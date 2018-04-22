Didim’den turizmde cesur adım: Vegan Festivali

Örneğin, Avustralya nüfusunun yüzde 5’inin, Almanya’nın yüzde 8’inin, ABD nüfusunun yüzde 4’ünün vegan/ vejetaryen olduğu yolunda istatistiki bilgiler var.

Avrupa’nın ilk vegan süpermarket zincirini Veganz’ı açan Almanya “Vegan Devrimi”nin bayraktarlığını yapan ülkelerden biri.

Türkiye’deki vegan/vejetaryen sayısıyla ilgili istatistiki bilgi yok elimizde.

Vegan/Vejetaryen Derneği Türkiye, change.org’da sayıya ulaşmak için kampanya açtığı halde bu konuda kesin veriye ulaşılamamış.

Vejetaryenlik ile hayvandan elde edilen her türlü ürüne karşı olan, daha derin bir felsefeye sahip veganizm arasındaki fark ülkemizde ne kadar biliniyor acaba?

Durum böyle iken Didim Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk “Vegan Festivali” ni düzenlemesi gerçekten cesur bir adım.

Dört yıldan beri görevde olan Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın daveti üzerine bu yıl ikincisi yapılan Didim Vegan Festivali’ndeyiz.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay

Dört günlük festivale katılmak için İstanbul, İzmir, Adana gibi şehirlerden gelenler olmuş.

Geçen yıl 60 bin kişiyi ağırlayan festivalde bu yıl 200 bin kişi bekleniyor.

APOLLON TAPINAĞI’NIN DİBİNDE

Dünyanın en muhteşem antik tapınağı, Apollon Tapınağı’nın hemen dibinde kurulmuş vegan yiyecek-içecek tezg^ahlarıyla, konser, panelleriyle “Vegan Festivali” renkli bir etkinlik.

Deniz, kum, güneşin yanı sıra Apollon Tapınağı, Milet ve Priene gibi antik şehirlere sahip “arkeoloji zengini” Didim’e neden “Ege’nin Yükselememiş Yıldızı” sıfatı yakıştırılmış?

Soruyu Belediye Başkanı Atabay’a soruyorum.

Atabay “Geçtiğimiz son 15 yılda bazı ilçelerin turizmde büyük atılımlar yaptığı, Didim’in geri kaldığı doğru. Göreve geldiğimden beri nerede eksik yaptığımızı saptayıp arayı kapatmaya çalışıyoruz” diyor.

Belediye Başkanı’nın kendisi turizmci.

Göreve geldikten sonra Didim’deki iki otelini devretmiş.

Belediyedeki teknolojik alt yapıyı tamamladığını, turizm personeli eğittiklerini ve en önemlisi STK’larla ortak hareket ettiklerini anlatıyor.

Didim 26 bin yatak kapasiteli, bunun 12 bini Belediye işletmelerine ait.

Turizmin iyi olduğu yıllarda Milas ile İzmir havalimanlarının tam ortasında yer alan Didim’e gelen turist sayısı 200 bin.

Çoğu İngiliz burada ev alıp yaşayan yabancıların sayısı ise 8 bin.

VEGAN FESTİVALİ NASIL DOĞDU?

Atabay turizmi çeşitlendirmek adına STK’larla birlikte dağcılık, yürüyüş, yelken gibi sporları geliştirdiklerini anlatıyor.

Milet’li Thales diye bilinen antik çağların ünlü matematik bilgini ve filozofu Thales adına iki yıl üst üste matematik ve felsefe buluşmaları yapıldığını söylüyor.

Bu yıl üçüncüsü ekonomi üzerine olacak.

Atabay, turizmde yükselen trend gastronomi alanında ise Ege yöresindeki “ot festivallerinden” farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirtiyor.

“Neticede Vegan Festivali’nde karar kıldık ve bu işe iddialı girdik” diyor.

Didim Vegan Festivali gerçekten iddialı çünkü tezg^ah açanlara “veganizm nedir” eğitimleri verildiği gibi Türkiye’de bu hareketin önde gelen isimleri burada.

Hayvan özgürlüğü aktivisti gazeteci, yazar Zülal Kalkandelen, vegan diyetisyen Kevser Başkara, gazeteci arkadaşım Emin Çapa.

Kalkandelen “Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü” kitabını imzaladığı standının başında.

Standında dağıtılan bildirilerde “Hayvan Özgürlüğü, İnsan Sağlığı ve Doğanın Korunması için Vegan Ol” yazıyor.

Veganlık ile doğanın korunması arasındaki ilişki aklınızı karıştırmasın.

Yeryüzündeki karbon emisyonlarının yüzde 20’si büyük baş hayvanlardan geliyor zira.

DİDYMA MARKASI GELİYOR

Didim Belediye Başkanı Atabay’a dönersem, civar köylerde kadınların çiçek seraları kurmalarına ön ayak olmuş.

Geçen yıl 1 milyon 250 bin çiçek üretilmiş ve bunun bir kısmı Aydın Belediyesi’ne satılmış.

“Kadınlara hem istihdam sağladık, hem yeni bir meslek öğrenmelerine yol açtık. Balık tutmasını öğrettik” diyor.

Ayrıca biberiye, lavanta, nane gibi otlardan Didim’in eski adı olan Didyma markasıyla saf yağlar üretilmiş.

Patenti alınan Didyma markasıyla kolonya üretilmesi için Rebul için anlaşma yapılmış.

Ege’nin Yükselememiş Yıldızı Didim, turizme farklı bakışıyla, festivalleriyle, çiçekleriyle, markalı ürünleriyle yıldız olmaya namzet.