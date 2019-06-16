İş Bankası’ndaki İstiklal Sergisi’ne bir günde 10 bin ziyaretçi

EMİNÖNÜ’ndeki tarihi binalar arasında en güzellerinden bir tanesi kuşkusuz İş Bankası binası.
Yeni Cami’nin hemen arkasında yer alan bina 1840 yılında ahşap olarak inşa edilmiş ve posta hizmetlerinin merkezi olmuş.
1870 yılında ise İstanbul’un ilk postanesi “Postahane-i Amire” olarak hizmet vermeye başlamış.
Ahşap bina 1890 yılında yıkılmış ve ihaleyle müteahhit Şeyh Ahmet Muhtar Talat Efendi’ye verilmiş.
Ne yazık ki binanın müteahhitini biliyoruz ama mimarının adına bir yerde rastlamadım.
Bir müddet Osmanlı döneminin bankalarından, İtibar-ı Milli Bankası’na ev sahipliği yapmış ve bu bankanın 1927’de İş Bankası ile birleştirilmesinden sonra 20 Şubat 1928 tarihinde İş Bankası’nın ilk İstanbul Şubesi olarak hizmete girmiş.
Bu arada İş Bankası’nın kuruluş tarihi 1924 ve ilk şube Ankara’da, Kılıç Ali’nin evinde.
Daha sonra 1929 tarihinde mimar Giulio Mongeri’nin yaptığı binaya taşınıyor.
İstanbul’a dönersek 1950’li yıllarda bina Yeni Cami Şubesi adını almış ve 2004 yılına kadar banka şubesi olarak kullanılmış.
2007 yılında ise mükemmel bir restorasyon geçirdikten sonra 2007 yılı kasım ayında İş Bankası Müzesi olarak kapılarını açmış.
Önceki gün İstiklal Sergisini birlikte gezmek için, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ile işte bu müthiş tarihi binada buluşuyoruz.
MÜZENİN 9. SERGİSİ REKOR KIRIYOR
Binanın tarihçesini konuştuktan sonra üst katta bankanın kurumsal tarihiyle ilgisi daimi sergiyi geziyoruz önce.
Atatürk’ün adına düzenlenen oda, kurucuların, bankanın genel müdürleri portreleri, eski fotoğraf, belge ve objelerle oldukça etkileyici bu bölüm.
İş Bankası’nın ilk dağıttığı kumbaralar, hisse senetleri, daktilolar, hesap makineleri Türkiye’nin bankacılık tarihine bir zaman yolculuğu.
Daha sonra Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı nedeniyle düzenlenen “İstiklal Sergisi”ni geziyoruz.
İş Bankası Müzesi’nde açılışından bu yana düzenlenen 9. Serginin büyük bir ilgiyle karşılandığını Zuhal Üreten anlatıyor.
Müzenin açık olduğu bayramın ikinci günü için verdiği rakam inanılmaz.
İstiklal Sergisi’ni tek günde 10 bin kişi gezmiş.
Gerçek bir rekor.
Serginin küratörü İzzeddin Çalışlar, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral İzzeddin Çalışlar’ın torunu.
Dolayısıyla sergide gördüğümüz 1000’e yakın belge, harita, obje, fotoğrafın pek çocuğu dedesinin arşivinden, sandığından.
Prof. Dr. Haluk Oral’ın danışmanlığını üstlendiği serginin tasarımı Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar tarafından yapılmış.
Oldukça sade malzemelerle çok iyi düzenlenmiş.
Dijital fotoğraflar için İngiltere, Almanya, ABD başta yurt dışındaki arşivlerden önemli destek alınmış.
İşgal altındaki İstanbul’dan fotoğraflar, Büyükada’ya dikilen İngiliz bayrağı, Anadolu’daki küçük atölyelerde Kurtuluş Savaşı için mermi üreten kadınlar hepsi sergide.
Çalışlar sergideki canlandırmalar için eski fotoğraflardan yola çıkıldığını, bazı malzemelerin sergi için üretildiğini söylüyor.
Çalışlar ve ekibinin bir yılda büyük bir titizlikle hazırladığı sergiyi kaçırmayın.
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İş Bankası’ndaki İstiklal Sergisi’ne bir günde 10 bin ziyaretçi
EMİNÖNÜ’ndeki tarihi binalar arasında en güzellerinden bir tanesi kuşkusuz İş Bankası binası.
Yeni Cami’nin hemen arkasında yer alan bina 1840 yılında ahşap olarak inşa edilmiş ve posta hizmetlerinin merkezi olmuş.
1870 yılında ise İstanbul’un ilk postanesi “Postahane-i Amire” olarak hizmet vermeye başlamış.
Ahşap bina 1890 yılında yıkılmış ve ihaleyle müteahhit Şeyh Ahmet Muhtar Talat Efendi’ye verilmiş.
Ne yazık ki binanın müteahhitini biliyoruz ama mimarının adına bir yerde rastlamadım.
Bir müddet Osmanlı döneminin bankalarından, İtibar-ı Milli Bankası’na ev sahipliği yapmış ve bu bankanın 1927’de İş Bankası ile birleştirilmesinden sonra 20 Şubat 1928 tarihinde İş Bankası’nın ilk İstanbul Şubesi olarak hizmete girmiş.
Bu arada İş Bankası’nın kuruluş tarihi 1924 ve ilk şube Ankara’da, Kılıç Ali’nin evinde.
Daha sonra 1929 tarihinde mimar Giulio Mongeri’nin yaptığı binaya taşınıyor.
İstanbul’a dönersek 1950’li yıllarda bina Yeni Cami Şubesi adını almış ve 2004 yılına kadar banka şubesi olarak kullanılmış.
2007 yılında ise mükemmel bir restorasyon geçirdikten sonra 2007 yılı kasım ayında İş Bankası Müzesi olarak kapılarını açmış.
Önceki gün İstiklal Sergisini birlikte gezmek için, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ile işte bu müthiş tarihi binada buluşuyoruz.
MÜZENİN 9. SERGİSİ REKOR KIRIYOR
Binanın tarihçesini konuştuktan sonra üst katta bankanın kurumsal tarihiyle ilgisi daimi sergiyi geziyoruz önce.
Atatürk’ün adına düzenlenen oda, kurucuların, bankanın genel müdürleri portreleri, eski fotoğraf, belge ve objelerle oldukça etkileyici bu bölüm.
İş Bankası’nın ilk dağıttığı kumbaralar, hisse senetleri, daktilolar, hesap makineleri Türkiye’nin bankacılık tarihine bir zaman yolculuğu.
Daha sonra Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı nedeniyle düzenlenen “İstiklal Sergisi”ni geziyoruz.
İş Bankası Müzesi’nde açılışından bu yana düzenlenen 9. Serginin büyük bir ilgiyle karşılandığını Zuhal Üreten anlatıyor.
Müzenin açık olduğu bayramın ikinci günü için verdiği rakam inanılmaz.
İstiklal Sergisi’ni tek günde 10 bin kişi gezmiş.
Gerçek bir rekor.
Serginin küratörü İzzeddin Çalışlar, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral İzzeddin Çalışlar’ın torunu.
Dolayısıyla sergide gördüğümüz 1000’e yakın belge, harita, obje, fotoğrafın pek çocuğu dedesinin arşivinden, sandığından.
Prof. Dr. Haluk Oral’ın danışmanlığını üstlendiği serginin tasarımı Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar tarafından yapılmış.
Oldukça sade malzemelerle çok iyi düzenlenmiş.
Dijital fotoğraflar için İngiltere, Almanya, ABD başta yurt dışındaki arşivlerden önemli destek alınmış.
İşgal altındaki İstanbul’dan fotoğraflar, Büyükada’ya dikilen İngiliz bayrağı, Anadolu’daki küçük atölyelerde Kurtuluş Savaşı için mermi üreten kadınlar hepsi sergide.
Çalışlar sergideki canlandırmalar için eski fotoğraflardan yola çıkıldığını, bazı malzemelerin sergi için üretildiğini söylüyor.
Çalışlar ve ekibinin bir yılda büyük bir titizlikle hazırladığı sergiyi kaçırmayın.
-