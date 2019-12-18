Cinsiyet Uçurumu 2020 Raporu’nda Türkiye yine en sonlarda

DÜNYA Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu 2020 raporu dün açıklandı.
14. yılına giren rapor 153 ülkeyi mercek altına alıyor ve cinsiyet eşitliğine yönelik puanlamayı dört kritere göre yapıyor:
Ekonomik ve siyasi hayata katılım, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim.
Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada.
Yukarıda saydığım kriterler arasında ekonomik hayata katılım en kötü performans gösterdiğimiz kalem çünkü bu alanda 136.sıradayız.
Kızların miras hakkı, mülk hakkı, ücretsiz iş gücü dediğinizde Türkiye’nin performansı yerlerde.
Rapora daha detaylı bakmak isteyenler için adres yazının sonunda.
Bu arada teselli olabilir diye yazıyorum.
Küresel zenginliğin yüzde 64’ünü temsil eden dünya ekonomisinin en etkin ülkeleri G7 arasında yer alan Japonya 121. sırada.
Japon parlamentosu sadece yüzde 10 oranında kadın ile dünyanın en gerisinde.
18 kişilik kabinede kadın bakan sayısı 1.
Üst düzey kadın yönetici oranı da (yüzde 15) son derece düşük ve maaşları erkeklerin yarısı kadar.
Bu arada raporda yönetim kurullarında kadın oranıyla ilgili bir bilgi notu da var.
Yönetim Kurulu’nda en fazla kadının olduğu ülke (yüzde 43.4) Fransa.
Arkasından yüzde 43 ile İzlanda geliyor.
Türkiye’nin oranı yüzde 13.4.
Fransa ve İskandinav ülkeleri yönetim kurullarında daha çok kadın için kota uyguluyorlar.
Cinsiyet Uçurumu Raporu’nun en iyi performans gösteren ilk 10 ülkesi sırasıyla şöyle:
İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç, Nikaragua, Yeni Zelanda, İrlanda, İspanya, Ruanda ve Almanya.
TAM EŞİTLİK 99.5 YIL SONRA
İskandinav listenin en üstlerinde yıllardan beri.
Finlandiya’nın da geçtiğimiz günlerde dünyanın en genç kadın başbakanını seçmesi ve 19 kişiden oluşan hükümette 12 kadın bakanın yer alması boşuna değil.
Geçen yıl aynı listede 29.sırada olan İspanya’nın ilk 10’a girme başarısı kadınların politikada yükselmesinden kaynaklanıyor.
İspanyol parlamentosunun yüzde 47.4’u, bakanların ise yüzde 64.7’si kadın.
Yani kabinede erkekten çok kadın var.
Bakanlık pozisyonunda kadın sayısının erkeklere göre daha fazla olduğu diğer bir ülke ise 5.sıradaki Nikaragua.
Bu örnekler güzel ancak raporun dikkat çektiği acı gerçek şu: Küresel anlamda kadın-erkek eşitliği tam olarak 99.5 yıl sonra hayata geçecek.
Dünya Ekonomik Forumu geçen yıl eşitsizliğin kapanmasını 108 yıl olarak hesaplamıştı.
Tabii bu bölgelere göre değişiyor.
Bugünkü trendlerin devam etmesi durumunda, Batı Avrupa cinsiyet uçurumunu 54 yılda, Güney Amerika 59 yılda, Doğu Avrupa ve Orta Asya 107 yılda,Ortadoğu ve Kuzey Afrika ise 140 yılda kapatabilecek.
Bomba gibi haber şu:
Kuzey Amerika yani ABD ve Kanada, ekonomik hayata katılım ve fırsat eşitliğinde son dönemlerde gösterdikleri kötü performansı sürdürdükleri takdirde cinsiyet uçurumunu 151 yıl sonra kapatabilecekler.
Oysa ABD Başkanı Barack Obama önceki gün Singapur’da bakın ne demiş:
“Dünyadaki her ülke iki yıl boyunca kadınlar tarafından yönetilseydi her yönden büyük ilerlemeler kaydedebilirdik”.
Kuzey Amerika’nın kötü performansına gelecek olursam, Trump’ın yönettiği bir ülkede bu durum anlaşılabilir ama yıllar öncesinden kendisini “ben feministim” diye lanse eden Justin Trudeau’nun ülkesinden bu performansı hiç beklemezdim doğrusu.
Küresel Cinsiyet Uçurumu 2020 raporu için TIKLAYINIZ
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
Cinsiyet Uçurumu 2020 Raporu’nda Türkiye yine en sonlarda
DÜNYA Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu 2020 raporu dün açıklandı.
14. yılına giren rapor 153 ülkeyi mercek altına alıyor ve cinsiyet eşitliğine yönelik puanlamayı dört kritere göre yapıyor:
Ekonomik ve siyasi hayata katılım, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim.
Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada.
Yukarıda saydığım kriterler arasında ekonomik hayata katılım en kötü performans gösterdiğimiz kalem çünkü bu alanda 136.sıradayız.
Kızların miras hakkı, mülk hakkı, ücretsiz iş gücü dediğinizde Türkiye’nin performansı yerlerde.
Rapora daha detaylı bakmak isteyenler için adres yazının sonunda.
Bu arada teselli olabilir diye yazıyorum.
Küresel zenginliğin yüzde 64’ünü temsil eden dünya ekonomisinin en etkin ülkeleri G7 arasında yer alan Japonya 121. sırada.
Japon parlamentosu sadece yüzde 10 oranında kadın ile dünyanın en gerisinde.
18 kişilik kabinede kadın bakan sayısı 1.
Üst düzey kadın yönetici oranı da (yüzde 15) son derece düşük ve maaşları erkeklerin yarısı kadar.
Bu arada raporda yönetim kurullarında kadın oranıyla ilgili bir bilgi notu da var.
Yönetim Kurulu’nda en fazla kadının olduğu ülke (yüzde 43.4) Fransa.
Arkasından yüzde 43 ile İzlanda geliyor.
Türkiye’nin oranı yüzde 13.4.
Fransa ve İskandinav ülkeleri yönetim kurullarında daha çok kadın için kota uyguluyorlar.
Cinsiyet Uçurumu Raporu’nun en iyi performans gösteren ilk 10 ülkesi sırasıyla şöyle:
İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç, Nikaragua, Yeni Zelanda, İrlanda, İspanya, Ruanda ve Almanya.
TAM EŞİTLİK 99.5 YIL SONRA
İskandinav listenin en üstlerinde yıllardan beri.
Finlandiya’nın da geçtiğimiz günlerde dünyanın en genç kadın başbakanını seçmesi ve 19 kişiden oluşan hükümette 12 kadın bakanın yer alması boşuna değil.
Geçen yıl aynı listede 29.sırada olan İspanya’nın ilk 10’a girme başarısı kadınların politikada yükselmesinden kaynaklanıyor.
İspanyol parlamentosunun yüzde 47.4’u, bakanların ise yüzde 64.7’si kadın.
Yani kabinede erkekten çok kadın var.
Bakanlık pozisyonunda kadın sayısının erkeklere göre daha fazla olduğu diğer bir ülke ise 5.sıradaki Nikaragua.
Bu örnekler güzel ancak raporun dikkat çektiği acı gerçek şu: Küresel anlamda kadın-erkek eşitliği tam olarak 99.5 yıl sonra hayata geçecek.
Dünya Ekonomik Forumu geçen yıl eşitsizliğin kapanmasını 108 yıl olarak hesaplamıştı.
Tabii bu bölgelere göre değişiyor.
Bugünkü trendlerin devam etmesi durumunda, Batı Avrupa cinsiyet uçurumunu 54 yılda, Güney Amerika 59 yılda, Doğu Avrupa ve Orta Asya 107 yılda,Ortadoğu ve Kuzey Afrika ise 140 yılda kapatabilecek.
Bomba gibi haber şu:
Kuzey Amerika yani ABD ve Kanada, ekonomik hayata katılım ve fırsat eşitliğinde son dönemlerde gösterdikleri kötü performansı sürdürdükleri takdirde cinsiyet uçurumunu 151 yıl sonra kapatabilecekler.
Oysa ABD Başkanı Barack Obama önceki gün Singapur’da bakın ne demiş:
“Dünyadaki her ülke iki yıl boyunca kadınlar tarafından yönetilseydi her yönden büyük ilerlemeler kaydedebilirdik”.
Kuzey Amerika’nın kötü performansına gelecek olursam, Trump’ın yönettiği bir ülkede bu durum anlaşılabilir ama yıllar öncesinden kendisini “ben feministim” diye lanse eden Justin Trudeau’nun ülkesinden bu performansı hiç beklemezdim doğrusu.
Küresel Cinsiyet Uçurumu 2020 raporu için TIKLAYINIZ
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality