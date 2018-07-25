Kadın startup’ların getirisi iki misli ama nedense daha az yatırım çekiyorlar  

DÜNYADA ve Türkiye’de kadın ile erkek arasındaki ücret uçurumunu hepimiz biliyoruz.
Yapılan araştırmalar, ortalama olarak erkeğin kazandığı her 1 dolara karşı kadının 80 sent kazandığını ortaya koymuş durumda.
İş hayatında kadın ile erkek arasındaki bir diğer adaletsizlik ise yatırım alanında.
Kadınların kurdukları startup’lar erkeklere göre, ortalama 1 milyon dolar daha az yatırım çekiyorlar.
Hem de daha yüksek k^ar elde ettikleri halde.
The Boston Global Management Consulting (BCG) danışmanlık şirketinin, startup’lara dünya çapında yatırımcı bulan, mentorluk hizmeti veren ABD merkezli MassChallenge ortak araştırmasının sonuçları ilginç.
Söz konusu araştırma net bir hedefle yola çıkmış:
“Kadınların kurdukları şirketler erkeklerin kurdukları şirketlerden hangi konularda ayrışıyor”.
Ortaya şöyle bir tablo çıkmış:
- Erkeklerin kurdukları startup’lara yapılan 1 milyon dolarlık yatırıma karşılık kadınların kurdukları strartup’lara 935 bin dolar yatırılmış.
- Yatırımdaki bu farka rağmen, kadın startup’lara yatırılan her 1 dolar 78 sent getirmiş, erkeklere yatırılan ise yarısından da az 31 sent getirmiş.
Özetle kadınların kurdukları startup’lara yatırım yapanlar daha k^arlı çıkıyorlar.
KADINLARA NEDEN DAHA AZ YATIRIM?
Peki durum böyle olduğu halde neden kadınlar erkeklere oranla daha az yatırım çekiyorlar?
BCG’nin analizine göre, bunun üç çarpıcı nedeni var.
- Birincisi, kadınlar sunumlarında, özellikle teknik konularda erkeklere göre daha çetrefil sorulara maruz kalıyorlar.
Yatırımcılar, kadınların yeterli teknik donanıma sahip olmadıkları önyargısıyla hareket ediyorlar.
- İkincisi erkekler girişimciler kadınlara oranla sunum yaptıklarında çok daha fazla ataklar.
Yatırım isterken daha cesur davranıyorlar.
Kadınlar ise sunumlarında hem daha temkinli, hem yatırım konusunda daha az talepk^ar.
Kadınların daha az yatırım çekiyor olmalarının üçüncü nedeni ise gayet basit.
- Erkek yatırımcılar, kadınlar tarafından kurulan startup’ların ürün ve hizmetlerine pek aşina değiller.
Zira bu startup’ların ürünleri çoğunlukla kadınlara yönelik.
Çoğunlukla kadınlar kendi deneyimlerini temel alarak yola çıkıyorlar.
İşte tam bu noktada sayıları erkek yatırımcıların hayli gerisinde olan “kadın yatırımcıların” önemi ortaya çıkıyor.
MELEK YATIRIMCI AHU SERTER’E AVRUPA’DAN ÖDÜL
Ahu Serter
SÖZ kadın yatırımcılardan açılmışken, tanıdığım en cesur yatırımcılardan biri olan Ahu Büyükkuşoğlu Serter’e Avrupa’dan ödül geldi.
Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Arya Kadın Yatırım Platformu’nun kurucusu olan Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı Kongresi’nde (EBAN Congress) Avrupa’nın En İyi İş Meleği ödülünün sahibi oldu.
Ödüle yatırım dünyasına katkıları olan, kadının iş dünyasında güçlenmesine destek veren kadınlar aday gösteriliyor.
Her fırsatta kadın yatırımcılarla yatırım dünyasının daha da geliştiğini dile getiren Serter Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcılarından biri.
Şimdiye kadar yatırım yaptığı startup’ların sayısı 35 civarında.
PROF. DR. BETÜL TANBAY, AVRUPA MATEMATİK TOPLULUĞU BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ
Prof.Dr.Betül Tanbay
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Avrupa Matematik Topluluğu (European Mathematical Society) Başkan Yardımcılığı’na seçildi.
Avrupa Matematik Topluluğu’nun yeni başkanı ise Alman Prof. Volker Mehrmann.
1 Ocak 2019 tarihinde görevine başlayacak olan Prof. Tanbay, iki yıldan beri Avrupa Matematik Toplululuğu Yürütme Komitesi üyesi.
Avrupa’da matematiğin gelişmesi amacıyla 1990’da kurulan topluluğun kurumsal üyeleri Avrupa ülkelerinin matematik dernekleri.
Türk Matematik Derneği de 2008 yılından beri topluluğun kurumsal üyesi.
Prof. Dr. Tanbay, 1948 yılında ünlü matematikçi Cahit Arf tarafından kurulan derneğin ilk kadın başkanı olarak başkanlığı 2010-2016 yılları arasında yürütmüştü.
Tanbay halen derneğin Onur Kurulu’nda.
Kadın startup’ların getirisi iki misli ama nedense daha az yatırım çekiyorlar
DÜNYADA ve Türkiye’de kadın ile erkek arasındaki ücret uçurumunu hepimiz biliyoruz.
Yapılan araştırmalar, ortalama olarak erkeğin kazandığı her 1 dolara karşı kadının 80 sent kazandığını ortaya koymuş durumda.
İş hayatında kadın ile erkek arasındaki bir diğer adaletsizlik ise yatırım alanında.
Kadınların kurdukları startup’lar erkeklere göre, ortalama 1 milyon dolar daha az yatırım çekiyorlar.
Hem de daha yüksek k^ar elde ettikleri halde.
The Boston Global Management Consulting (BCG) danışmanlık şirketinin, startup’lara dünya çapında yatırımcı bulan, mentorluk hizmeti veren ABD merkezli MassChallenge ortak araştırmasının sonuçları ilginç.
Söz konusu araştırma net bir hedefle yola çıkmış:
“Kadınların kurdukları şirketler erkeklerin kurdukları şirketlerden hangi konularda ayrışıyor”.
Ortaya şöyle bir tablo çıkmış:
- Erkeklerin kurdukları startup’lara yapılan 1 milyon dolarlık yatırıma karşılık kadınların kurdukları strartup’lara 935 bin dolar yatırılmış.
- Yatırımdaki bu farka rağmen, kadın startup’lara yatırılan her 1 dolar 78 sent getirmiş, erkeklere yatırılan ise yarısından da az 31 sent getirmiş.
Özetle kadınların kurdukları startup’lara yatırım yapanlar daha k^arlı çıkıyorlar.
KADINLARA NEDEN DAHA AZ YATIRIM?
Peki durum böyle olduğu halde neden kadınlar erkeklere oranla daha az yatırım çekiyorlar?
BCG’nin analizine göre, bunun üç çarpıcı nedeni var.
- Birincisi, kadınlar sunumlarında, özellikle teknik konularda erkeklere göre daha çetrefil sorulara maruz kalıyorlar.
Yatırımcılar, kadınların yeterli teknik donanıma sahip olmadıkları önyargısıyla hareket ediyorlar.
- İkincisi erkekler girişimciler kadınlara oranla sunum yaptıklarında çok daha fazla ataklar.
Yatırım isterken daha cesur davranıyorlar.
Kadınlar ise sunumlarında hem daha temkinli, hem yatırım konusunda daha az talepk^ar.
Kadınların daha az yatırım çekiyor olmalarının üçüncü nedeni ise gayet basit.
- Erkek yatırımcılar, kadınlar tarafından kurulan startup’ların ürün ve hizmetlerine pek aşina değiller.
Zira bu startup’ların ürünleri çoğunlukla kadınlara yönelik.
Çoğunlukla kadınlar kendi deneyimlerini temel alarak yola çıkıyorlar.
İşte tam bu noktada sayıları erkek yatırımcıların hayli gerisinde olan “kadın yatırımcıların” önemi ortaya çıkıyor.
MELEK YATIRIMCI AHU SERTER’E AVRUPA’DAN ÖDÜL
Ahu Serter
SÖZ kadın yatırımcılardan açılmışken, tanıdığım en cesur yatırımcılardan biri olan Ahu Büyükkuşoğlu Serter’e Avrupa’dan ödül geldi.
Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Arya Kadın Yatırım Platformu’nun kurucusu olan Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı Kongresi’nde (EBAN Congress) Avrupa’nın En İyi İş Meleği ödülünün sahibi oldu.
Ödüle yatırım dünyasına katkıları olan, kadının iş dünyasında güçlenmesine destek veren kadınlar aday gösteriliyor.
Her fırsatta kadın yatırımcılarla yatırım dünyasının daha da geliştiğini dile getiren Serter Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcılarından biri.
Şimdiye kadar yatırım yaptığı startup’ların sayısı 35 civarında.
PROF. DR. BETÜL TANBAY, AVRUPA MATEMATİK TOPLULUĞU BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ
Prof.Dr.Betül Tanbay
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Avrupa Matematik Topluluğu (European Mathematical Society) Başkan Yardımcılığı’na seçildi.
Avrupa Matematik Topluluğu’nun yeni başkanı ise Alman Prof. Volker Mehrmann.
1 Ocak 2019 tarihinde görevine başlayacak olan Prof. Tanbay, iki yıldan beri Avrupa Matematik Toplululuğu Yürütme Komitesi üyesi.
Avrupa’da matematiğin gelişmesi amacıyla 1990’da kurulan topluluğun kurumsal üyeleri Avrupa ülkelerinin matematik dernekleri.
Türk Matematik Derneği de 2008 yılından beri topluluğun kurumsal üyesi.
Prof. Dr. Tanbay, 1948 yılında ünlü matematikçi Cahit Arf tarafından kurulan derneğin ilk kadın başkanı olarak başkanlığı 2010-2016 yılları arasında yürütmüştü.
Tanbay halen derneğin Onur Kurulu’nda.