G20 Zirvesi’nde düello Çinli ve ABD’li liderlerin cep telefonları arasında

Önümüzdeki Cuma günü Japonya’nın Osaka kentinde başlayacak G20 Zirvesi’nin ilk gününde ABD Başkanı Trump ile Çin lideri Xi Jinping’in bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının iyice kızıştığı bir sırada gözler bu görüşmede.
Fransız Le Monde Gazetesi’nin yalancısıyım.
Gazetenin iddiasına göre, iki lider bir araya geldiklerinde öncelikle akıllı cep telefonlarını çıkartıp bunların son marifetlerini karşılaştırıyorlarmış.
İki teknoloji devinin ürünleri, Apple ve Huawei telefonlarının marifetlerinin iki liderin her buluşmasında çoğaldığından kuşku yok.
Teknolojinin sürprizleri hiç bitmediği için bu Cuma günü Jinping’in Huawei’si ile Başkan Trump’ın Apple’ı arasında düello kaçınılmaz.
Huawei’nin piyasa değeri 105 milyar dolar ve dünyada 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Trump ve Jinping
Apple’ın değeri yaklaşık 1 trilyon dolar ve sadece ABD’de 2 milyon kişiye istihdam yaratmış durumda.
Bu şirketin ayrıca önemli ABD hükümetine önemli bir vaadi var.
Önümüzdeki beş yıl zarfında Amerikan ekonomisine 350 milyar dolarlık bir katkıda bulunacak.
COOK’UN MEKTUBU
Apple’ın Amerikan ekonomisi için ne anlama geldiğini, Çin’e ek gümrük verginin şirkete nasıl zarar vereceğini Apple CEO’su Tim Cook Trump’a gönderdiği mektupta tane tane anlatmış.
Başkan Trump geçenlerde, Çin’in ABD’ye ihraç ettiği 325 milyar dolar değerinde, aralarında cep telefonu, bilgisayar, giyim olan sayısız ürüne gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklamıştı.
Cook mektubunda, planlanan yeni gümrük vergilerinin, Apple ürünlerini ve bunların parçalarını da kapsadığını uyarısında bulunmuştu.
Iphone, ABD, Avrupa, Japonya, Kore’de üretilen parçaları Çin’de bir araya getirip buradan dünya pazarlarına dağıtıyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında köşeye sıkışmış olan Apple, üretim haritasını sürekli gözden geçirmek durumunda.
Öte yandan Huawei de ABD’nin yaptırımları nedeniyle önemli bir darbe yiyen şirketlerden biri.
AĞIR HASAR GÖRMÜŞ UÇAK GİBİ
Shenzhen merkezli şirketin kurucusu Ren Zhengfei birkaç gün önce yurt dışındaki Huawei cep telefonları satışlarında önemli bir düşüş beklediklerini itiraf etmiş.
Zhengfei’nin hesaplarına göre, 2019 yılında satışlarda yüzde 40’lara varan bir düşüş söz konusu olabilir.
ABD’nin yaptırımları nedeniyle ABD menşeli ürün satın alması yasaklanan Huawei kurucusuna göre, şirket ağır hasar almış bir uçak gibi.
Huawei yerel pazar satışlarına ağırlık vermeye yönelmiş olsa da akıllı cepte dünyanın bir numarası olma hayallerine şimdilik elveda etmek zorunda.
Ne var ki mücadeleden vazgeçmiş de görünmüyor.
Şirket, Kaliforniya’de bağımsız bir laboratuvara sertifika testi için gönderdiği donanımlara el konulması nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı’na Washington’da dava açmış.
ABD-Çin ticaret savaşı her cephede ve bildiğiniz gibi değil.
G20 Zirvesi’nde düello Çinli ve ABD’li liderlerin cep telefonları arasında
Önümüzdeki Cuma günü Japonya’nın Osaka kentinde başlayacak G20 Zirvesi’nin ilk gününde ABD Başkanı Trump ile Çin lideri Xi Jinping’in bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının iyice kızıştığı bir sırada gözler bu görüşmede.
Fransız Le Monde Gazetesi’nin yalancısıyım.
Gazetenin iddiasına göre, iki lider bir araya geldiklerinde öncelikle akıllı cep telefonlarını çıkartıp bunların son marifetlerini karşılaştırıyorlarmış.
İki teknoloji devinin ürünleri, Apple ve Huawei telefonlarının marifetlerinin iki liderin her buluşmasında çoğaldığından kuşku yok.
Teknolojinin sürprizleri hiç bitmediği için bu Cuma günü Jinping’in Huawei’si ile Başkan Trump’ın Apple’ı arasında düello kaçınılmaz.
Huawei’nin piyasa değeri 105 milyar dolar ve dünyada 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Trump ve Jinping
Apple’ın değeri yaklaşık 1 trilyon dolar ve sadece ABD’de 2 milyon kişiye istihdam yaratmış durumda.
Bu şirketin ayrıca önemli ABD hükümetine önemli bir vaadi var.
Önümüzdeki beş yıl zarfında Amerikan ekonomisine 350 milyar dolarlık bir katkıda bulunacak.
COOK’UN MEKTUBU
Apple’ın Amerikan ekonomisi için ne anlama geldiğini, Çin’e ek gümrük verginin şirkete nasıl zarar vereceğini Apple CEO’su Tim Cook Trump’a gönderdiği mektupta tane tane anlatmış.
Başkan Trump geçenlerde, Çin’in ABD’ye ihraç ettiği 325 milyar dolar değerinde, aralarında cep telefonu, bilgisayar, giyim olan sayısız ürüne gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklamıştı.
Cook mektubunda, planlanan yeni gümrük vergilerinin, Apple ürünlerini ve bunların parçalarını da kapsadığını uyarısında bulunmuştu.
Iphone, ABD, Avrupa, Japonya, Kore’de üretilen parçaları Çin’de bir araya getirip buradan dünya pazarlarına dağıtıyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında köşeye sıkışmış olan Apple, üretim haritasını sürekli gözden geçirmek durumunda.
Öte yandan Huawei de ABD’nin yaptırımları nedeniyle önemli bir darbe yiyen şirketlerden biri.
AĞIR HASAR GÖRMÜŞ UÇAK GİBİ
Shenzhen merkezli şirketin kurucusu Ren Zhengfei birkaç gün önce yurt dışındaki Huawei cep telefonları satışlarında önemli bir düşüş beklediklerini itiraf etmiş.
Zhengfei’nin hesaplarına göre, 2019 yılında satışlarda yüzde 40’lara varan bir düşüş söz konusu olabilir.
ABD’nin yaptırımları nedeniyle ABD menşeli ürün satın alması yasaklanan Huawei kurucusuna göre, şirket ağır hasar almış bir uçak gibi.
Huawei yerel pazar satışlarına ağırlık vermeye yönelmiş olsa da akıllı cepte dünyanın bir numarası olma hayallerine şimdilik elveda etmek zorunda.
Ne var ki mücadeleden vazgeçmiş de görünmüyor.
Şirket, Kaliforniya’de bağımsız bir laboratuvara sertifika testi için gönderdiği donanımlara el konulması nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı’na Washington’da dava açmış.
ABD-Çin ticaret savaşı her cephede ve bildiğiniz gibi değil.