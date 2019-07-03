Japonya 2020 Olimpiyatları için teknolojide atağa geçti

GEÇTİĞİMİZ hafta dünyanın önde gelen liderlerinin katıldığı G20 Zirvesini ağırlayan Japonya’nın önünde zorlu bir sınav daha var:
2020 Olimpiyat Oyunları.
Japonya bu sınavı teknolojide büyük bir atılım için fırsat olarak görüyor.
1990’larda teknoloji ve inovasyonda lider durumunda olan Japonya, son dönemlerde Çin ve Silikon Vadisi’nin ve hatta Günay Kore’nin rekabeti karşısında zorlanıyordu.
Şimdi Olimpiyat Oyunları nedeniyle arayı kapatmayı planlıyor.
Tokyo, 2015 ile 2017 yılları arasında aldığı patent sayısında dünyadaki tüm şehirlerin önüne geçmiş durumda.
Tokyo Büyükşehir Hükümeti, 2017-2020 yılları arasında, başkentin bazı bölgelerini geliştirmek ve özel teknolojiler uygulamak için 51.4 milyar dolar harcayacak.
Olimpiyat Oyunları için özel geliştirilen teknolojiler arasında neler var?
Tokyo merkezli NEC Şirketi’nin geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi 0.3 saniye zarfında görevini yerine getiriyor.
Olimpiyatlarda ilk kez kullanılacak bu teknoloji, Tokyo’ya gelecek 300 bin sporcu ve görevlinin güvenlikten geçmesini hızlandıracak.
SÜRÜCÜSÜZ ARABALAR DENENİYOR
Japonya’nın teknoloji devi Panasonic ise insanların yüz yüze iletişim kurmalarını sağlayacak bir tercüme cihazı geliştiriyor.
Yani oyunlar için Japonya’nın yolunu tutanların lisan sorunu olmayacak.
Teknoloji atağının bir başka ayağı “sürücüsüz araba”.
Japon Hükümeti “sürücüsüz arabaların” Olimpiyat Oyunları sırasında kullanılmasını planladığı gibi bu araçları 2022 yılından itibaren ticarileştirmeyi hedefliyor.
Ülkenin önde gelen robotik şirketi ZMP’nin geliştirdiği“sürücüsüz arabalar” taksi hizmeti denemelerine başlamış.
Ülkenin en büyük havayolu şirketi All Nippon, Haneda Havalimanı’nda sürücüsüz otobüs seferlerini deniyor.
Japonya’nın teknolojide dört bir koldan başlattığı atılım hem Toyota, Softbank gibi Japon, şirketlerin, hem uluslararası yatırımcıların teknolojiye daha çok yatırım yapmalarını tetiklemiş durumda.
MADALYALAR GERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜNÜ
Bunun ötesinde JAL, Mizuho Bank gibi şirketler teknoloji sektöründe büyümek için kendi inovasyon merkezlerini kurmuşlar.
Tüm ülke bir inovasyon seferberliği durumunda anlayacağınız.
Yabancı yatırım 2016 yılına göre 2.75 milyar dolar artarak 2017 yılında 262 milyar dolara ulaşmış.
Japon Başbakanı Shinzo Abe’nin 2020 yılında yabancı yatırımın 320 milyar dolara ulaşma hedefi şaşmayacak gibi görünüyor.
Teknoloji ve inovasyon kuşkusuz yatırımcılar için sihirli sözcükler.
Japonya Hükümeti, bu teknoloji atağı sayesinde, Olimpiyatlar Oyunları’ndan sonra Tokyo’nun dört dörtlük bir “akıllı şehir” sıfatıyla uluslararası finans merkezi olarak devreye girebileceğini hesaplıyor.
Öte yandan, ülke dünyada ilk kez yüzde yüz yenilenebilir enerjinin kullanıldığı Olimpiyat Oyunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Ünlü mimar Kengo Kuma’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları için tasarladığı stadyum güneş enerjisi kullanıyor.
Örneğin, Eskişehir’de Odunpazarı Modern Müzesi’nin mimarı Kengo Kuma’nın Olimpiyatlar için tasarladığı stadyumda sadece güneş enerjisi kullanılıyor.
Japon Olimpiyat Komitesi, oyunlar süresince sıfır karbon emisyonunu hedeflerken, oyunlar sırasında kullanılan malzemenin geri dönüşümden elde edilmiş olmasını talep ediyor.
Bu yüzden sporcuların formaları geri dönüşümden elde edilmiş kumaşla üretiliyor.
Madalyalar ise Japon halkının hibe ettiği, elektronik ürünlerin geri dönüşümüyle üretilecek.
Cep telefonu başta elektronik eşyaların hibe edilmesi Japon halkının Olimpiyatlar için kenetlenmiş olduğunun bir kanıtı değil mi?
Japonya 2020 Olimpiyatları için teknolojide atağa geçti
GEÇTİĞİMİZ hafta dünyanın önde gelen liderlerinin katıldığı G20 Zirvesini ağırlayan Japonya’nın önünde zorlu bir sınav daha var:
2020 Olimpiyat Oyunları.
Japonya bu sınavı teknolojide büyük bir atılım için fırsat olarak görüyor.
1990’larda teknoloji ve inovasyonda lider durumunda olan Japonya, son dönemlerde Çin ve Silikon Vadisi’nin ve hatta Günay Kore’nin rekabeti karşısında zorlanıyordu.
Şimdi Olimpiyat Oyunları nedeniyle arayı kapatmayı planlıyor.
Tokyo, 2015 ile 2017 yılları arasında aldığı patent sayısında dünyadaki tüm şehirlerin önüne geçmiş durumda.
Tokyo Büyükşehir Hükümeti, 2017-2020 yılları arasında, başkentin bazı bölgelerini geliştirmek ve özel teknolojiler uygulamak için 51.4 milyar dolar harcayacak.
Olimpiyat Oyunları için özel geliştirilen teknolojiler arasında neler var?
Tokyo merkezli NEC Şirketi’nin geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi 0.3 saniye zarfında görevini yerine getiriyor.
Olimpiyatlarda ilk kez kullanılacak bu teknoloji, Tokyo’ya gelecek 300 bin sporcu ve görevlinin güvenlikten geçmesini hızlandıracak.
SÜRÜCÜSÜZ ARABALAR DENENİYOR
Japonya’nın teknoloji devi Panasonic ise insanların yüz yüze iletişim kurmalarını sağlayacak bir tercüme cihazı geliştiriyor.
Yani oyunlar için Japonya’nın yolunu tutanların lisan sorunu olmayacak.
Teknoloji atağının bir başka ayağı “sürücüsüz araba”.
Japon Hükümeti “sürücüsüz arabaların” Olimpiyat Oyunları sırasında kullanılmasını planladığı gibi bu araçları 2022 yılından itibaren ticarileştirmeyi hedefliyor.
Ülkenin önde gelen robotik şirketi ZMP’nin geliştirdiği“sürücüsüz arabalar” taksi hizmeti denemelerine başlamış.
Ülkenin en büyük havayolu şirketi All Nippon, Haneda Havalimanı’nda sürücüsüz otobüs seferlerini deniyor.
Japonya’nın teknolojide dört bir koldan başlattığı atılım hem Toyota, Softbank gibi Japon, şirketlerin, hem uluslararası yatırımcıların teknolojiye daha çok yatırım yapmalarını tetiklemiş durumda.
MADALYALAR GERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜNÜ
Bunun ötesinde JAL, Mizuho Bank gibi şirketler teknoloji sektöründe büyümek için kendi inovasyon merkezlerini kurmuşlar.
Tüm ülke bir inovasyon seferberliği durumunda anlayacağınız.
Yabancı yatırım 2016 yılına göre 2.75 milyar dolar artarak 2017 yılında 262 milyar dolara ulaşmış.
Japon Başbakanı Shinzo Abe’nin 2020 yılında yabancı yatırımın 320 milyar dolara ulaşma hedefi şaşmayacak gibi görünüyor.
Teknoloji ve inovasyon kuşkusuz yatırımcılar için sihirli sözcükler.
Japonya Hükümeti, bu teknoloji atağı sayesinde, Olimpiyatlar Oyunları’ndan sonra Tokyo’nun dört dörtlük bir “akıllı şehir” sıfatıyla uluslararası finans merkezi olarak devreye girebileceğini hesaplıyor.
Öte yandan, ülke dünyada ilk kez yüzde yüz yenilenebilir enerjinin kullanıldığı Olimpiyat Oyunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Ünlü mimar Kengo Kuma’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları için tasarladığı stadyum güneş enerjisi kullanıyor.
Örneğin, Eskişehir’de Odunpazarı Modern Müzesi’nin mimarı Kengo Kuma’nın Olimpiyatlar için tasarladığı stadyumda sadece güneş enerjisi kullanılıyor.
Japon Olimpiyat Komitesi, oyunlar süresince sıfır karbon emisyonunu hedeflerken, oyunlar sırasında kullanılan malzemenin geri dönüşümden elde edilmiş olmasını talep ediyor.
Bu yüzden sporcuların formaları geri dönüşümden elde edilmiş kumaşla üretiliyor.
Madalyalar ise Japon halkının hibe ettiği, elektronik ürünlerin geri dönüşümüyle üretilecek.
Cep telefonu başta elektronik eşyaların hibe edilmesi Japon halkının Olimpiyatlar için kenetlenmiş olduğunun bir kanıtı değil mi?