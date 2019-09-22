Bu  hafta iklim konuşuyoruz 

İSVEÇLİ öğrenci Greta Thunberg’in iklim krizine dikkat çekmek için başlattığı “ İklim için Okul Grevi” nin üçüncüsü Türkiye’de ve dünyada Cuma günü yapıldı.
163 ülkede 4 milyon kişi sokaklara dökülürken, greve 820 sivil toplum kuruluşu ve 2 bin 500 şirket destek vermiş.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, Kopenhag Belediye Başkanı Frank Jensen’in ortak bir bildiriyle destekledikleri (Gelecek için Cumalar) grevinin bu yıl kapsamı büyüdü.
Yetişkinlerin ve sendikalar dahil sayısız STK’nın katılmasıyla bir hafta yani 20-27 Eylül tarihleri arasında “Küresel İklim Grevi Haftası” olarak devam edecek.
Yedi gün boyunca düzenlenecek 4 bin 500’ün üzerindeki etkinliklere Türkiye’den de destek var.
Bizdeki genç iklim aktivistlerini bir araya getiren Gelecek için Cumalar’ın çağrısıyla etkinlikler Türkiye’nin 15 ayrı noktasında.
Çağrı üzerine “Sıfır Gelecek” kampanyası altında çeşitli STK’ların düzenleyecekleri etkinliklerin İstanbul’daki adresi Kadıköy.
Bursa’da Nilüfer, Balıkesir’de Ayvalık ve Altınoluk, Muğla, Diyarbakır, Ankara, Antalya, Eskişehir kampanyaya katılanlar arasında.
Geçtiğimiz cuma günü dünyada kutlanan İklim Grevi
Amerikan Kongresi’nde geçenlerde yaptığı konuşmada “Bana değil, bilime kulak verin” çağrısında bulunan Greta Thunberg’in peşinden giden iklim aktivistleri, sendikalar, STK’lar, derken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısıyla yarın New York’ta BM İklim Eylem Zirve’si başlıyor.
ÇİN’DEN BEKLENTİ
Dolayısıyla hafta boyunca gözler New York’ta.
Zirveye katılacak devlet ve özel sektör liderlerinin, küresel iklim artışını 2030 itibariyle 1,5 derece sınırında tutmak için atacakları somut adımları duyurmaları bekleniyor.
BM çevrelerinden sızan bilgilere göre zirvede somut plan sunmayacak olan Japonya, Brezilya, Avustralya, Suudi Arabistan liderlerine söz verilmeyecek.
İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Rusya, Şili, Finlandiya gibi ülkeler somut adımlarına ilişkin açıklama yapacak ülkeler arasında sayılıyor.
BM’nin özellikle Çin’den beklentisi yüksek.
Bu arada zirve öncesi karbon emisyonlarının bir numaralı sorumlusu Çin ile dört numaralı sorumlusu Hindistan, zengin ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere 2020 yılından itibaren yılda 100 milyar dolar yardım taahhüdünü yerine getirmelerini istediler.
Grevde ‘Bilim insanlarına kulak verin’ pankartları açıldı
Kendisini “gelişmekte olan ülke” kategorisinde gören, atacağı adımlar konusunda beklentiler yaratan Çin de neticede para istiyor.
ALMANYA’DAN BÜYÜK YATIRIM
Öte yandan, geçtiğimiz cuma günkü okul grevinde yaklaşık 1.4 milyon kişinin sokaklara döküldüğü Almanya, Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi öncesi “İklim Eylem Programı 2030”u açıkladı.
• Plana göre tüm sektörlerde 2030 emisyon hedefleri 2019 yılı sonuna kadar yazılı hale getirilecek. Her bakanlık, ilgili detaylı eylem planını yazacak.
• Almanya, ulaşım ve yapı sektöründe “Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi”ni kuruyor. Ayrıca, 2021 yılı itibari ile sabit karbon fiyatına geçiyor. 2021 yılında CO2’nin tonu başına 10 ile 35 Euro arasında bir fiyat belirlendi.
Bu fiyat 2026 yılında yeniden düzenlenerek 35 ile 60 Euro/ton düzeyine çekilecek. Bu fiyatlandırma ülkede benzin fiyatının 3 ile 15 euro cent artacağı anlamına geliyor.
Almanya’nın karbona fiyat koyması uluslararası sivil toplumun da talep ettiği önemli bir adımdı.
• Ulaşım: Almanya elektrikli araçlara yatırımı arttırıyor. Ülkede 2030 yılına kadar elektrikli şarj istasyonu sayısı 1 milyona çıkacak. Ayrıca benzinli araçlara karbon vergisi gelmesi, havacılık vergilerinin arttırılması ve demiryolu ulaşımına vergi muafiyetleri getirilmesi planlanıyor.
• Enerji: 2030’a kadar 17 GW kömür santrali kapatılacak ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı %65’e çıkarılacak.
• 2023 yılına kadar iklim eylemine en az 54 milyar Euro yatırım yapılacak. Bu yatırımın maliyetleri karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile karşılanacak.
Almanya’nın BM Zirvesi öncesi attığı adımın diğer ülkelere örnek olup olmayacağını göreceğiz.
Bu hafta iklim konuşuyoruz
İSVEÇLİ öğrenci Greta Thunberg’in iklim krizine dikkat çekmek için başlattığı “ İklim için Okul Grevi” nin üçüncüsü Türkiye’de ve dünyada Cuma günü yapıldı.
163 ülkede 4 milyon kişi sokaklara dökülürken, greve 820 sivil toplum kuruluşu ve 2 bin 500 şirket destek vermiş.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, Kopenhag Belediye Başkanı Frank Jensen’in ortak bir bildiriyle destekledikleri (Gelecek için Cumalar) grevinin bu yıl kapsamı büyüdü.
Yetişkinlerin ve sendikalar dahil sayısız STK’nın katılmasıyla bir hafta yani 20-27 Eylül tarihleri arasında “Küresel İklim Grevi Haftası” olarak devam edecek.
Yedi gün boyunca düzenlenecek 4 bin 500’ün üzerindeki etkinliklere Türkiye’den de destek var.
Bizdeki genç iklim aktivistlerini bir araya getiren Gelecek için Cumalar’ın çağrısıyla etkinlikler Türkiye’nin 15 ayrı noktasında.
Çağrı üzerine “Sıfır Gelecek” kampanyası altında çeşitli STK’ların düzenleyecekleri etkinliklerin İstanbul’daki adresi Kadıköy.
Bursa’da Nilüfer, Balıkesir’de Ayvalık ve Altınoluk, Muğla, Diyarbakır, Ankara, Antalya, Eskişehir kampanyaya katılanlar arasında.
Geçtiğimiz cuma günü dünyada kutlanan İklim Grevi
Amerikan Kongresi’nde geçenlerde yaptığı konuşmada “Bana değil, bilime kulak verin” çağrısında bulunan Greta Thunberg’in peşinden giden iklim aktivistleri, sendikalar, STK’lar, derken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısıyla yarın New York’ta BM İklim Eylem Zirve’si başlıyor.
ÇİN’DEN BEKLENTİ
Dolayısıyla hafta boyunca gözler New York’ta.
Zirveye katılacak devlet ve özel sektör liderlerinin, küresel iklim artışını 2030 itibariyle 1,5 derece sınırında tutmak için atacakları somut adımları duyurmaları bekleniyor.
BM çevrelerinden sızan bilgilere göre zirvede somut plan sunmayacak olan Japonya, Brezilya, Avustralya, Suudi Arabistan liderlerine söz verilmeyecek.
İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Rusya, Şili, Finlandiya gibi ülkeler somut adımlarına ilişkin açıklama yapacak ülkeler arasında sayılıyor.
BM’nin özellikle Çin’den beklentisi yüksek.
Bu arada zirve öncesi karbon emisyonlarının bir numaralı sorumlusu Çin ile dört numaralı sorumlusu Hindistan, zengin ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere 2020 yılından itibaren yılda 100 milyar dolar yardım taahhüdünü yerine getirmelerini istediler.
Grevde ‘Bilim insanlarına kulak verin’ pankartları açıldı
Kendisini “gelişmekte olan ülke” kategorisinde gören, atacağı adımlar konusunda beklentiler yaratan Çin de neticede para istiyor.
ALMANYA’DAN BÜYÜK YATIRIM
Öte yandan, geçtiğimiz cuma günkü okul grevinde yaklaşık 1.4 milyon kişinin sokaklara döküldüğü Almanya, Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi öncesi “İklim Eylem Programı 2030”u açıkladı.
• Plana göre tüm sektörlerde 2030 emisyon hedefleri 2019 yılı sonuna kadar yazılı hale getirilecek. Her bakanlık, ilgili detaylı eylem planını yazacak.
• Almanya, ulaşım ve yapı sektöründe “Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi”ni kuruyor. Ayrıca, 2021 yılı itibari ile sabit karbon fiyatına geçiyor. 2021 yılında CO2’nin tonu başına 10 ile 35 Euro arasında bir fiyat belirlendi.
Bu fiyat 2026 yılında yeniden düzenlenerek 35 ile 60 Euro/ton düzeyine çekilecek. Bu fiyatlandırma ülkede benzin fiyatının 3 ile 15 euro cent artacağı anlamına geliyor.
Almanya’nın karbona fiyat koyması uluslararası sivil toplumun da talep ettiği önemli bir adımdı.
• Ulaşım: Almanya elektrikli araçlara yatırımı arttırıyor. Ülkede 2030 yılına kadar elektrikli şarj istasyonu sayısı 1 milyona çıkacak. Ayrıca benzinli araçlara karbon vergisi gelmesi, havacılık vergilerinin arttırılması ve demiryolu ulaşımına vergi muafiyetleri getirilmesi planlanıyor.
• Enerji: 2030’a kadar 17 GW kömür santrali kapatılacak ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı %65’e çıkarılacak.
• 2023 yılına kadar iklim eylemine en az 54 milyar Euro yatırım yapılacak. Bu yatırımın maliyetleri karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile karşılanacak.
Almanya’nın BM Zirvesi öncesi attığı adımın diğer ülkelere örnek olup olmayacağını göreceğiz.