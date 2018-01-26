Davos’a Avrupa ve BRIC ülkeleri damgasını vurdu: Yıldızı yeniden parlayanlar!

DAVOS’ta bu yıl, Avrupa’nın ekonomide büyümenin de getirdiği yeni bir dinamizmle büyük bir değişimin eşiğinde olduğu konuşuluyor.

“Avrupa’yı Yenile” sloganı her yerde.

Avrupa Birliği’nin 60 yıllık modelinin artık yorulmuş olduğunu, yenilenmesinin gerektiğini çeşitli ağızlardan duyuyorsunuz.

Zaten Fransa’nın genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alkışlarla sık kesilen konuşmasında Avrupa için 10 yıllık yeni bir strateji çizilmesi gerektiğini söylüyor.

Çin ve ABD karşısında yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Davos’ta esen havadan Avrupa’nın bu yenilenme isteğinin genç nesil politikacılar tarafından ateşlendiğini fark ediyorsunuz.

Kongre Merkezi’nin koridorlarında Avrupalı gencecik, parlak politikacılar dolaşıyor.

Nedense hepsi atletik yapılı, deri bileklikli.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’nın konuşulduğu toplantıda aynı masayı paylaştığım Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Belçika Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo gibi 40 yaşlarında, iki-üç lisanı ana dilleri gibi konuşan genç insanlar.

İşte bu genç insanların liderliğinde daha yenilikçi, daha vizyoner, daha hırslı bir Avrupa geliyor.

BRIC’LERİN DÖNÜŞÜ

Öte yandan uzun bir aradan sonra BRIC ülkeleri yani Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin Davos’ta yeniden gözde.

Aslında yolu geçen sene globalleşmeyi savunduğu unutulmaz konuşmasıyla Çinli lider Xi Jinping açmıştı. Bu yıl açılış resepsiyonunu üstlenerek, Kongre Merkezi’nin dört bir yanını “Hindistan’a Yatırım Yapın” yazılarıyla süsleyen Hindistan aynı yolda devam ediyor.

Başbakan Narendra Modi’nin üç kelimelik sloganı “Reform, Uygulama, Değişim.”

Hindistan’ın 2022 yılına kadar 175 gigavatlık güneş enerjisi hedefi Davos’taki iklim değişikliği uyarılarına karşı yerinde bir hamle.

Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer ise yaptığı konuşmada müjdeyi veriyor: “Brezilya ekonomisi rayına oturdu. Yeni Brezilya yatırımlara daha açık bir ülke.”

İktidara geldiğinde çift rakamlı enflasyonun kontrol altında olduğunu, yüzde 3’e düştüğünü ve yabancı yatırımın 2017 yılında 64 milyar dolara yükseldiğini söylüyor Temer.

Çinli lider Jinping’in bu yol Davos’a gönderdiği Harvard eğitimli Liu He Çin’in ekonomik manevralarının arkasındaki beyin.

BRIC’in dördüncü ülkesi Rusya ise Davos’un göbeğinde tam bir gövde gösterisinde.

Davos’un ana caddesi Promenade üzerinde geleneksel dükkanları birkaç yıldan beri Facebook, Google gibi ünlü markalar kiralıyor.

Ancak Rusya’nın ikili görüşmeler, paneller ve basın toplantıları için kiraladığı ev, beş katlı bir şale benzeri ve “Rusya Evi” yazıyor.

Rusya teknoloji, dijital gündem, küresel enerjide gibi konularda rekabetçiliğiyle ilgili toplantılar düzenliyor “Rusya Evi”nde.