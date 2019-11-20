İstanbul Turizm Platformu nihayet kuruldu

Geçen gün İstanbul Kongre Merkezi’nde İstanbul Turizm Platformu’nun tanıtım toplantısındaydım.
Turizm sektöründen pek çok tanıdık ismin, meslek odasını, sanat ve kültür kurumunu ve gastronomi dünyasını bir araya getiren toplantıda İstanbul turizmi masaya yatırıldı, platformun neyi amaçladığı konuşuldu.
Platformun koordinatörü eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı.
Taşbaşı, platform için çeşitli turizmle ilgili derneklerden, meslek odalarından, sanat-kültür kurumlarından, akademiden bir havuz oluşturduklarını ve ağustos ayında çalışmaya başladıklarını söylüyor.
Platformun ilk önceliği Acil Eylem Planı.
Taşbaşı’ya göre, İstanbul turizmi 2014 yılına göre, gelir ve ziyaretçi profili olarak gerilemiş durumda.
Bugün 14 milyon turisti ağırlayan İstanbul’da yüksek gelirli turistlerin yerini son yıllarda orta ve düşük gelirli turistler almış.
2013- 2014 yılında İstanbul kongre turizminde dünyada yedinci sırada iken bugün kongre turizminin adı bile yok.
Aynı şekilde çeşitli nedenlerden ötürü darbe yiyen kruvaziyer turizmi 2014 yılından bu yana sürekli kan kaybediyor.
Galataport’un önümüzdeki Nisan ayında devreye girecek olmasıyla kruvaziyer turizminin yeniden ağırlık kazanacağı beklentisi var.
Cumhur Güven Taşbaşı
SAĞLIK TURİZMİ GELİRİ 15 MİLYAR DOLAR OLABİLİR
Taşbaşı’na göre, sağlık turizmi İstanbul’un gelirini arttıracak önemli bir kalem.
“Sağlık Turizmi’nden bugün gelir 3,5 milyar dolar. Ancak sağlık turizmi çevreleriyle görüşmelerimizde bu rakamın 15 milyar dolara kadar ulaşabileceğini öğrendik” diyor .
İstanbul Turizm Platformu Koordinatör Yardımcısı Özcan Biçer’in İstanbul turizmiyle ilgili ortaya koyduğu tablo şöyle:
· Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 30’u İstanbul’u ziyaret ediyor.
· Ziyaretlerin yüzde 50’si tarih ve kültürel değerlerimizi keşfetmek için yapılıyor. Demek ki, günümüzde turizmin yükselen trendi “gastronomi” için İstanbul’un çok çalışması, bu konuda tanıtım yapması gerek.
· İstanbul’daki 200 bin yatak kapasitesi olan oteller yüzde 65 doluluk oranıyla çalışıyor.
· Şehrimizde kalan turistlerin ortama ziyaret süreleri 2.6 gün.
· Karşılaştırma yapmak gerekirse Bangkok’ta bu süre 4.8, Londra’da 5.8, New York’ta ise 7.8 gün
· İstanbul dünya turizminde en fazla ziyaret edilen şehirler listesinde 8. Sırada. Merak edenler için ilk 10 şehrin sıralaması şöyle: Bangkok, Paris, Londra, Dubai, Singapur, Kuala Lumpur, New York, İstanbul, Tokyo, Antalya.
· Gelir sıralamasında ise İstanbul 8.2 milyar dolar ile 20 şehir arasında 15. Sırada.
· 2020 yılında İstanbul’un turizmden gelirinin 12 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL MARKASI AYNI ÇATI ALTINDA
TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin gibi isimlerden sonra söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, platformun katılımcı ve şeffaf bir süreçle bir Master Planı yapacağını söylüyor.
İstanbul’un dünyada ziyaret edilen ilk beş kenti arasına girmeyi hedeflediğini belirten İmamoğlu “Bu makul bir hedef ancak İstanbul birinci olmayı hak ediyor” diyor.
İBB Başkanı’na göre, İstanbul ölçeğindeki bir şehir nüfusunun2-3 katı turist çekebilir. İmamoğlu aralık ayında bir Turizm Çalıştayı yapılacağını belirterek, Mimar Sinan tarafından Kemerburgaz Ormanları’nda yapılan Mağlova Kemeri, Avcılar’daki Bathonea antik şehrinin de turizme kazandırılması gerektiğini söylüyor.
İstanbul Turizm Platformu’nun kurulması şehrimiz için güzel bir haber.
Turizmle ilgili taraflar arasında koordinasyonun kurulmasının yanı sıra platformun denetleyici bir görev de üstlenmesini dilerim.
Turisti kazıklayan dükka^nların, taksicilerin denetlenmesi mühim.
Öte yandan Oya Narin’in dikkat çektiği gibi, İstanbul Markası ile İstanbul Turizm Platformu’nun aynı çatı altında yönetilmesi de gerekiyor.
Barselona, Londra, Paris’te olduğu gibi.
BUGÜN DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günleri, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde kanunen çocuklara tanınan ve tanınması gereken haklar hakkında farkındalık yaratılması amacıyla 1989’dan beri kutlanıyor.
Verikaynagi.com’un derlediği rakamlara göre, Türkiye’de 2018 yılında çocuk haklarında durum şöyle:
· 2018 yılında evliliklerin yüzde 3,8’i kız çocukları ile yapıldı. Erkek çocuklarda bu oran yüzde 0,2.
· Çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalardaki suç sayısı 18 bin 290’e ulaştı.
· 15-17 yaş arası çocukların yüzde 21,1’i iş gücüne katıldı.
· Her 100 bin çocuktan bin 589’i suça sürüklendi.
· Kız çocuklarında okullaşma oranı yüzde 92,8 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul Turizm Platformu nihayet kuruldu
İstanbul İBB bünyesinde turizme odaklanacak, paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayacak önemli bir platforma kavuştu.
Geçen gün İstanbul Kongre Merkezi’nde İstanbul Turizm Platformu’nun tanıtım toplantısındaydım.
Turizm sektöründen pek çok tanıdık ismin, meslek odasını, sanat ve kültür kurumunu ve gastronomi dünyasını bir araya getiren toplantıda İstanbul turizmi masaya yatırıldı, platformun neyi amaçladığı konuşuldu.
Platformun koordinatörü eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı.
Taşbaşı, platform için çeşitli turizmle ilgili derneklerden, meslek odalarından, sanat-kültür kurumlarından, akademiden bir havuz oluşturduklarını ve ağustos ayında çalışmaya başladıklarını söylüyor.
Platformun ilk önceliği Acil Eylem Planı.
Taşbaşı’ya göre, İstanbul turizmi 2014 yılına göre, gelir ve ziyaretçi profili olarak gerilemiş durumda.
Bugün 14 milyon turisti ağırlayan İstanbul’da yüksek gelirli turistlerin yerini son yıllarda orta ve düşük gelirli turistler almış.
2013- 2014 yılında İstanbul kongre turizminde dünyada yedinci sırada iken bugün kongre turizminin adı bile yok.
Aynı şekilde çeşitli nedenlerden ötürü darbe yiyen kruvaziyer turizmi 2014 yılından bu yana sürekli kan kaybediyor.
Galataport’un önümüzdeki Nisan ayında devreye girecek olmasıyla kruvaziyer turizminin yeniden ağırlık kazanacağı beklentisi var.
Cumhur Güven Taşbaşı
SAĞLIK TURİZMİ GELİRİ 15 MİLYAR DOLAR OLABİLİR
Taşbaşı’na göre, sağlık turizmi İstanbul’un gelirini arttıracak önemli bir kalem.
“Sağlık Turizmi’nden bugün gelir 3,5 milyar dolar. Ancak sağlık turizmi çevreleriyle görüşmelerimizde bu rakamın 15 milyar dolara kadar ulaşabileceğini öğrendik” diyor .
İstanbul Turizm Platformu Koordinatör Yardımcısı Özcan Biçer’in İstanbul turizmiyle ilgili ortaya koyduğu tablo şöyle:
· Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 30’u İstanbul’u ziyaret ediyor.
· Ziyaretlerin yüzde 50’si tarih ve kültürel değerlerimizi keşfetmek için yapılıyor. Demek ki, günümüzde turizmin yükselen trendi “gastronomi” için İstanbul’un çok çalışması, bu konuda tanıtım yapması gerek.
· İstanbul’daki 200 bin yatak kapasitesi olan oteller yüzde 65 doluluk oranıyla çalışıyor.
· Şehrimizde kalan turistlerin ortama ziyaret süreleri 2.6 gün.
· Karşılaştırma yapmak gerekirse Bangkok’ta bu süre 4.8, Londra’da 5.8, New York’ta ise 7.8 gün
· İstanbul dünya turizminde en fazla ziyaret edilen şehirler listesinde 8. Sırada. Merak edenler için ilk 10 şehrin sıralaması şöyle: Bangkok, Paris, Londra, Dubai, Singapur, Kuala Lumpur, New York, İstanbul, Tokyo, Antalya.
· Gelir sıralamasında ise İstanbul 8.2 milyar dolar ile 20 şehir arasında 15. Sırada.
· 2020 yılında İstanbul’un turizmden gelirinin 12 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL MARKASI AYNI ÇATI ALTINDA
TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin gibi isimlerden sonra söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, platformun katılımcı ve şeffaf bir süreçle bir Master Planı yapacağını söylüyor.
İstanbul’un dünyada ziyaret edilen ilk beş kenti arasına girmeyi hedeflediğini belirten İmamoğlu “Bu makul bir hedef ancak İstanbul birinci olmayı hak ediyor” diyor.
İBB Başkanı’na göre, İstanbul ölçeğindeki bir şehir nüfusunun2-3 katı turist çekebilir. İmamoğlu aralık ayında bir Turizm Çalıştayı yapılacağını belirterek, Mimar Sinan tarafından Kemerburgaz Ormanları’nda yapılan Mağlova Kemeri, Avcılar’daki Bathonea antik şehrinin de turizme kazandırılması gerektiğini söylüyor.
İstanbul Turizm Platformu’nun kurulması şehrimiz için güzel bir haber.
Turizmle ilgili taraflar arasında koordinasyonun kurulmasının yanı sıra platformun denetleyici bir görev de üstlenmesini dilerim.
Turisti kazıklayan dükka^nların, taksicilerin denetlenmesi mühim.
Öte yandan Oya Narin’in dikkat çektiği gibi, İstanbul Markası ile İstanbul Turizm Platformu’nun aynı çatı altında yönetilmesi de gerekiyor.
Barselona, Londra, Paris’te olduğu gibi.
BUGÜN DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günleri, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde kanunen çocuklara tanınan ve tanınması gereken haklar hakkında farkındalık yaratılması amacıyla 1989’dan beri kutlanıyor.
Verikaynagi.com’un derlediği rakamlara göre, Türkiye’de 2018 yılında çocuk haklarında durum şöyle:
· 2018 yılında evliliklerin yüzde 3,8’i kız çocukları ile yapıldı. Erkek çocuklarda bu oran yüzde 0,2.
· Çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalardaki suç sayısı 18 bin 290’e ulaştı.
· 15-17 yaş arası çocukların yüzde 21,1’i iş gücüne katıldı.
· Her 100 bin çocuktan bin 589’i suça sürüklendi.
· Kız çocuklarında okullaşma oranı yüzde 92,8 olarak kayıtlara geçti.