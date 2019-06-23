Hangi teknoloji devleri haklarımızı en iyi koruyor?

2019 Dijital Hakları Sıralama (RDR) Endeksi Dünya Ekonomik Forumu’nun haftalık bülteninde dikkatimi çekti.
İnternet üzerinde özel yaşamın, kişisel verilerin ve dijital hakların korunmasıyla ilgili RDR Endeksi 2015 yılından beri yayınlanıyor.
2019 endeks, dünyanın en güçlü 24 internet, akıllı cep telefonu ve telekomünikasyon şirketini mercek altına almış.
Söz konusu 24 şirketin piyasa değeri yaklaşık 5 trilyon dolar ve hizmetlerinden, dünyadaki 4.3 milyar internet kullanıcısının yarısı yararlanıyor.
İnternet kullanıcıları olarak kişisel verilerimizin nasıl toplandığı, nasıl korunduğu ve en önemlisi nasıl kullanıldığı konusunda ne yazık ki yeterli bilgiye sahip değiliz.
Günümüzün en tatsız gerçeklerinden biri bu.
Hatırlayacaksınız; Facebook CEO’su Mark Zuckerberg kişisel verileri koruyamadığı için ABD Kongresi’nde sorguya çekilmiş ve hatalı olduğunu itiraf etmişti.
2019 RDR Endeksi, pek çok dev teknoloji şirketinin eskisine oranla kişisel veri ve ifade özgürlüğüyle ilgili “şeffaflık politikasını” giderek daha çok benimsediğini vurguluyor.
MİCROSOFT GOOGLE’U TAHTINDAN İNDİRDİ
Ne ki, 35 göstergeyi göz önüne alan endeksteki sıralamada 24 şirket arasından sadece sekiz tanesi yüz üzerinden 50 puan ve üstünü tutturmayı başarmış.
Peki bu şirketler hangileri?
2019 endeksine göre internet kullanıcılarının haklarına en fazla saygı gösteren teknoloji şirketlerinin başında Microsoft geliyor.
Teknoloji devi yüz üzerinden 62 puan almış.
Microsoft geçen yılın birincisi Google’u tahtından indirmiş.
Google endeksin ilk hazırlandığı 2015 yılından bu yana hep zirvedeydi.
Endekse göre, Microsoft, Bing, Outlook.com, Skype ve OneDrive hizmetleriyle gizlilik politikasını en iyi uygulayan şirket.
Google ve Verizon Media 61 puan ile ikinci sırada gelirken Facebook 57 puan ile dördüncü sırada yer alıyor.
Twitter ise 55 puan ile beşinci sırada.
Dünyanın en değerli şirketlerinden olan Apple ise 46 puan ile ancak 7. Sırada.
TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNDE SÜRPRİZ
Telekomünikasyon şirketlerinde de bir sürpriz var endekste.
Geçen yıl Vodafone bu kategoride birinci sıraya otururken 2019 endeksinde en tepedeki şirket İspanyol Telefonica şirketi.
Avrupa’nın yanı sıra Güney Amerika’da faaliyet gösteren Telefonica, aynı sektördeki diğer şirketlere göre, gizlilik politikasında büyük bir adım atarak öne çıkmış durumda.
Yüz üzerinden 57 puan almayı başarmış Telefonica’nın ardından 52 puan ile Vodafone ve 48 puan ile AT&T geliyor.
Hangi teknoloji devleri haklarımızı en iyi koruyor?
2019 Dijital Hakları Sıralama (RDR) Endeksi Dünya Ekonomik Forumu’nun haftalık bülteninde dikkatimi çekti.
İnternet üzerinde özel yaşamın, kişisel verilerin ve dijital hakların korunmasıyla ilgili RDR Endeksi 2015 yılından beri yayınlanıyor.
2019 endeks, dünyanın en güçlü 24 internet, akıllı cep telefonu ve telekomünikasyon şirketini mercek altına almış.
Söz konusu 24 şirketin piyasa değeri yaklaşık 5 trilyon dolar ve hizmetlerinden, dünyadaki 4.3 milyar internet kullanıcısının yarısı yararlanıyor.
İnternet kullanıcıları olarak kişisel verilerimizin nasıl toplandığı, nasıl korunduğu ve en önemlisi nasıl kullanıldığı konusunda ne yazık ki yeterli bilgiye sahip değiliz.
Günümüzün en tatsız gerçeklerinden biri bu.
Hatırlayacaksınız; Facebook CEO’su Mark Zuckerberg kişisel verileri koruyamadığı için ABD Kongresi’nde sorguya çekilmiş ve hatalı olduğunu itiraf etmişti.
2019 RDR Endeksi, pek çok dev teknoloji şirketinin eskisine oranla kişisel veri ve ifade özgürlüğüyle ilgili “şeffaflık politikasını” giderek daha çok benimsediğini vurguluyor.
MİCROSOFT GOOGLE’U TAHTINDAN İNDİRDİ
Ne ki, 35 göstergeyi göz önüne alan endeksteki sıralamada 24 şirket arasından sadece sekiz tanesi yüz üzerinden 50 puan ve üstünü tutturmayı başarmış.
Peki bu şirketler hangileri?
2019 endeksine göre internet kullanıcılarının haklarına en fazla saygı gösteren teknoloji şirketlerinin başında Microsoft geliyor.
Teknoloji devi yüz üzerinden 62 puan almış.
Microsoft geçen yılın birincisi Google’u tahtından indirmiş.
Google endeksin ilk hazırlandığı 2015 yılından bu yana hep zirvedeydi.
Endekse göre, Microsoft, Bing, Outlook.com, Skype ve OneDrive hizmetleriyle gizlilik politikasını en iyi uygulayan şirket.
Google ve Verizon Media 61 puan ile ikinci sırada gelirken Facebook 57 puan ile dördüncü sırada yer alıyor.
Twitter ise 55 puan ile beşinci sırada.
Dünyanın en değerli şirketlerinden olan Apple ise 46 puan ile ancak 7. Sırada.
TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNDE SÜRPRİZ
Telekomünikasyon şirketlerinde de bir sürpriz var endekste.
Geçen yıl Vodafone bu kategoride birinci sıraya otururken 2019 endeksinde en tepedeki şirket İspanyol Telefonica şirketi.
Avrupa’nın yanı sıra Güney Amerika’da faaliyet gösteren Telefonica, aynı sektördeki diğer şirketlere göre, gizlilik politikasında büyük bir adım atarak öne çıkmış durumda.
Yüz üzerinden 57 puan almayı başarmış Telefonica’nın ardından 52 puan ile Vodafone ve 48 puan ile AT&T geliyor.