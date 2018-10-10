Demet Sabancı Çetindoğan’a “Hayırseverlikte Liderlik” ödülü

BU hafta içinde iş dünyasından yüzümüzü güldüren iki uluslararası ödül haberi aldık.
Birini Faruk Eczacıbaşı verdi, diğerini Demet Sabancı Çetindoğan.
Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, geçtiğimiz pazar günü“çok mutluyuz” diye başlayan e postasında, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin “Dünya Ödülü” nü aldığı müjdesini veriyor.
Demet Sabancı Çetindoğan New York'taki ödül töreninde
IOC, kadın voleybolunda öncü olması, binlerce kıza bu spor yapma imk^anı sunması ve kadınların spordaki varlığını arttırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle Eczacıbaşı Spor Kulübü’nü ödüle layık görmüştü.
Faruk Eczacıbaşı’nın ödülü aldığı Buenos Aires’ten paylaştığı haber gerçekten bizi de pek mutlu etti.
Önceki gün sabah kahvaltısında bir araya geldiğimiz iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan ise birkaç gün önce, New York’ta Küresel Umut Koalisyonu’nun (Global Hope Coalition) “Hayırseverlikte Liderlik” ödülünü aldığı müjdesini paylaşıyor.
KÜRESEL UMUT KOALİSYONU
Küresel Umut Koalisyonu, dünya barışı için eski Unesco Direktörü İrina Bokova’nın da kurucuları arasında olduğu uluslararası bir kuruluş.
İrina Bokova ve Demet Sabancı
Demet Sabancı Çetindoğan koalisyonun bu ödülüne layık görülen tek Türk iş insanı.
Bu başarısının gerisinde hayırsever olarak hayata geçirdiği önemli projeler var.
Türkiye’nin ne yazık ki sınıfta kaldığı konulardan biri olan “hayırseverlik” ile Çetindoğan pek erken yaşlarda tanışmış.
11 yaşında Adana’da kuzeni Emine Kamışlı ile bir resim sergisi açarak, daha çok aile fertlerinden elde ettiği geliri bir okula laboratuvar açması için bağışlamış.
Bugüne gelirsek, çocukların yeteneklerini ortaya çıkartan, onları gerekli eğitime yönlendiren “Yaratıcı Çocuklar Derneği” nin kurucuları arasında.
“Faal bir şekilde çalıştığım 14 yıllık dernek sanatın her çeşidine ilgisi, yeteneği olan çocukları buluyor, destek oluyor” diye anlatıyor.
“Yaratıcı Çocuklar Derneği” 1400 okul ile işbirliği yapıyor.
Genellikle bu okulların öğretmenleri derneğe ulaşıyor.
Derneğin desteklediği çocuklardan biri örneğin karikatürde dünya ikincisi.
Unesco’nun belirlediği şehirlerde diğer ülkelerin çocuklarıyla buluşturma da derneğin etkinlikleri arasında.
T-ONE KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYOR
T-ONE Derneği,Demet Sabancı Çetindoğan’ın hayata geçmesine önayak olduğu başka bir dernek.
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dernek, Türkiye’nin kültürel mirasına, mutfağına, tarihi ve doğal zenginliklerine sahip çıkıyor.
2014 yılında kurulan derneğin en çok bilinen projesi Mozaik Yolu.
M.Ö 4 bin yılından günümüze ulaşan mozaik eserlerin dünya çapında tanınmasına yönelik Mozaik Yolu etkinlikleri Venedik, Paris, New York gibi önemli merkezlerde yapılmıştı.
Dernek yurt dışından gazetecileri davet ederek Mozaik Yolu’nun yurt dışı basında yer almasını sağlıyor.
T-ONE’ın Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde“Basilica Therma” diye bilinen Roma Hamamı’nın tanıtımına verdiği destek sayesinde hamam UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmış.
Öte yandan derneğin Gastronomi Komitesi, Türkiye’nin ünlü lezzetlerinin dünya çapında otellerin ve restoranların menülerine girmesi için kolları sıvamış.
“Hayırseverlik Liderliği” ödülünü getiren başka bir etken ise Demet Sabancı Çetindoğan’ın, bir grup akademisyenin üzerinde çalıştığı “Çok Kültürlü Demokrasi Dersi” projesi.
Dersin tüm dünyada lise ve üniversitelerde okutulmasına çalışan Demet Sabancı Çetindoğan projeyi YÖK’e sunmuş.
Demet Sabancı Çetindoğan’a “Hayırseverlikte Liderlik” ödülü
BU hafta içinde iş dünyasından yüzümüzü güldüren iki uluslararası ödül haberi aldık.
Birini Faruk Eczacıbaşı verdi, diğerini Demet Sabancı Çetindoğan.
Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, geçtiğimiz pazar günü“çok mutluyuz” diye başlayan e postasında, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin “Dünya Ödülü” nü aldığı müjdesini veriyor.
Demet Sabancı Çetindoğan New York'taki ödül töreninde
IOC, kadın voleybolunda öncü olması, binlerce kıza bu spor yapma imk^anı sunması ve kadınların spordaki varlığını arttırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle Eczacıbaşı Spor Kulübü’nü ödüle layık görmüştü.
Faruk Eczacıbaşı’nın ödülü aldığı Buenos Aires’ten paylaştığı haber gerçekten bizi de pek mutlu etti.
Önceki gün sabah kahvaltısında bir araya geldiğimiz iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan ise birkaç gün önce, New York’ta Küresel Umut Koalisyonu’nun (Global Hope Coalition) “Hayırseverlikte Liderlik” ödülünü aldığı müjdesini paylaşıyor.
KÜRESEL UMUT KOALİSYONU
Küresel Umut Koalisyonu, dünya barışı için eski Unesco Direktörü İrina Bokova’nın da kurucuları arasında olduğu uluslararası bir kuruluş.
İrina Bokova ve Demet Sabancı
Demet Sabancı Çetindoğan koalisyonun bu ödülüne layık görülen tek Türk iş insanı.
Bu başarısının gerisinde hayırsever olarak hayata geçirdiği önemli projeler var.
Türkiye’nin ne yazık ki sınıfta kaldığı konulardan biri olan “hayırseverlik” ile Çetindoğan pek erken yaşlarda tanışmış.
11 yaşında Adana’da kuzeni Emine Kamışlı ile bir resim sergisi açarak, daha çok aile fertlerinden elde ettiği geliri bir okula laboratuvar açması için bağışlamış.
Bugüne gelirsek, çocukların yeteneklerini ortaya çıkartan, onları gerekli eğitime yönlendiren “Yaratıcı Çocuklar Derneği” nin kurucuları arasında.
“Faal bir şekilde çalıştığım 14 yıllık dernek sanatın her çeşidine ilgisi, yeteneği olan çocukları buluyor, destek oluyor” diye anlatıyor.
“Yaratıcı Çocuklar Derneği” 1400 okul ile işbirliği yapıyor.
Genellikle bu okulların öğretmenleri derneğe ulaşıyor.
Derneğin desteklediği çocuklardan biri örneğin karikatürde dünya ikincisi.
Unesco’nun belirlediği şehirlerde diğer ülkelerin çocuklarıyla buluşturma da derneğin etkinlikleri arasında.
T-ONE KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYOR
T-ONE Derneği,Demet Sabancı Çetindoğan’ın hayata geçmesine önayak olduğu başka bir dernek.
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dernek, Türkiye’nin kültürel mirasına, mutfağına, tarihi ve doğal zenginliklerine sahip çıkıyor.
2014 yılında kurulan derneğin en çok bilinen projesi Mozaik Yolu.
M.Ö 4 bin yılından günümüze ulaşan mozaik eserlerin dünya çapında tanınmasına yönelik Mozaik Yolu etkinlikleri Venedik, Paris, New York gibi önemli merkezlerde yapılmıştı.
Dernek yurt dışından gazetecileri davet ederek Mozaik Yolu’nun yurt dışı basında yer almasını sağlıyor.
T-ONE’ın Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde“Basilica Therma” diye bilinen Roma Hamamı’nın tanıtımına verdiği destek sayesinde hamam UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmış.
Öte yandan derneğin Gastronomi Komitesi, Türkiye’nin ünlü lezzetlerinin dünya çapında otellerin ve restoranların menülerine girmesi için kolları sıvamış.
“Hayırseverlik Liderliği” ödülünü getiren başka bir etken ise Demet Sabancı Çetindoğan’ın, bir grup akademisyenin üzerinde çalıştığı “Çok Kültürlü Demokrasi Dersi” projesi.
Dersin tüm dünyada lise ve üniversitelerde okutulmasına çalışan Demet Sabancı Çetindoğan projeyi YÖK’e sunmuş.