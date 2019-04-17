İKSV Alt Kat, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle çocukları ve gençleri sanatla buluşturuyor  

BUGÜNLERDE İstanbul Şişhane’deki Nejat Eczacıbaşı binasının önünden geçmenizi öneririm.
İKSV’nin çoğu sanatçıların elinden çıkmış hediyelik eşya satan dükkânının yerine farklı etkinlik ve atölye çalışmalarının yapıldığı bir alan göreceksiniz.
Mekân şeffaf, modern ve minimalist.
Tam adı İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı.
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle hayata geçmiş.
İKSV Alt Kat’ta Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle yıl boyunca farklı disiplinlerde sanat-kültür etkinlikleri yapacak, atölyeler düzenlenecek.
Sanat-kültüre erişimi sınırlı gruplara erişmek için çeşitli projeler üretecek.
İKSV Alt Kat Yöneticisi Elif Obdan Gürkan sohbetimizde “İKSV’nin en önemli hedeflerinden biri sanat ve kültüre erişimi arttırmak” diyor.
“Kültür politikalarıyla ilgili raporlarımız, öğrencilere yönelik İKSV Kültür Sanat Kart’ı hep bu hedefe yönelik çalışmalar” diye ekliyor.
2019 yılındaki etkinlikler için 2 bin üniversite öğrencisine verilen 250 lira değerindeki kart için Türkiye’nin 81 ilinden 62 bin öğrenci başvurmuştu.
Sadece bu başvuru sayısı bu ülkede gençlerin sanat-kültüre ilgisi giderek arttığını göstermiyor mu?
SURİYELİ MÜLTECİLER DE YARARLANACAK
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile birlikte mart başında İKSV Alt Kat’ın açılışına katılan İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Pişkin de şöyle konuşmuştu:
“İstanbul’da yaşayan, farklı sosyoekonomik ve kültürel geçmişlere sahip çocuk ve gençlerimizin potansiyellerinin doğru yönlendirilmesi, kültür ve sanat hayatına katılımlarının arttırılması amacıyla bu projeyi destekledik”.
Elif Obdan Gürkan ile sohbetimize dönersek “Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarını sürdürdüğümüz bu mekânda 4-26 yaşları arasındaki çocuklara ve gençlere yönelik programlar geliştireceğiz” diyor.
Bunların arasında müzik, tiyatro, dans atölyeleri var.
İKSV çatısı altında düzenlenen çeşitli festivallerde, burada eğitim alan çocukların yer alacağı etkinlikler düzenlemek var.
Tiyatro Festivali’nde örneğin, İKSV Alt Kat’ta 30 hafta eğitim alan çocuklar İstanbul’a ait masalları sahneleyecek.
“Öğrenme ve Etkileşim Alanı dedik çünkü bu mekânda değişik ortamlardan, değişik kültürlerden gelen çocukların birbirlerinden öğrenerek kaynaşmalarını hedefledik” diyor Gürkan.
Suriyeli mültecilerin de programdan yararlanacaklarını belirtiyor.
Superpool tarafından tasarlanan mekânda, 3 bin kitabın yer alacağı çocuk kütüphanesi bir tasarım harikası olan lamine bir cam enstalasyonun arkasında yer alıyor.
YENİ NESİL EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
MADEM söz kalkınma ajanslarından açıldı memleketteki 26 ajanstan biri olan Zafer Kalkınma Ajansı’na değineyim.
Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsıyor.
Genel Sekreter Yardımcısı Veli Oğuz ile geçen yıl Kütahya’da TÜHİD’in toplantısı sırasında tanışmıştık.
Veli Oğuz yeni gönderdiği mailinde güzel bir haber veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte, söz konusu dört ilde okul çağındaki gençlerin tasarım, yenilikçilik kapasitelerinin gelişmesine yönelik bir program başlattıklarını belirtiyor.
“Amacımız 6-14 yaşlarındaki öğrencilerin dijital dönüşümü yakalamaları” diyor Veli Oğuz.
Zafer Kalkınma Ajansı bugüne kadar sanayi, çevre, turizm gibi alanlarda hibe sağlayan programlar uygulamış.
İlk kez rotayı eğitime çevirmiş.
10 milyon bütçeli “Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı”nı devreye sokmuş.
Program, çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama, tasarım, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin geliştirmeye yönelik hazırlanmış.
Bölgede en az 40 tasarım ve beceri atölyesinin kurulmasını, 550 öğretmenin eğitici eğitimi almasını ve 1500 ila 2 bin çocuğun atölyelerden faydalanmasını hedefliyor.
İKSV Alt Kat, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle çocukları ve gençleri sanatla buluşturuyor
BUGÜNLERDE İstanbul Şişhane’deki Nejat Eczacıbaşı binasının önünden geçmenizi öneririm.
İKSV’nin çoğu sanatçıların elinden çıkmış hediyelik eşya satan dükkânının yerine farklı etkinlik ve atölye çalışmalarının yapıldığı bir alan göreceksiniz.
Mekân şeffaf, modern ve minimalist.
Tam adı İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı.
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle hayata geçmiş.
İKSV Alt Kat’ta Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle yıl boyunca farklı disiplinlerde sanat-kültür etkinlikleri yapacak, atölyeler düzenlenecek.
Sanat-kültüre erişimi sınırlı gruplara erişmek için çeşitli projeler üretecek.
İKSV Alt Kat Yöneticisi Elif Obdan Gürkan sohbetimizde “İKSV’nin en önemli hedeflerinden biri sanat ve kültüre erişimi arttırmak” diyor.
“Kültür politikalarıyla ilgili raporlarımız, öğrencilere yönelik İKSV Kültür Sanat Kart’ı hep bu hedefe yönelik çalışmalar” diye ekliyor.
2019 yılındaki etkinlikler için 2 bin üniversite öğrencisine verilen 250 lira değerindeki kart için Türkiye’nin 81 ilinden 62 bin öğrenci başvurmuştu.
Sadece bu başvuru sayısı bu ülkede gençlerin sanat-kültüre ilgisi giderek arttığını göstermiyor mu?
SURİYELİ MÜLTECİLER DE YARARLANACAK
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile birlikte mart başında İKSV Alt Kat’ın açılışına katılan İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Pişkin de şöyle konuşmuştu:
“İstanbul’da yaşayan, farklı sosyoekonomik ve kültürel geçmişlere sahip çocuk ve gençlerimizin potansiyellerinin doğru yönlendirilmesi, kültür ve sanat hayatına katılımlarının arttırılması amacıyla bu projeyi destekledik”.
Elif Obdan Gürkan ile sohbetimize dönersek “Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarını sürdürdüğümüz bu mekânda 4-26 yaşları arasındaki çocuklara ve gençlere yönelik programlar geliştireceğiz” diyor.
Bunların arasında müzik, tiyatro, dans atölyeleri var.
İKSV çatısı altında düzenlenen çeşitli festivallerde, burada eğitim alan çocukların yer alacağı etkinlikler düzenlemek var.
Tiyatro Festivali’nde örneğin, İKSV Alt Kat’ta 30 hafta eğitim alan çocuklar İstanbul’a ait masalları sahneleyecek.
“Öğrenme ve Etkileşim Alanı dedik çünkü bu mekânda değişik ortamlardan, değişik kültürlerden gelen çocukların birbirlerinden öğrenerek kaynaşmalarını hedefledik” diyor Gürkan.
Suriyeli mültecilerin de programdan yararlanacaklarını belirtiyor.
Superpool tarafından tasarlanan mekânda, 3 bin kitabın yer alacağı çocuk kütüphanesi bir tasarım harikası olan lamine bir cam enstalasyonun arkasında yer alıyor.
YENİ NESİL EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
MADEM söz kalkınma ajanslarından açıldı memleketteki 26 ajanstan biri olan Zafer Kalkınma Ajansı’na değineyim.
Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsıyor.
Genel Sekreter Yardımcısı Veli Oğuz ile geçen yıl Kütahya’da TÜHİD’in toplantısı sırasında tanışmıştık.
Veli Oğuz yeni gönderdiği mailinde güzel bir haber veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte, söz konusu dört ilde okul çağındaki gençlerin tasarım, yenilikçilik kapasitelerinin gelişmesine yönelik bir program başlattıklarını belirtiyor.
“Amacımız 6-14 yaşlarındaki öğrencilerin dijital dönüşümü yakalamaları” diyor Veli Oğuz.
Zafer Kalkınma Ajansı bugüne kadar sanayi, çevre, turizm gibi alanlarda hibe sağlayan programlar uygulamış.
İlk kez rotayı eğitime çevirmiş.
10 milyon bütçeli “Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı”nı devreye sokmuş.
Program, çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama, tasarım, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin geliştirmeye yönelik hazırlanmış.
Bölgede en az 40 tasarım ve beceri atölyesinin kurulmasını, 550 öğretmenin eğitici eğitimi almasını ve 1500 ila 2 bin çocuğun atölyelerden faydalanmasını hedefliyor.