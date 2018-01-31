Eskişehir’de kömür santrali

DAVOS’tan Türkiye nasıl görünüyor?

Dünya Ekonomik Forumu dönüşü her yıl muhatap kaldığım şaşmaz sorulardan biri bu.

Türkiye’nin “Davos’un yıldızı olduğu” yıllar çok geride kaldığı için artık ne diyeceğimi pek bilemiyorum.

En kestirmeden söylemek gerekirse Davos’tan bakınca Türkiye iyice içine kapanmış, izole ve dünya trendlerinin tam aksi bir istikamette yol alıyor gibi görünüyor.

Meselâ Eskişehir’de yapılması planlanan ve dün insan zinciriyle protesto edilen kömürlü termik santrali Davos camiasının saçlarının diken diken olması için yeterli bir neden.

Eskişehir'de yapılması planlanan kömür santralini protesto edenler



Çünkü Davos’un en önemli temalarından biri iklim değişikliği idi ve herkesin bildiği gibi kömür santralleri bunun en büyük suçlularından biri.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un konuşmasında 2021 yılına kadar Fransa’daki tüm kömür santrallerinin kapatılacağını söylemesi üzerine salonda kopan alkış boşuna değil.

KÖMÜRÜN ZAMANI GEÇTİ

Macron, Fransa’nın iklim değişikliği mücadelesinin bayraktarlığını yapacağını, “yeşil bir strateji” izleyeceğini söylemesi de alkış alıyor elbette.

Davos’ta bu yıl iklim değişikliğine hemen her lider değiniyor.

Genç nesil ekonomistler çevrenin korunmasının ekonomik büyümenin önüne geçmesi gerektiğini savunuyor.

Çin Başkanı Xi Jinping’in sağ kolu Liu He, Hintli Başbakan Modi, Kanadalı Trudeau hepsi iklim değişikliğiyle mücadeleyi ön plana koyuyorlar.

Son olarak kömürle çalışan 100 kadar elektrik santralinin yapımını durduran Çin, iklim değişikliği mücadelesinde artık sadece Asya’nın değil tüm dünyanın önde gelen ülkesi olma iddiasında.

Öte yandan merkezi Londra’da olan “Karbon Takipçisi” adındaki düşünce kuruluşunun Davos’ta konuşulan son raporuna göre, Avrupa Birliği’ndeki kömür santrallerinin yarısından fazlası para kaybediyor.

2025 yılına kadar kömür santrallerini kapatmayı planlayan İngiltere’nin İklim Değişikliği Bakanı Claire Perry’nin dediği gibi “kömürün zamanı geçti”.

ESKİŞEHİR’İN TEMİZ HAVASI

Avrupa’da, Çin’de filan durum böyle iken, Türkiye’de temiz havası olan 6 ilin arasındaki Eskişehir’de kömür santrali kurulacak olması insanın içini acıtmaz mı?

Üstelik santral kurulacak alanın tarım dışına çıkarılmasına karar verilmiş.

TEMA’nın hesaplarına göre, Eskişehir’deki kömür santrali her yıl 6,3 milyon ton kömür yakacak.

35 yılda santralin ömrü bittiğinde 50 milyon kül ve kömür atığı Eskişehir’in Alpu Ovası’nın bereketli topraklarına karışacak.

Eskişehir’in topraklarından, Türkiye’nin şekerpancarı üretiminin yüzde 6,4’ü, arpanın yüzde 3.9’u, buğdayın yüzde 3.3, kuşkonmazın neredeyse tamamı sağlanıyor.

Alpu Ovası tarıma elverişli, besi sığırcılığı yapılıyor.

Yazık değil mi bu topraklara?



Rus Enerji Bakanı’nın cevap vermediği sorular

RUSYA’nın bakanlarıyla, bürokratlarıyla, iş insanlarıyla Davos’a önemli bir çıkarma yaptığını yazmıştım.

Kremlin’in Davos’un ana caddesinde kiraladığı ve Rusya Evi adını verdiği şaledeki etkinliklerle ilgili mailler günler öncesinden yağdı ve yağmaya devam ediyor.

Maillerde bakanların söyleşi taleplerine açık olduğunu görünce Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile bir söyleşi talebini ilettim.

Rusya Evi’nden soruları göndermem istendi.

Akkuyu Nükleer Santraliyle ile ilgili sayısız belirsizlikleri iyi bildiğimden sorularımı sıraladım:

Akkuyu’nun finansal güçlükleri nasıl aşılacak?

Hisselerinin yüzde 49’unu satmayı planlayan Rosatom Cengiz Holding’in dışında kimlerle görüşüyor?

Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden nükleer atıklar meselesi ne olacak?

Rusya bunları kendi topraklarına götürme taahhüdünde bulunduğuna göre, nükleer atıkları hangi yoldan taşıyacak? Denizden mi? Karadan mı?

Akkuyu’nun yanı sıra sorularıma Türk Akımını da ekledim ama Rus Enerji Bakanı Novak’tan bugüne kadar bir ses çıkmadı.

Hal^a ümidim var ama.