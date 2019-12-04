İklim için Biz Varız

Dünya medyasının dikkatleri bugünlerde iki başkente, Londra ve Madrid’e çevrilmiş durumda.
Londra, kuruluşunun 70. Yılında NATO Zirve’sini ağırlarken, hafta başında Madrid’te başlayan BM İklim Zirvesi 13 Aralık tarihine kadar sürüyor.
Tam adı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP 25) olan zirvenin Şili’de yapılması gerekiyordu.
Zira COP 25 Başkanlığı Şili’de.
Ancak gelir eşitsizliğini ve zamları protesto için yaklaşık 1 milyon kişinin sokaklara döküldüğü, yirminin üzerinde kişinin öldüğü olaylar nedeniyle Şili zirveyi ağırlamayacağını bildirince İspanya devreye girmişti.
Madrid İklim Zirvesi, iki hafta boyunca, 2020 yılına kadar 1.5’lik derecelik sınırın tutturulmasının odağında olduğu yoğun ve çekişmeli müzakerelere sahne olacak.
BM Çevre Programı UNEP’in yayınladığı “Emisyon Açığı Raporu”na göre bu hedefin tutturulması için emisyonda yılda yüzde 7.6 oranında düşüş gerçekleştirmek gerekiyor.
Durumun ne kadar acil olduğunu Dünya Meteoroloji Örgütü WMO’nun dün açıkladığı Küresel İklim Durumu 2019 Raporu ortaya koyuyor.
Rapora göre, 2019 yılı en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olarak tarihe geçecek.
METEOROLOJİ RAPORUNDA ALARM ZİLİ
Aynı rapora göre, deniz seviyesindeki yükselme, uydu ölçümlerinin başladığı 1993 yılından bu yana Grönland ve Antartika’da buzulların erimesine bağlı hızlanmış durumda.
Okyanusların ısısı rekor seviyelerde.
Deniz suyu, sanayileşme döneminin başlangıcından bu yana yüzde 26 daha asidik.
Bu da deniz ekosisteminin bozulmasına yol açıyor.
Bu yıl balıkçı tezgahlarında palamut balığının olmayışının bir nedeni aşırı avlanma ise, diğeri de bu ekosistemin giderek bozuluyor olması.
Raporu açıklayan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petterie Taalas kesin konuşuyor:
“Şu anda acil bir şekilde önlem almadığımız takdirde, sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 3 derecenin üstüne çıkacağı bir gelecek bizi bekliyor. Paris Anlaşmasının önümüze koyduğu hedefi tutturmak için olmamız gereken yolda değiliz”.
Paris Anlaşması’ndan söz açılmışken küçük bir hatırlatma:
Madrid’deki Zirvede üst düzeyde temsil edilecek olan Türkiye, Rusya’nın anlaşmayı geçtiğimiz eylül ayında onaylamasıyla birlikte G20 ülkeleri arasında anlaşmayı imzalayan ama onaylamayan tek ülke konumunda.
Öte yandan ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararını alan ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Londra’nın yolunu tutarken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Madrid’deki zirveye katılıyor.
Zirvede konuşan Pelosi, Trump’ın Paris Anlaşması’na karşı tutumuna rağmen, kongrenin anlaşmanın hedeflerine bağlı olduğunu belirterek “Biz ABD olarak hala buradayız” dedi.
BİZİM BELEDİYELERİN DEKLARASYONU YARIN
Madrid Zirvesi devam ederken, Türkiye’de iklim değişikliği konusunda harekete geçen belediyelerden iyi haberler geliyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nde, BM SDSN Türkiye (BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye) çatısı altında bir araya gelecek olan belediyelerin imzaladıkları “İklim için Kentler” deklarasyonunu yarın kamuoyu ile paylaşmaları bekleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra Yereliz, 350 Türkiye gibi STK’ların destekleriyle üniversitedeki “İklim için Kentler” çalıştayına katılan belediyelerin deklarasyonu iklim konusunda bir ilk ve umut verici.
Deklarasyonun başlığı “İklim için Biz Varız”.
Öyle görünüyor ki, ABD’de kongre Trump’a rağmen iklim mücadelesinde kararlı bir tutum sergilerken, bizde belediyeler mücadeleye öncülük yapacak.
İmzacıları arasında Adana, İzmir, Rize, Bursa, Tunceli gibi 23 şehrin olduğu deklarasyon Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından kamuoyuna açıklanacak.
ÇİN EĞİTİM SİSTEMİ PİSA’NIN EN İYİ SONUÇLARINI VERDİ
OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sistemi Pisa 2018 sonuçlarına göre Türkiye 37 OECD ülkesi arasında 31.sırada.
Dünyada 79 ülke ve bölgesinden 15 yaş grubu 600 bin öğrencinin katıldığı Pisa sonuçlarına Çin eğitim sistemi damga vurdu.
Çin okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimlerinde 555 puan ile birinci sırada.
Arkasından 549 puan ile Singapur geliyor.
Üçüncü ve dördüncü sırada ise Çin’in yarı özerk bölgeleri Makao (525) ve Hong Kong (524) geliyor.
Yükselen Doğu’nun en güçlü ülkesi Çin böylelikle eğitimde de iddialı olduğunu ortaya koyarken, her konuda Çin ile yarış halinde olan ABD’nin puanı 505.
İklim için Biz Varız
Dünya medyasının dikkatleri bugünlerde iki başkente, Londra ve Madrid’e çevrilmiş durumda.
Londra, kuruluşunun 70. Yılında NATO Zirve’sini ağırlarken, hafta başında Madrid’te başlayan BM İklim Zirvesi 13 Aralık tarihine kadar sürüyor.
Tam adı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP 25) olan zirvenin Şili’de yapılması gerekiyordu.
Zira COP 25 Başkanlığı Şili’de.
Ancak gelir eşitsizliğini ve zamları protesto için yaklaşık 1 milyon kişinin sokaklara döküldüğü, yirminin üzerinde kişinin öldüğü olaylar nedeniyle Şili zirveyi ağırlamayacağını bildirince İspanya devreye girmişti.
Madrid İklim Zirvesi, iki hafta boyunca, 2020 yılına kadar 1.5’lik derecelik sınırın tutturulmasının odağında olduğu yoğun ve çekişmeli müzakerelere sahne olacak.
BM Çevre Programı UNEP’in yayınladığı “Emisyon Açığı Raporu”na göre bu hedefin tutturulması için emisyonda yılda yüzde 7.6 oranında düşüş gerçekleştirmek gerekiyor.
Durumun ne kadar acil olduğunu Dünya Meteoroloji Örgütü WMO’nun dün açıkladığı Küresel İklim Durumu 2019 Raporu ortaya koyuyor.
Rapora göre, 2019 yılı en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olarak tarihe geçecek.
METEOROLOJİ RAPORUNDA ALARM ZİLİ
Aynı rapora göre, deniz seviyesindeki yükselme, uydu ölçümlerinin başladığı 1993 yılından bu yana Grönland ve Antartika’da buzulların erimesine bağlı hızlanmış durumda.
Okyanusların ısısı rekor seviyelerde.
Deniz suyu, sanayileşme döneminin başlangıcından bu yana yüzde 26 daha asidik.
Bu da deniz ekosisteminin bozulmasına yol açıyor.
Bu yıl balıkçı tezgahlarında palamut balığının olmayışının bir nedeni aşırı avlanma ise, diğeri de bu ekosistemin giderek bozuluyor olması.
Raporu açıklayan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petterie Taalas kesin konuşuyor:
“Şu anda acil bir şekilde önlem almadığımız takdirde, sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 3 derecenin üstüne çıkacağı bir gelecek bizi bekliyor. Paris Anlaşmasının önümüze koyduğu hedefi tutturmak için olmamız gereken yolda değiliz”.
Paris Anlaşması’ndan söz açılmışken küçük bir hatırlatma:
Madrid’deki Zirvede üst düzeyde temsil edilecek olan Türkiye, Rusya’nın anlaşmayı geçtiğimiz eylül ayında onaylamasıyla birlikte G20 ülkeleri arasında anlaşmayı imzalayan ama onaylamayan tek ülke konumunda.
Öte yandan ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararını alan ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Londra’nın yolunu tutarken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Madrid’deki zirveye katılıyor.
Zirvede konuşan Pelosi, Trump’ın Paris Anlaşması’na karşı tutumuna rağmen, kongrenin anlaşmanın hedeflerine bağlı olduğunu belirterek “Biz ABD olarak hala buradayız” dedi.
BİZİM BELEDİYELERİN DEKLARASYONU YARIN
Madrid Zirvesi devam ederken, Türkiye’de iklim değişikliği konusunda harekete geçen belediyelerden iyi haberler geliyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nde, BM SDSN Türkiye (BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye) çatısı altında bir araya gelecek olan belediyelerin imzaladıkları “İklim için Kentler” deklarasyonunu yarın kamuoyu ile paylaşmaları bekleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra Yereliz, 350 Türkiye gibi STK’ların destekleriyle üniversitedeki “İklim için Kentler” çalıştayına katılan belediyelerin deklarasyonu iklim konusunda bir ilk ve umut verici.
Deklarasyonun başlığı “İklim için Biz Varız”.
Öyle görünüyor ki, ABD’de kongre Trump’a rağmen iklim mücadelesinde kararlı bir tutum sergilerken, bizde belediyeler mücadeleye öncülük yapacak.
İmzacıları arasında Adana, İzmir, Rize, Bursa, Tunceli gibi 23 şehrin olduğu deklarasyon Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından kamuoyuna açıklanacak.
ÇİN EĞİTİM SİSTEMİ PİSA’NIN EN İYİ SONUÇLARINI VERDİ
OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sistemi Pisa 2018 sonuçlarına göre Türkiye 37 OECD ülkesi arasında 31.sırada.
Dünyada 79 ülke ve bölgesinden 15 yaş grubu 600 bin öğrencinin katıldığı Pisa sonuçlarına Çin eğitim sistemi damga vurdu.
Çin okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimlerinde 555 puan ile birinci sırada.
Arkasından 549 puan ile Singapur geliyor.
Üçüncü ve dördüncü sırada ise Çin’in yarı özerk bölgeleri Makao (525) ve Hong Kong (524) geliyor.
Yükselen Doğu’nun en güçlü ülkesi Çin böylelikle eğitimde de iddialı olduğunu ortaya koyarken, her konuda Çin ile yarış halinde olan ABD’nin puanı 505.