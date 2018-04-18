Faruk Eczacıbaşı Fırat Üniversitesi’nde dijital devrimi anlattı: Öğrenciler sordu “Doğu’da neden sanayi yatırımı yok”

ECZACIBAŞI Holding Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, internet sonrası yaşanan hızlı değişimi ele aldığı “Daha Yeni Başlıyor” kitabını gençlerle paylaşmak için kolları sıvamış durumda.

Daha önce Koç Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelen Eczacıbaşı’na, Elazığ’da Fırat Üniversitesi öğrencileriyle buluşmasında eşlik ettik.

Eczacıbaşı’nın bir sonraki durağı Bilkent Üniversitesi olacak.

Kitabında yer alan dijital devrimi, yapay zek^ayı, blok zinciri gibi konulara değinerek geleceğin karmaşık yapısını gençlere anlatıyor.

Onlara yol göstermeye çalışıyor.

Gençlerin gelecekleriyle ilgili sürüyle belirsizlikler yaşadıkları bir dönemde önemli bir destek.

Öte yandan Koç Üniversitesi’nden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi’nden gelen davet oldukça anlamlı ve değerli.

Değerli çünkü hem Eczacıbaşı’na, hem ona eşlik eden biz gazetecilere Fırat Üniversitesi’nde okuyan gençlerin ne düşündüklerini, vizyonlarını anlama fırsatını veriyor.

YAZILIM ALANINDA GÜÇLÜ

Fırat Üniversitesi 1975 yılında kurulmuş.

46 bin öğrencisi arasında binin üzerinde yabancı da var.

Nijerya, Uganda, Gana gibi Afrika ülkelerinden gelenler.

Bu bilgiyi paylaşan Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı, İnşaat Mühendisliği Öğretim üyesi Prof. Bahar Demirel “Fırat Üniversite’sini yazılım alanında güçlü olduğu için tercih ediyorlar”diyor.

Üniversitede 2 tane yazılım mühendisliği bölümünün olduğunu vurguluyor.

Biri Teknoloji Fakültesi, diğeri Mühendislik Fakültesi bünyesinde.

Yazılım Mühendisliğinde iddialı olan Fırat Üniversitesi ayrıca aşağıda değineceğim iki önemli alanda öncülük yapıyor.

Öte yandan, Prof. Erhan Akın’ın başkanı olduğu Fırat Teknokent Türkiye’de ilk 20 arasında.

2017 yılında ağırlıklı yazılım olmak üzere 22 milyon liralık ciro gerçekleştirmiş.

Faruk Eczacıbaşı’nın Fırat Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi’nde öğrencilere yaptığı sunuma dönersem, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı çok rahat.

Öğrencilerle iletişim kurmasını iyi biliyor, sorular yöneltiyor ve sunumunu dikkatlerini çekecek anekdotlarla süslüyor.

ÖĞRENCİNİN ZOR SORUSU

Öğrencilere “Siz dijital dünyanın içinde doğdunuz. Planlama ve öngörü dönemi geride kaldı. Yeni paradigmaya ayak uydurabilmenin tek yolu esnemeyi becermek. Bu da yaşam boyu öğrenme ile mümkün” diyor.

Bu arada Faruk Eczacıbaşı’nın “İngilizcenin dışında Fransızca, almanca, arapça, çince bilenler parmak kaldırsın” sorusuna tek tük parmak kalkıyor.

Üniversitede İngilizce bilenlerin oranı ise maalesef sadece yüzde 30.

Başta İngilizce yabancı lisan öğrencilerin en zayıf yönü ve Türkiye’nin geleceği için büyük bir eksiklik.

Hangi alanda olursa olsun küresel oyuncu olmanın en önemli şartı yabancı dil bilmek.

Soru bölümüne geçince, Faruk Eczacıbaşı’nın “Türkiye beyin Ankara dersek diğer bölgeler aynı bedenin farklı parçaları” saptamasını hatırlatan bir öğrenci kritik soruyu soruyor:

“Madem hepimiz bir bütünün parçasıyız o halde neden Batı’daki sanayi yatırımı Doğu’ya gelmiyor. Neden bir staj yapacak şirket dahi bulamıyoruz?”.

“Neden Elazığlı zenginler krom madeninin çıktığı memleketlerinde çelik fabrikası kurmuyorlar”?

Bu Eczacıbaşı’nın değil yöneticilerimizin cevaplaması gereken bir soru kuşkusuz.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ

FARUK Eczacıbaşı’nın öğrencilerle buluşmasından bir gün önce Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin Demirdağ’ın akşam yemeğinde öğretim görevlileriyle bir araya geliyoruz.

Prof. Dr. Bahar Demirel, Dr. Mustafa Kaya, Yardımcı Doç. İzzet Taşar ile sohbet ediyoruz.

İzzet Taşar, Fırat Üniversitesi mezunlarının ülkenin Batı’sında iş bulmakta güçlük çektiklerini anlatıyor.

Tabii can sıkıcı bir durum.

Ancak Demirel ile Kaya’nın anlattıkları içimizi umutla dolduruyor.

Türkiye’de bir ilk olan üniversitedeki “Adli Bilişim Mühendisliği” bu yıl ilk mezunlarını veriyor.

Siber güvenliğin giderek daha fazla konuşulduğu bir dönemde böyle bir bölümün mezunlarının kapışılacağından kuşku yok.

Kaya’nın verdiği bilgiye göre, bu bölümü Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı’na önemli projeler yapıyor.

“İnsansız Araç Sistemleri Bölümü” de Türkiye’de bir ilk.

Faruk Eczacıbaşı’nın dediği gibi, bunlar bilişimin yarını için dizayn edilmiş programlar.