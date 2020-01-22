Kadın girişimciler AB fonuyla seslerini daha fazla duyuracak

2002 yılında kurulan KAGİDER’in (Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği) altıncı başkanı Emine Erdem ve Yönetim Kurulu üyeleriyle derneğin yeni gelişmelerini konuşmak üzere buluştuk.
KAGİDER’in tarım başta her sektörde ülke çapında kadın girişimcileri desteklemek için oldukça çok sayıda projeyi devreye soktuğunu öğrendik.
Dernek kurulduğunda yüzde 4 olan kadın girişimci oranı bugüne gelince yüzde 9.
10 yıl önce 90 bin olan kadın girişimci sayısı 134 bin oldu.
KAGİDER’in üye sayısı ise 37’den bugün 340’a ulaşmış durumda.
Emine Erdem’in yanı sıra dernek Genel Sekreteri Yeşim Seviğ, Yönetim Kurulu üyeleri Bahar Kayserilioğlu ve Berrin Kuleli’nin katıldığı sohbette derneğin 4T diye tanımladığı yeni yol haritasını konuşuyoruz.
Teknoloji, Ticaret, Tarım ve Toplum.
KAGİDER bünyesinde bu konu başlıkları üzerinde odaklanan “strateji grupları” oluşturulmuş.
Berrin Kuleli tarım ile ilgili grupta, Bahar Kayserilioğlu teknolojiye odaklanmış.
500 BİN EUROLUK KAYNAK
Avrupa Birliği’nden “Ortak Ağlar Hibe Programı” çerçevesinde iki yıl için 500 bin euroluk kaynak alan dernek yeni yol haritasını uygulayabiliyor.
Amaç Anadolu’da daha çok kadın girişimciye, kadın derneğine ulaşmak ve kadın tedarikçilerin pazarlarını genişletmek
Emine Erdem, belirledikleri 8 ilde (Kayseri, İzmir, Gaziantep, Antalya, Van, Diyarbakır, Denizli, Samsun) resmi makamları ve ticaret odalarını ziyaret ettiklerini belirterek “Kamu alımlarında daha eşitlikçi bir anlayış için farkındalık yaratmak istiyoruz” diyor.
Dünyada kamu alımlarının yüzde 1’ini kadın tedarikçiler karşılıyor.
Bizde ise kamu alımlarında “kadının adı yok”.
Bu gerçekten yola çıkan KAGİDER hukukçuların, akademi dünyasının desteğiyle kamu ihalelerinde kadın tedarikçilerin payının artması için bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor.
“3 tane tedarikçiden birinin kadın olmasını talep ediyoruz” diyor Erdem.
Yasa teklifi 2021 yılının sonuna doğru son şeklini alacak.
Ankara’ya sunulacak.
Erdem “özel sektör de alımlarında kadın tedarikçilerden yana tavır koymalı” diye ekliyor.
TİCARETİN KADINLARI PLATFORMU
KAGİDER, TOBB, TİM ile yaptığı görüşmelerde, ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yurt dışı gezilerde daha çok kadın katılması talebini de diye getirmiş.
“Uçaklar artık pazarlarını geliştirmek isteyen kadın girişimcilerle dolsun” diyor Erdem.
“Ortak Ağlar” programı çerçevesinde bir başka proje, kadın girişimcilerin, kadın derneklerinin birbirlerini bulmaları, iletişim kurmaları, deneyimlerini paylaşmaları amacıyla hayata geçirilen “ticaretinkadınları.com” portalı.
Kadın girişimcilerle ilgili her türlü bilgiye yer veren portal ile ilgili Erdem
“Özel sektör kadın girişimciye dokunmak istiyorsa buraya başvuracak” diyor.
Tarım sektöründeki kadın girişimciler de AB’nin hibe fonundan yararlanıyor.
Derneğin projektörü tarım sektörüne çevirmesinin nedeni Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ile birlikte düzenlenen “Kadın Girişimci Yarışması”.
“Yarışmalarda öne çıkan kadın girişimcilerin kendi bölgelerinde tarım sektörüne girdiklerini, istihdam sağladıklarını ve iyi bir rol model olduklarını gördük” diyor Berrin Kuleli.
Tarım sektöründeki kadınlar hayvancılık, balıkçılık, çiftçilik, arıcılıkta faaliyet gösteriyor ve giderek daha fazla teknolojiden yararlanıyor.
TARIM SEKTÖRÜNDEKİ KADINLAR GÜÇLENİYOR
KAGİDER, bu yıl 8-9 Şubat tarihlerinde, Migros’un Ataşehir ofisinde, tarım sektöründeki kadın girişimciler için iki günlük bir kamp düzenliyor.
TİGEM’in de desteğiyle kamp için yapılan çağrıya 230 başvuru yapılmış.
Kuleli “Bu başvurular arasında 75 tanesini seçeceğiz. İki gün boyunca dünyada ve Türkiye’de tarımda yeni trendleri anlatacağız. İklim değişikliğinin tarıma etkisini, tarımda nasıl istihdam yaratılır, nasıl marka yaratılıyor gibi şeyleri konuşacağız” diye anlatıyor.
FAO’nun da davet edildiği kampa tarım sektöründe rol model olmayı başarmış kadın girişimciler de deneyimlerini anlatacak.
Tarım sektöründe başarılı olmuş kadın girişimciler arasında kimler var?
Sohbetimizde adları geçiyor o yüzden not düşüyorum.
Samsun yaylalarında hayvancılık yapan,Nebyan Doğal markasının yaratıcısı Nazlı Uyanık, 2019 Kadın Girişimcisi seçilen Isparta güllerinden Gülşah markasıyla kozmetik ürünleri üreten Gülşah Gürkan, Antakya’da “Anadolu Lezzetleri” markasını yaratan Elif Ovalı.
Kadın girişimciler AB fonuyla seslerini daha fazla duyuracak
KAGİDER 17 yılını geride bırakmış.
2002 yılında kurulan KAGİDER’in (Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği) altıncı başkanı Emine Erdem ve Yönetim Kurulu üyeleriyle derneğin yeni gelişmelerini konuşmak üzere buluştuk.
KAGİDER’in tarım başta her sektörde ülke çapında kadın girişimcileri desteklemek için oldukça çok sayıda projeyi devreye soktuğunu öğrendik.
Dernek kurulduğunda yüzde 4 olan kadın girişimci oranı bugüne gelince yüzde 9.
10 yıl önce 90 bin olan kadın girişimci sayısı 134 bin oldu.
KAGİDER’in üye sayısı ise 37’den bugün 340’a ulaşmış durumda.
Emine Erdem’in yanı sıra dernek Genel Sekreteri Yeşim Seviğ, Yönetim Kurulu üyeleri Bahar Kayserilioğlu ve Berrin Kuleli’nin katıldığı sohbette derneğin 4T diye tanımladığı yeni yol haritasını konuşuyoruz.
Teknoloji, Ticaret, Tarım ve Toplum.
KAGİDER bünyesinde bu konu başlıkları üzerinde odaklanan “strateji grupları” oluşturulmuş.
Berrin Kuleli tarım ile ilgili grupta, Bahar Kayserilioğlu teknolojiye odaklanmış.
500 BİN EUROLUK KAYNAK
Avrupa Birliği’nden “Ortak Ağlar Hibe Programı” çerçevesinde iki yıl için 500 bin euroluk kaynak alan dernek yeni yol haritasını uygulayabiliyor.
Amaç Anadolu’da daha çok kadın girişimciye, kadın derneğine ulaşmak ve kadın tedarikçilerin pazarlarını genişletmek
Emine Erdem, belirledikleri 8 ilde (Kayseri, İzmir, Gaziantep, Antalya, Van, Diyarbakır, Denizli, Samsun) resmi makamları ve ticaret odalarını ziyaret ettiklerini belirterek “Kamu alımlarında daha eşitlikçi bir anlayış için farkındalık yaratmak istiyoruz” diyor.
Dünyada kamu alımlarının yüzde 1’ini kadın tedarikçiler karşılıyor.
Bizde ise kamu alımlarında “kadının adı yok”.
Bu gerçekten yola çıkan KAGİDER hukukçuların, akademi dünyasının desteğiyle kamu ihalelerinde kadın tedarikçilerin payının artması için bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor.
“3 tane tedarikçiden birinin kadın olmasını talep ediyoruz” diyor Erdem.
Yasa teklifi 2021 yılının sonuna doğru son şeklini alacak.
Ankara’ya sunulacak.
Erdem “özel sektör de alımlarında kadın tedarikçilerden yana tavır koymalı” diye ekliyor.
TİCARETİN KADINLARI PLATFORMU
KAGİDER, TOBB, TİM ile yaptığı görüşmelerde, ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yurt dışı gezilerde daha çok kadın katılması talebini de diye getirmiş.
“Uçaklar artık pazarlarını geliştirmek isteyen kadın girişimcilerle dolsun” diyor Erdem.
“Ortak Ağlar” programı çerçevesinde bir başka proje, kadın girişimcilerin, kadın derneklerinin birbirlerini bulmaları, iletişim kurmaları, deneyimlerini paylaşmaları amacıyla hayata geçirilen “ticaretinkadınları.com” portalı.
Kadın girişimcilerle ilgili her türlü bilgiye yer veren portal ile ilgili Erdem
“Özel sektör kadın girişimciye dokunmak istiyorsa buraya başvuracak” diyor.
Tarım sektöründeki kadın girişimciler de AB’nin hibe fonundan yararlanıyor.
Derneğin projektörü tarım sektörüne çevirmesinin nedeni Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ile birlikte düzenlenen “Kadın Girişimci Yarışması”.
“Yarışmalarda öne çıkan kadın girişimcilerin kendi bölgelerinde tarım sektörüne girdiklerini, istihdam sağladıklarını ve iyi bir rol model olduklarını gördük” diyor Berrin Kuleli.
Tarım sektöründeki kadınlar hayvancılık, balıkçılık, çiftçilik, arıcılıkta faaliyet gösteriyor ve giderek daha fazla teknolojiden yararlanıyor.
TARIM SEKTÖRÜNDEKİ KADINLAR GÜÇLENİYOR
KAGİDER, bu yıl 8-9 Şubat tarihlerinde, Migros’un Ataşehir ofisinde, tarım sektöründeki kadın girişimciler için iki günlük bir kamp düzenliyor.
TİGEM’in de desteğiyle kamp için yapılan çağrıya 230 başvuru yapılmış.
Kuleli “Bu başvurular arasında 75 tanesini seçeceğiz. İki gün boyunca dünyada ve Türkiye’de tarımda yeni trendleri anlatacağız. İklim değişikliğinin tarıma etkisini, tarımda nasıl istihdam yaratılır, nasıl marka yaratılıyor gibi şeyleri konuşacağız” diye anlatıyor.
FAO’nun da davet edildiği kampa tarım sektöründe rol model olmayı başarmış kadın girişimciler de deneyimlerini anlatacak.
Tarım sektöründe başarılı olmuş kadın girişimciler arasında kimler var?
Sohbetimizde adları geçiyor o yüzden not düşüyorum.
Samsun yaylalarında hayvancılık yapan,Nebyan Doğal markasının yaratıcısı Nazlı Uyanık, 2019 Kadın Girişimcisi seçilen Isparta güllerinden Gülşah markasıyla kozmetik ürünleri üreten Gülşah Gürkan, Antakya’da “Anadolu Lezzetleri” markasını yaratan Elif Ovalı.