İklim için 6 milyon sokakta

20 ile 27 Eylül arasında tüm dünyaya yayılan İklim Grevi haftasında ‘iklim adaleti’ ve fosil yakıtlara son verilmesini isteyen 6 milyon kişi sokaklara dökülmüş.
Koordine edilmiş küresel protesto tarihinde bir rekor.
İklim değişikliğine acil önlem isteyenler arasında en duyarlı iklim grevcileri Avrupa’da.
Söz konusu tarihlerde Almanya’da 1,5 milyon, İtalya’da ise ülkenin en büyük sendikası CGIL’in desteğiyle 1 milyon kişi iklim grevine katılmış.
ABD’de bu sayı 535 bin, Avustralya’da ise 350 bin.
Bu veriler İklim kriziyle ilgili çalışmalarıyla bilinen çevre örgütü 350.org’a ait.
350.org geçtiğimiz hafta boyunca devam eden, cuma günü ise zirveye ulaşan etkinliklerin organizatörlerinden.
Bu örgüte göre, Türkiye’de iklim etkinliklerine katılanların sayısı 10 bin.
En düşük katılım Japonya, Güney Afrika, Şili gibi ülkelerde.
Yeni Zelanda’da nüfusun yüzde 3,5’u sokaklara dökülmüş.
İngiliz Guardian Gazetesi önceki gün iklim protestolarıyla ilgili bazı ilginç anekdotlara yer vermiş.
İklim grevcilerinin kitlesel gösteriler izin alamadıkları Moskova’da insanlar sırayla “tek kişilik eylem” yapıyor.
Bir kişi pankartıyla 5 dakikalık bir eylem yapıp arkasındaki pankartı uzatıyor.
*Kanada’da Toronto ve Montreal kentlerinde yüz binlerce kişi iklim grevi için sokaklara döküldü.
BM ZİRVESİNİN ÖNEMLİ SONUÇLARI
Peki geçen hafta düzenlenen BM İklim Zirvesi’nin bazı önemli sonuçları hangileri?
Kısaca özetliyorum:
- Rusya’nın zirvede Paris Anlaşmasını onayladığını açıkladı. Bu durumda G20 ülkeleri içinde Paris Anlaşması’na taraf olmayan tek ülke Türkiye.
- Resmi olarak 66 ülke sıfır emisyon hedefine ulaşmak için çalışacak.
- 59 ülke iklim planlarını 2020 sonuna kadar açıklayacak. Bunların arasında AB ülkeleri, Hindistan ve Çin de var.
- Aralarında Türkiye’nin de olduğu, küresel emisyonların yüzde 26’sından sorumlu 14 ülkeden 2020 İklim Planı’na dair somut adım gelmedi.
- Komşumuz Yunanistan kömür santralleriyle ilgili önemli bir adım atacağını duyurdu. Yunanistan 2028 yılından itibaren ülkedeki tüm linyit kömürü santrallerini kapatacak.
- Hindistan 450 GW’lik güneş santrali kuracak.
- Almanya 2038 kadar kömürlü termik santrallerini kapatacağını yineledi.
YEŞİL İKLİM FONU
Bu arada zirveyle ilgili en sevindirici gelişmelerden biri kısaca GCF diye bilinen Yeşil İklim Fonu’nun büyümesi.
İklim eyleminin finansmanı için çok önemli olan Yeşil İklim Fonu’na 8 ülke toplam 1,5 milyar dolar daha aktaracağını açıkladı.
Böylelikle Yeşil İklim Fonu’nun toplam bütçesi 7.4 milyar dolara çıktı.
Yine finansmanla ilgili bir başka gelişmede BM’nin iklim zirvesine katılan, dünyanın önde gelen bankalarının CEO’ları “Sorumlu Bankacılık İlkeleri”ne imza attıklarını duyurdular.
Buna göre, küresel bankacılık sektörünün yüzde 20’sini yani 35 trilyon dolar temsil eden 100 kadar banka “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”yle, Paris İklim Anlaşması”nı benimsemiş oldular.
Benim anladığım “Sorumlu Bankacılık İlkeleri”ni duyuran bankalar fosil yakıtlara, çevreyi kirletecek projelere asla kredi vermeyecek.
WWF-Türkiye ile TURYİD İşbirliği “Atığı Azaltmayı” hedefliyor
İKLİM Değişikliği’ne karşı mücadele geniş bir yelpazede sürdürülmesi gereken bir mücadele.
Fosil yakıtlara son vermekten tutun, atık yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazeden söz ediyoruz.
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile TURYİD’in (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) geçen hafta duyurdukları işbirliği atık yönetiminin güzel bir örneği.
Buna göre, TURYİD çatısı altındaki 22 restoran ve bunların 121 şubesi “Atık Azaltma” taahhütlerini açıkladı.
WWF’nin Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekmek için Türkiye’ye gelen Blue Panda Gemisi’ndeki etkinlikte açıklanan taahhütlere göre, Amerikan servisleri, Avrupa’nın yasaklamış olduğu pipetler, tek kullanımlık şeker paketleri gibi şeyler kaldırılacak.
İlk aşamada 6 ton alüminyum, 460 ton su tasarrufu sağlanması ve 42 ton daha az plastik atığın çıkması hedefleniyor.
Etkinliğe WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ile birlikte ev sahipliği yapan TURYİD Başkanı Kaya Demirer’in dediği gibi, yeme-içme sektörüne bilinçli bir tüketim anlayışı getirildiği takdirde epey yol alırız.
*Akdeniz’de plastik kirliliğine dikkat çeken WWF’nin Blue Panda gemisi İstanbul’a geldi.
İklim için 6 milyon sokakta
20 ile 27 Eylül arasında tüm dünyaya yayılan İklim Grevi haftasında ‘iklim adaleti’ ve fosil yakıtlara son verilmesini isteyen 6 milyon kişi sokaklara dökülmüş.
Koordine edilmiş küresel protesto tarihinde bir rekor.
İklim değişikliğine acil önlem isteyenler arasında en duyarlı iklim grevcileri Avrupa’da.
Söz konusu tarihlerde Almanya’da 1,5 milyon, İtalya’da ise ülkenin en büyük sendikası CGIL’in desteğiyle 1 milyon kişi iklim grevine katılmış.
ABD’de bu sayı 535 bin, Avustralya’da ise 350 bin.
Bu veriler İklim kriziyle ilgili çalışmalarıyla bilinen çevre örgütü 350.org’a ait.
350.org geçtiğimiz hafta boyunca devam eden, cuma günü ise zirveye ulaşan etkinliklerin organizatörlerinden.
Bu örgüte göre, Türkiye’de iklim etkinliklerine katılanların sayısı 10 bin.
En düşük katılım Japonya, Güney Afrika, Şili gibi ülkelerde.
Yeni Zelanda’da nüfusun yüzde 3,5’u sokaklara dökülmüş.
İngiliz Guardian Gazetesi önceki gün iklim protestolarıyla ilgili bazı ilginç anekdotlara yer vermiş.
İklim grevcilerinin kitlesel gösteriler izin alamadıkları Moskova’da insanlar sırayla “tek kişilik eylem” yapıyor.
Bir kişi pankartıyla 5 dakikalık bir eylem yapıp arkasındaki pankartı uzatıyor.
*Kanada’da Toronto ve Montreal kentlerinde yüz binlerce kişi iklim grevi için sokaklara döküldü.
BM ZİRVESİNİN ÖNEMLİ SONUÇLARI
Peki geçen hafta düzenlenen BM İklim Zirvesi’nin bazı önemli sonuçları hangileri?
Kısaca özetliyorum:
YEŞİL İKLİM FONU
Bu arada zirveyle ilgili en sevindirici gelişmelerden biri kısaca GCF diye bilinen Yeşil İklim Fonu’nun büyümesi.
İklim eyleminin finansmanı için çok önemli olan Yeşil İklim Fonu’na 8 ülke toplam 1,5 milyar dolar daha aktaracağını açıkladı.
Böylelikle Yeşil İklim Fonu’nun toplam bütçesi 7.4 milyar dolara çıktı.
Yine finansmanla ilgili bir başka gelişmede BM’nin iklim zirvesine katılan, dünyanın önde gelen bankalarının CEO’ları “Sorumlu Bankacılık İlkeleri”ne imza attıklarını duyurdular.
Buna göre, küresel bankacılık sektörünün yüzde 20’sini yani 35 trilyon dolar temsil eden 100 kadar banka “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”yle, Paris İklim Anlaşması”nı benimsemiş oldular.
Benim anladığım “Sorumlu Bankacılık İlkeleri”ni duyuran bankalar fosil yakıtlara, çevreyi kirletecek projelere asla kredi vermeyecek.
WWF-Türkiye ile TURYİD İşbirliği “Atığı Azaltmayı” hedefliyor
İKLİM Değişikliği’ne karşı mücadele geniş bir yelpazede sürdürülmesi gereken bir mücadele.
Fosil yakıtlara son vermekten tutun, atık yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazeden söz ediyoruz.
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile TURYİD’in (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) geçen hafta duyurdukları işbirliği atık yönetiminin güzel bir örneği.
Buna göre, TURYİD çatısı altındaki 22 restoran ve bunların 121 şubesi “Atık Azaltma” taahhütlerini açıkladı.
WWF’nin Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekmek için Türkiye’ye gelen Blue Panda Gemisi’ndeki etkinlikte açıklanan taahhütlere göre, Amerikan servisleri, Avrupa’nın yasaklamış olduğu pipetler, tek kullanımlık şeker paketleri gibi şeyler kaldırılacak.
İlk aşamada 6 ton alüminyum, 460 ton su tasarrufu sağlanması ve 42 ton daha az plastik atığın çıkması hedefleniyor.
Etkinliğe WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ile birlikte ev sahipliği yapan TURYİD Başkanı Kaya Demirer’in dediği gibi, yeme-içme sektörüne bilinçli bir tüketim anlayışı getirildiği takdirde epey yol alırız.
*Akdeniz’de plastik kirliliğine dikkat çeken WWF’nin Blue Panda gemisi İstanbul’a geldi.