda merkezli olarak kurulan, perakende sektöründe kadın yöneticileri arttırmayı hedefleyen LEAD Ağı’nın 31 global üyelerinden biri.
Bu yılın temmuz ayı itibariyle 40 ülkede 5 bin 600 üyesi olan LEAD’in diğer global üyeleri arasında Coca Cola, EY, Danone, Metro, Nestle, Mondelez, Unilever, Waitrose gibi şirketler var.
LEAD Türkiye, 2015 yılında Türkiye’de yetenekli kadın iş gücünü perakende sektörüne kazandırmak, deneyim ve eğitim desteği sağlamak, sektörde kadın liderlerin sayısını arttırmak misyonu ile kurulmuş.
Türkiye’deki kurumsal üyeleri arasında Carrefoursa, Metro, Migros, Tchibo, Koton, Lila Group, Dr.Oetken, Coca Cola İçecek, Unilever gibi şirketler yer alıyor.
Alp Öğücü Ceo Taahhüdü belgesiyle
Alp Öğücü, LEAD’in global oyuncularından biri olmakla kalmamış LEAD Ağı’ndaki kadın yönetimi ve kadın istihdamını arttırmak amacıyla CEO’lar tarafından imzalanan“CEO Taahhüdü”nü (CEO Pledge) de imzalamış.
Türkiye’den bu belgeye imza atan ilk şirket Lila Group, böylelikle 2023 yılına kadar kadın çalışan sayısını yüzde 5 oranında arttırmayı taahhüt etmiş oluyor.
Alp Öğücü sohbetimizde bununla ilgili “Grup olarak daima cinsiyet eşitliğinden yana bir tutum sergiledik. Sergilemeye de devam edeceğiz. Böyle bir taahhütte bulunarak tüm sektöre örnek olmak istiyoruz” diyor.
KADIN YÖNETİCİ SAYISI UZUN VADEDE YÜZDE 50
“Kadınların iş hayatında sadece cinsiyet eşitliği sağlamak için değil ekonomik değer yaratmak için de yer almaları gerektiğine inanıyorum. Kadınlar üst yönetimde yer almalarının şirkete olumlu finansal etkilerini gösteren onlarca araştırma sayabilirim” diye ekliyor.
Lila Group’ta kadın yönetici oranı yüzde 38.
Alp Öğücü bunun 2023 yılına kadar bunun yüzde 5 artarak yüzde 43, uzun vadede ise yüzde 50 olmasını hedeflediklerini söylüyor.
Halen yüzde 25 olan mavi yakalı kadın sayısı ise 2023’e kadar yüzde 30 olacak.
Şirket içinde mavi yakalı kadınların sayısının artmasıyla ilgili bazı araştırmalar yapan Alp Öğücü “vardiya amiri kadın olduğu takdirde bu sayının artabileceğini tespit ettik” diyor.
Eşit ücret için açtığı davayı kazanan Amerika Kadın Futbol takımını örnek gösteren Öğücü “Eşit işe eşit ücret olması gereken bir şey. Kadınlara hak ettiklerini vermek bir lütuf değil” diye konuşuyor.