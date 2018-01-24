Kadın Davos'u

Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak kadınlara, eşitliğe daha fazla dikkat çekiyor. Davos Zirvesi’nin 48’inci yılının tüm eşbaşkanları kadın. Ve bu kadınlar dünyayı yönetip finans piyasalarına yön verdikleri gibi tüm diğer kadınlar için cinsel tacize, eşitsizliğe, yoksulluğa karşı seslerini yükseltiyorlar.

BU yıl Davos’un 48. yılı ve etkinliğin 7 eş başkanından tümü kadın. IMF Başkanı Christine Lagarde, CERN’in başındaki Fabiola Gianotti, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, Engie Grubu CEO’su İsabelle Kocher, IBM Başkanı Ginni Rometty ve Hintli Chetna Sinha

Lagarde ile Solberg’in ortak imzasını taşıyan Davos öncesi yayınlanan “2018 kadınların başardıkları bir yıl olmalı” yazısı aslında şunun ipucunu veriyor:

“Bu yıl kadın sorunu her zamankinden fazla gündemde olacak”. Lagarde ve Solberg özetle diyorlar ki “Kızlara ve kadınlara başarma fırsatını vermek sadece doğru olan değil aynı zamanda toplumları ve ekonomileri değiştirir.” Nitekim, “Kadın Girişimcilerin Yükselişi”, “Küresel Büyümenin Motorları: Kadınlar ve Ticaret” kadınların ekonomideki yerini vurgulayan oturumlar.

Kızların okula gitmesi için mücadele eden, Talibanlar tarafından vurulan, en genç Nobel ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay bu yıl Davos’un önemli figürlerinden. Kadınların ağırlığı söz konusu olunca “Cinsel Taciz” meselesinin de gündemde olması kaçınılmazdı.

Erna Solberg, Chetna Sinha, Ginni Rometty, Christine Lagarde, Isabelle Kocher, Fabiola Gianotti ve Sharan Burrow (Soldan sağa)

Dün gece Kristal Küre ödülünü, efsane şarkıcıElton John, Hindistan’da kızların ve kadınların haklarını savunan oyuncu Shah Rukh Khan ile birlikte alan ünlü oyuncu Cate Blanchett Hollywood’un başını çektiği “Ben de” kampanyasının önde gelen isimlerinden. Aynı zamanda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mültecilerle ilgili çalışmaları nedeniyle “iyi niyet elçisi” seçilmiş olan Cate Blanchett’in “Seksi görünmek cinsel tacize davet çıkartmak anlamına gelmez” sözleri akıllarda.

Elton John, Shah Rukh Khan ve Cate Blanchett (Soldan sağa)

Davos’un ilk günü “Cinsiyet, Güç ve Cinsel Taciz” panelinde Microsoft’un İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Peggy Johnson, Kanadalı Kadının Statüsü Bakanı Maryam Monsef gibi güçlü kadınlar konuştu. “Cinsel Taciz Hakkında Konuşmalıyız”, “Cinsel Tacizi Nasıl Durdurabiliriz” aynı konuyla ilgili başka panellerin başlıkları.

WEF’in programı, İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın gelir adaletsizliğine dikkat çektiği (en varlık yüzde 1 kesim küresel servetin yüzde 82’sine sahip) rapordan önce hazırlanmıştı kuşkusuz.

Küresel gelir eşitsizliği sadece Oxfam’ın raporunda değil artık her platformda dile getirildiği için Davos’a bu yıl her zamankinden çok konuşuluyor bu konu.

“Rantiye kapitalizm eşitsizliği körüklüyor mu” oturumunda baktım Davos’un müdavimleri dinleyiciler arasında.

Zenginlerin eleştiri oklarını kendilerine yöneltmeleri iyi bir gelişme.

Dünyada sayıları 40 milyona varan modern kölelerin de başka bir panelde tartışılacak olması da öyle.

TÜRKİYE 20, ÇİN 140 KİŞİ

ÇİN bu yıl 140 kişiyle temsil ediliyor.Türkiye’den katılımcıların kaç kişi olduğunu merak ettim. Liste değişebilir ama benim ilk saydıklarım 20 kişi civarında. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Koç CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç CFO Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Koç Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Kızıl Ünlü, Sabancı CEO’su Mehmet Göçmen, Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil, Doğuş Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş CEO’su Hüsnü Akhan, Doğuş Turizm Grubu Başkanı Ethem Naci Başerdem, IC Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyesi İdil Yiğitbaşı, Borusan CEO’su Agah Uğur, Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, Enka Sistem CEO’su Kemal Kılıçtepe, Davos’un en eski müdavimlerinden Cüneyt ve Aziz Zapsu.

EN ÇOK TRUMP MERAK EDİLİYOR

GEÇEN yıl hiç kuşku yok Davos’ta sahne, globalleşmenin ateşli bir savunucusu çıkan Çin Başkanı Xi Jinping’in idi.

Bu yıl Hindistan Başbakanı Modi, Macaron, Merkel, Justin Trudeau, Theresa May, Ürdün Kralı II Abdullah boy gösterecek liderler arasında ama en çok merak edilen lider ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump.

Geçtiğimiz yıl tam Davos’taki DEF toplantılarına denk gelen günlerde başkanlık yeminini eden Trump’ın Davos çıkarması zor günlerine rastlıyor. Bir yanda ABD hükümetini felç etmiş bütçe görüşmeleri, diğer yanda çeşitli şehirlere yayılan ve milyonlarca kadının yer aldığı “Kadınlar Yürüyüşü”.

Dolayısıyla ABD liderinin burada neler söyleyeceği çeşitli spekülasyonlara yol açmış durumda.

Geçen yıl Xi Jinping’in aksine,“Yeniden Büyük Amerika” iddiasıyla korumacı, milliyetçi politikalarına devam diyebilir, ya da büyük bir sürpriz yaparak serbest ticaret, açık sınırlar, iklim değişikliği için işbirliği gibi “uluslararası değerlere” sahip çıktığını açıklayabilir.

Clinton’ın 2000 yılında Davos’a yaptığı ziyaretten sonra Davos’a gelen ilk ABD’li Başkan olan Trump bakalım bize nasıl bir sürpriz hazırlamış?

Bu arada Trump’ın damadı Jared Kushner’de Davos’a gelecek ekibe dahil, eşi Melania ise son dakika gelmekten vazgeçmiş.

CEO’LAR 2018’DEN UMUTLU

DAVOS Zirvesi’ne her yıl sunulan uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC’nin küresel CEO araştırması 2018 için umutlu bir tablo çizdi. PwC’nin ‘Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser’ başlığıyla yayımladığı 21. Yıllık Küresel CEO Araştırması’na göre, CEO’ların 2018 için küresel büyüme beklentilerindeki iyimserlik, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. 85 ülkeden 1.293 CEO’nun katılımı ile yapılan araştırmada, 2012 yılından bu yana sorulan küresel ekonomik büyümeye ilişkin soruya “artacak” cevabını verenler, geçen yılki yüzde 29’lık oranın iki katına çıkarak yüzde 57’ye çıktı. Türkiye’de ise ilgili oran geçen yılın 4 katına yükselerek yüzde 12’den yüzde 51’e fırladı.

İşte araştırmadan satır başları...

- CEO’ların yüzde 42’si kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme potansiyeline “çok güveniyor.” Türkiye’deki CEO’lar yüzde 32’lik oran ile daha ihtiyatlı.

- CEO’ların yüzde 79’unun 12 ay içinde şirketinde organik büyüme hedefliyor, Türk CEO’larda oran yüzde 72.

- 2018 yılında büyüme için hedef olarak görülen piyasaların başında gelen ABD, Çin’e karşı liderliğini pekiştiriyor.

- Türk CEO’ların da büyüme için hedef ülkesi ABD, geçen yıl bu ülke yerine Çin birinci çıkmıştı.

- Çalışan sayısında artış planlanıyor, ancak liderler dijital becerilere erişim ile ilgili endişe duyuyorlar.

- Küresel ekonomideki iyimserliğe rağmen, iş dünyasında, sosyal ve ekonomik tehlikelerle ilgili endişeler artıyor.

TÜRKİYE ‘KAPSAYICI BÜYÜME’DE 16’NCI

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek’in ısrarla üzerinde durduğu ve Türkiye’nin G20 Başkanlığı’ndan sonra daha çok üzerinde konuşulan “Kapsayıcı Büyüme 2018 Endeksi” dün sabah elime geçti.

Dünya Bankası CEO’su Kristalina Georgieva’nın da katıldığı “Kapsayıcı Büyüme için Stratejiler” panelinde masaya bırakılmış olan endekste Türkiye, Gelişmekte olan Ülkeler kategorisinde 16. Sırada.

Gelişmiş Ülkeler kategorisinde ilk sırada Norveç, İzlanda var.

Georgieva “Kapsayıcı Büyüme”nin neler içerdiği şöyle açıklıyor:

“İnsan kaynağına yatırım, insanların rahat hareket etmesini sağlayacak alt yapıya yatırım, toplumda geriden gelenlere imkan sunmak, şoklara dayanıklılık geliştirmek, çevreye uyumlu sorumlu yatırım”.

Davos’ta günün sorusu: Parçalanan bir dünyada piyasalar nasıl oluyor da hiç etkilenmiyor?