İzmir’deki yangınlar ve diğerleri küresel ısınmaya işaret ediyor

FAZIL Say’ın Kaz Dağları’nda, 50 yıllık güzel bir çam ağacının altına yerleştirilmiş piyanosunu çalarken “bu ağaçların da Chopin, Beethoven gibi büyük bestecileri dinlemeye hakları var” dediği saatlerde İzmir’de alevlerin ağaçları yutması kaderin kötü cilvesi değilse ne?
İzmir Karabağlar ilçesinde çıkan yangın rüzg^arla büyüyerek bitki örtüsü, ağaçları, zeytinlikleri, bağları, kuşları ve ceylanlarıyla 550 hektarlık alanı yutmuş.
Dün sosyal medyada fotolarının birinde alevlerin önünde iki çaresiz ceylan her şeyi anlatıyordu zaten.
İzmir, İspanya’da Kanarya Adaları, Yunanistan ve hatta Sibirya bu yaz yangınların milyonlarca ağacı yuttuğu yerlerden sadece bazıları.
Kanarya Adaları’nda hafta sonunda çıkan ikinci yangın düne kadar kontrol altına alınamazken, 12 bin hektar küle dönmüş, sekiz bin kişi tahliye edilmiş.
Sibirya’da altı gün devam eden yangında 12 ton su taşıyabilen uçakların müdahale etmesine rağmen 3 milyon hektar orman kül olmuş.
Buzlar ülkesi Sibirya’nın günün birinde cayır c ayır yanabileceği kimin aklına gelirdi?
İzmir’deki yangınları çaresizce izleyenler
RİSK GRUBUNDAYIZ
Güzel İzmir’i kavuran yangınlar ve diğerleri ne yazık ki küresel ısınmaya işaret ediyor.
Türkiye iklim değişikliğinin olumsuz etkileri açısından “risk grubundaki” ülkeler arasında yer alıyor.
Kuraklık da, seller de hızla artıyor.
Her gün yaşıyoruz bunları.
WWF’nin bir raporunda, Akdeniz havzasında bulunan Türkiye’de 40 dereceye varan sıcaklıkların mevsim normali olacağı ve tarım alanlarının yüzde 40 oranında kuruyacağı belirtilmişti.
Peki iklim değişikliğine karşı en etkili önlem ne?
Ormanlaştırma.
İsviçreli bilim insanlarına göre, ormanlaştırma karbondioksit salınımlarının üçte ikisini azaltabilir.
İsviçre’deki Zürih Teknik Üniversitesi’nin Bilim Dergisi’nde geçtiğimiz temmuz ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın en fazla 1.5 derece ile sınırlandırılması hedefini tutturmak için yaklaşık 1 milyar hektar alanın ağaçlandırılması gerekiyor.
Araştırmaya göre, dünyada halen 2 milyar 800 milyon hektar alan ağaçlandırılmış durumda ve 900 milyon hektarlık ormanlaştırma daha mümkün.
AĞAÇ VARSA HAYAT VAR
Bu büyüklükteki bir alan yaklaşık olarak ABD’nin yüzölçümüne eşit.
Almanya’nın yüzölçümünün de 25 katı.
Yeni ağaçlandırılacak alanlar 205 milyar ton karbon gazını emerek bloke edebilirmiş.
Bu da sanayi devriminden bu yana atmosfere salınan 300 milyar ton karbonun üçte ikisine denk geliyor.
Kaz Dağları’nda olduğu gibi kesilmelerini, yanmalarını canımız acıyarak izlediğimiz ağaçların ne kıymetli olduğunu bilmem anlatabildim mi?
Ağaç varsa hayat var, yoksa yok.
Türkiye için bu böyle, dünya için de böyle.
İzmir’deki yangınlar ve diğerleri küresel ısınmaya işaret ediyor
FAZIL Say’ın Kaz Dağları’nda, 50 yıllık güzel bir çam ağacının altına yerleştirilmiş piyanosunu çalarken “bu ağaçların da Chopin, Beethoven gibi büyük bestecileri dinlemeye hakları var” dediği saatlerde İzmir’de alevlerin ağaçları yutması kaderin kötü cilvesi değilse ne?
İzmir Karabağlar ilçesinde çıkan yangın rüzg^arla büyüyerek bitki örtüsü, ağaçları, zeytinlikleri, bağları, kuşları ve ceylanlarıyla 550 hektarlık alanı yutmuş.
Dün sosyal medyada fotolarının birinde alevlerin önünde iki çaresiz ceylan her şeyi anlatıyordu zaten.
İzmir, İspanya’da Kanarya Adaları, Yunanistan ve hatta Sibirya bu yaz yangınların milyonlarca ağacı yuttuğu yerlerden sadece bazıları.
Kanarya Adaları’nda hafta sonunda çıkan ikinci yangın düne kadar kontrol altına alınamazken, 12 bin hektar küle dönmüş, sekiz bin kişi tahliye edilmiş.
Sibirya’da altı gün devam eden yangında 12 ton su taşıyabilen uçakların müdahale etmesine rağmen 3 milyon hektar orman kül olmuş.
Buzlar ülkesi Sibirya’nın günün birinde cayır c ayır yanabileceği kimin aklına gelirdi?
İzmir’deki yangınları çaresizce izleyenler
RİSK GRUBUNDAYIZ
Güzel İzmir’i kavuran yangınlar ve diğerleri ne yazık ki küresel ısınmaya işaret ediyor.
Türkiye iklim değişikliğinin olumsuz etkileri açısından “risk grubundaki” ülkeler arasında yer alıyor.
Kuraklık da, seller de hızla artıyor.
Her gün yaşıyoruz bunları.
WWF’nin bir raporunda, Akdeniz havzasında bulunan Türkiye’de 40 dereceye varan sıcaklıkların mevsim normali olacağı ve tarım alanlarının yüzde 40 oranında kuruyacağı belirtilmişti.
Peki iklim değişikliğine karşı en etkili önlem ne?
Ormanlaştırma.
İsviçreli bilim insanlarına göre, ormanlaştırma karbondioksit salınımlarının üçte ikisini azaltabilir.
İsviçre’deki Zürih Teknik Üniversitesi’nin Bilim Dergisi’nde geçtiğimiz temmuz ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın en fazla 1.5 derece ile sınırlandırılması hedefini tutturmak için yaklaşık 1 milyar hektar alanın ağaçlandırılması gerekiyor.
Araştırmaya göre, dünyada halen 2 milyar 800 milyon hektar alan ağaçlandırılmış durumda ve 900 milyon hektarlık ormanlaştırma daha mümkün.
AĞAÇ VARSA HAYAT VAR
Bu büyüklükteki bir alan yaklaşık olarak ABD’nin yüzölçümüne eşit.
Almanya’nın yüzölçümünün de 25 katı.
Yeni ağaçlandırılacak alanlar 205 milyar ton karbon gazını emerek bloke edebilirmiş.
Bu da sanayi devriminden bu yana atmosfere salınan 300 milyar ton karbonun üçte ikisine denk geliyor.
Kaz Dağları’nda olduğu gibi kesilmelerini, yanmalarını canımız acıyarak izlediğimiz ağaçların ne kıymetli olduğunu bilmem anlatabildim mi?
Ağaç varsa hayat var, yoksa yok.
Türkiye için bu böyle, dünya için de böyle.