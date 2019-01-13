Carlos Ghosn Japon zindanından kurtulamıyor

Otomotiv sektörünün bir zamanlar “imparatoru”, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının kurucusu Carlos Ghosn’un Japonya’daki davasını dikkatle izliyorum.
Zira, şatafatlı yaşam tarzı ve yüksek maaşı nedeniyle Fransa’da uzun zamandır eleştiri oklarına hedef olan Ghosn’un gözden düşmesi son yılların en ilginç olaylarından biri.
Geçtiğimiz 19 Kasım günü Tokyo Havalimanı’nda tutuklanan Ghosn’un, iki gün önce görülen duruşmasında tutukluğunun devamına karar verildi.
Avukatlarının kefaletle serbest bırakılması talebi reddedildiği gibi Ghosn iki yeni suçlamayla karşı karşıya.
Birinci suçlama 2018 mart ayına kadar üç yılı kapsayan süre zarfında gelirini 4.3 milyar yen düşük göstermek.
İkinci suçlama ise güven suiistimali.
Buna göre, Ghosn, 2008 krizinde uğradığı kişisel maddi zararı (1.85 milyar yen yani 14.8 milyon euro) Nissan’ın muhasebesine geçirmekle etmekle suçlanıyor.
Kendisine yöneltilen tüm suçlamalar nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği söyleniyor.
FRANSIZ HÜKÜMETİ NE YAPACAK?
Carlos Ghosn daha önce 2010 ile 2015 yılları arasında gelirini 5 milyar yen düşük göstermekle suçlanmış ve Nissan ile Mitsubishi’deki görevlerinden alınmıştı.
Avukatlarına göre, Nissan, Ghosn’un Tokyo’daki lüks apartman dairesinin kontratını feshetmiş durumda.
Nissan’ın Amsterdam’daki ve Paris’teki evlerinin de kiralarını ödemeyeceği de iddialar arasında.
Önceki gün görülen davada kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Ghosn ancak altı ay sonra tekrar mahkeme önüne çıkabilecek.
Batı , Ghosn Davası nedeniyle Japonya’nın adalet sistemini sorgularken, Fransa’nın tutumu merak ediliyor.
Devletin yüzde 15 hissesinin olduğu Renault’nun selameti için Ghosn’u bu davada destekleyecek mi?
Hayat pahalılığını ve gelir adaletsizliğini protesto için sokaklara dökülen “sarı yelekliler” nedeniyle Macron Hükümeti, Renault’nun CEO’su konusunda kararsız gibi görünüyor.
HÜCREDE YER YATAĞINDA
Öte yandan Ghosn’un ailesi sağlık durumundan endişeli.
Kocasını tutuklandığından beri görmeyen Carole Ghosn, Japon yetkililerden eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi talebinde bulundu.
Daha önce kızları yattığı hücrenin soğuk olduğunu ve Japon yer yatağından yattığını açıklamıştı.
Ghosn daha yeni, ailesinin ve Japonya’daki tanıdıklarının devreye girmesi üzerine, daha büyük, banyolu, yataklı bir hücreye alınmış
Paris, Beyrut, Rio de Janeiro, Amsterdam, Tokyo’da ultra lüks dairelerde yaşamış, yılda 10 milyon araba satan şirketlerin başındaki birinin Japonya’daki bir hücrede yerde yattığını düşünün.
Gerçekten nereden nereye?
İki gün önceki duruşmada hayli zayıfladığı görülen Ghosn elleri kelepçeli ve belinde bir halat bağlı olduğu halde mahkeme salonuna getirilmiş.
Japonya’da suçluların beline halat mı bağlanıyor acaba?
Öte yandan change.org’de Carlos Ghosn’un serbest bırakılması için bir kampanya başlatılmış.
Davanın sonucu merakla bekliyorum.
YENİ NESİL KİTAP FUARI’NI GÖRME ENGELLİLER DE GEZEBİLİYOR
İSTANBUL, şehir merkezinde yeni bir fuara kavuştu.
NAP Fuarcılık tarafından “Yeni Nesil Kitap Fuarı” olarak hayata geçirilen fuar 11-20 Ocak tarihleri arasında Zorlu PSM’de.
İlk kez bir sanat-kültür merkezinde düzenlenen fuar teknolojik alt yapısıyla dikkat çekiyor.
Görme engellilerin fuarı rahatça gezmeleri, görmek istedikleri standa yardımsız ulaşabilmeleri için QR koduyla yeni bir uygulama geliştirilmiş.
Uygulamadan sadece görme engelliler değil tüm ziyaretçiler yararlanabiliyor.
Kitapseverler, ünlü yazarlarla imza günlerinde, söyleşilerde buluşabilecekleri gibi tiyatro etkinliklerine de katılabilecek.
Carlos Ghosn Japon zindanından kurtulamıyor
Otomotiv sektörünün bir zamanlar “imparatoru”, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının kurucusu Carlos Ghosn’un Japonya’daki davasını dikkatle izliyorum.
Zira, şatafatlı yaşam tarzı ve yüksek maaşı nedeniyle Fransa’da uzun zamandır eleştiri oklarına hedef olan Ghosn’un gözden düşmesi son yılların en ilginç olaylarından biri.
Geçtiğimiz 19 Kasım günü Tokyo Havalimanı’nda tutuklanan Ghosn’un, iki gün önce görülen duruşmasında tutukluğunun devamına karar verildi.
Avukatlarının kefaletle serbest bırakılması talebi reddedildiği gibi Ghosn iki yeni suçlamayla karşı karşıya.
Birinci suçlama 2018 mart ayına kadar üç yılı kapsayan süre zarfında gelirini 4.3 milyar yen düşük göstermek.
İkinci suçlama ise güven suiistimali.
Buna göre, Ghosn, 2008 krizinde uğradığı kişisel maddi zararı (1.85 milyar yen yani 14.8 milyon euro) Nissan’ın muhasebesine geçirmekle etmekle suçlanıyor.
Kendisine yöneltilen tüm suçlamalar nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği söyleniyor.
FRANSIZ HÜKÜMETİ NE YAPACAK?
Carlos Ghosn daha önce 2010 ile 2015 yılları arasında gelirini 5 milyar yen düşük göstermekle suçlanmış ve Nissan ile Mitsubishi’deki görevlerinden alınmıştı.
Avukatlarına göre, Nissan, Ghosn’un Tokyo’daki lüks apartman dairesinin kontratını feshetmiş durumda.
Nissan’ın Amsterdam’daki ve Paris’teki evlerinin de kiralarını ödemeyeceği de iddialar arasında.
Önceki gün görülen davada kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Ghosn ancak altı ay sonra tekrar mahkeme önüne çıkabilecek.
Batı , Ghosn Davası nedeniyle Japonya’nın adalet sistemini sorgularken, Fransa’nın tutumu merak ediliyor.
Devletin yüzde 15 hissesinin olduğu Renault’nun selameti için Ghosn’u bu davada destekleyecek mi?
Hayat pahalılığını ve gelir adaletsizliğini protesto için sokaklara dökülen “sarı yelekliler” nedeniyle Macron Hükümeti, Renault’nun CEO’su konusunda kararsız gibi görünüyor.
HÜCREDE YER YATAĞINDA
Öte yandan Ghosn’un ailesi sağlık durumundan endişeli.
Kocasını tutuklandığından beri görmeyen Carole Ghosn, Japon yetkililerden eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi talebinde bulundu.
Daha önce kızları yattığı hücrenin soğuk olduğunu ve Japon yer yatağından yattığını açıklamıştı.
Ghosn daha yeni, ailesinin ve Japonya’daki tanıdıklarının devreye girmesi üzerine, daha büyük, banyolu, yataklı bir hücreye alınmış
Paris, Beyrut, Rio de Janeiro, Amsterdam, Tokyo’da ultra lüks dairelerde yaşamış, yılda 10 milyon araba satan şirketlerin başındaki birinin Japonya’daki bir hücrede yerde yattığını düşünün.
Gerçekten nereden nereye?
İki gün önceki duruşmada hayli zayıfladığı görülen Ghosn elleri kelepçeli ve belinde bir halat bağlı olduğu halde mahkeme salonuna getirilmiş.
Japonya’da suçluların beline halat mı bağlanıyor acaba?
Öte yandan change.org’de Carlos Ghosn’un serbest bırakılması için bir kampanya başlatılmış.
Davanın sonucu merakla bekliyorum.
YENİ NESİL KİTAP FUARI’NI GÖRME ENGELLİLER DE GEZEBİLİYOR
İSTANBUL, şehir merkezinde yeni bir fuara kavuştu.
NAP Fuarcılık tarafından “Yeni Nesil Kitap Fuarı” olarak hayata geçirilen fuar 11-20 Ocak tarihleri arasında Zorlu PSM’de.
İlk kez bir sanat-kültür merkezinde düzenlenen fuar teknolojik alt yapısıyla dikkat çekiyor.
Görme engellilerin fuarı rahatça gezmeleri, görmek istedikleri standa yardımsız ulaşabilmeleri için QR koduyla yeni bir uygulama geliştirilmiş.
Uygulamadan sadece görme engelliler değil tüm ziyaretçiler yararlanabiliyor.
Kitapseverler, ünlü yazarlarla imza günlerinde, söyleşilerde buluşabilecekleri gibi tiyatro etkinliklerine de katılabilecek.