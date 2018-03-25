 Çağdaş sanatçılarımızın Art Dubai çıkarması

21 Mart’ta başlayıp dün sona eren 12. Art Dubai Sanat Fuarı’na genç çağdaş Türk sanatçıları önemli bir çıkarma yaptı.

Bu yıl 48 ülkeden 105 galerinin katılımıyla Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya’nın en büyük sanat fuarı olma iddiasındaki Art Dubai’den gelen davet üzerine Dubai’deyim.

Art Dubai’yi 2014 yılında, Contemporary İstanbul’un sponsoru olan Akbank ekibiyle ziyaret etmiştim.

Sanat fuarı hem katılımcılar hem içerik açısından dört yıl öncesine oranla çok daha zengin.

En son Kayseri’deki biletall.com olmak üzere Türkiye’de şimdiye kadar 10 şirkete toplam 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmış olan The Abraaj Group Art Dubai’nin ana sponsoru.

10 yıldan beri veriler Abraaj Group Sanat Ödülü fuarın en prestijli ödülü.

Art Dubai’nin bu yıl önemli bir partneri daha var:

Suudi Arabistan’ın çiçeği burnunda Misk Sanat Enstitüsü.

Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın sürpriz reformlarıyla son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Suudi Arabistan, Art Dubai’de sanatta iddialı bir çıkış yapmış durumda.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SANAT ÇIKIŞI

Belli ki, Suudi Arabistan, yirmi yıl aşkın bir süredir sanat vakıflarıyla, müzeleriyle sanat ve kültür dünyasında önemli adımlar atmış olan BAE’nın emirlikleri Shrajah, Dubai, Abu Dhabi’yi rol model olarak görmüş.

Diğerleri gibi “petrol zengini kültürsüz ülke” imajını silme çabasında.

Bakalım nasıl başaracak?

Art Dubai’de sanal gerçeklik gözlükleriyle seyrettiğim “Suudi’yi yeniden tanımlamak” belgeselinde Suudili genç çağdaş sanatçılar çalışırken görülüyor.

Atölyelerde kadınlar da var, erkekler de.

Geleneksel uzun elbisesiyle atölyesinde yerel motiflere çağdaş bir yorum getiren genç kadının başı açık.

Fuar alanında yemek yerken sohbet ettiğim, aynı uluslararası gazeteci grubuyla Dubai’ye davet edildiğimiz son derece modern Ciddeli genç bir gazeteci belgeseldeki sanatçının yakın arkadaşıymış.

“Cidde Riyad gibi değil, kadınlar çok daha özgür. Sokağa çıktığımda hafifçe başımı kapatırım o kadar” diyor iyi İngilizcesiyle.

Veliaht Prensin reformlarını ilgiyle izliyor ama ülkesinin Yemen Savaşı’yla ilgili sansür uygulandığını da gizlemiyor.

ELİF URAS’IN SOLO SERGİSİ

Art Dubai’de bu yıl Türkiye’den beş galeri katıldı.

Sanat fuarının en gösterişli köşelerinden birinde Galerist, New York’ta yaşayan ancak çoğunlukla İznik’in atölyelerinde üreten ressam, heykeltraş Elif Uras’ın eserlerini sergiliyor.

Art Dubai için özel eserler üretmiş olan Elif Uras’ın solo sergisi hayli ilgi görüyor.

Galeri X-ist genç çağdaş sanatçılar Murat Palta ve Emin Mete Erdoğan, Sanatorium Yağız Özgen, Ali İbrahim Öçal, Galeri Zilberman Azade Köker, Erinç Söymen, Burçak Bingöl ile katılırken, Galeri Öktem&Aykut Jennifer İpekel ile burada.

Genç sanatçı İpekel, Art Dubai’nin bu yıl ilk kez uyguladığı bir programla sanat fuarına katılmış.

Sanatçılara Dubai’de 4 ila 8 haftalık çalışma imk^anı tanımış olan yeni bir program için 11 yabancı sanatçı seçilmiş ve İpekel bunların arasında.

Bu yıl Art Dubai yine ilk kez Türkiye’den önemli bir grup koleksiyoneri davet etmiş.

OTELLERİN DOLULUK ORANI PARİS’İ GEÇMİŞ

Dört yıl aradan sonra geldiğim Dubai’de inşaatlar da, turistler de patlama yapmış.

Deniz kıyısından uzaklaştığınızda gökdelenlerin arasında nefes alınmıyor.

Ne ki turistler Dubai’yi seviyor.

İngilizce yayınlanan The National Gazetesi’nin haberine otellerin doluluk oranı Paris’in otellerini geçmiş.

Özellikle Hindistan, Çin ve Rusya’dan Dubai’ye gelen turist sayısında büyük artış olduğunu belirten gazete turizm sektöründe istihdamın 10 yılda yüzde 119 arttığının da altını çizmiş.

Deniz, kum, güneş tamam ama bence BAE’nin giderek canlanan sanat kültür yaşamı da turistleri cezbediyor.

BAE içinde seyahat etmek pek kolay.

Nitekim gazeteci grubumuzla iki gün peş peşe, Dubai’den otobüsle ünlü Fransız mimar Jean Nouvel’in imzasını taşıyan Louvre Abu Dhabi’yi Sharjah Sanat Vakfı’nın müzelerini gezme fırsatını buldum.

Bu mek^anlar Ortadoğu’nun sancılı ülkelerinin sanatçıları için iyi bir sığınak.

Louvre Abu Dhabi ise ayrı bir yazı konusu.