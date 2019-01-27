Borusan’daki değişim rüzgârı orkestrasında da esiyor

SANAT ve kültür hayatımızı zenginleştiren, “iyi ki var” dediğimiz kurumlardan beri tanesi de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası BİFO.
Bu yıl 20. Kuruluş yılını kutlayan BİFO, Borusan’ın kurucusu Asım Kocabıyık’ın kızı Zeynep Hamedi’nin başında olduğu Borusan Sanat’ın çatısı altında.
Aynı çatı altında 10. yılını kutlayan İstiklal Caddesi’ndeki Borusan Müzik Evi, 15. Yılına giren Borusan Kuartet ve Borusan Çocuk Korosu var.
Geçenlerde Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, Kurumsal İletişim Müdürü Sinem Duman Balkan ve BİFO, Borusan Kuartet ile Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay ile geçenlerde buluştuk.
Avusturyalı şef Sascha Goetzel yönetimindeki muhteşem yeni yıl konserinden hemen sonraydı.
Ahmet Erenli
Erenli, BİFO’nun Avrupa’ya açılmasında büyük payı olan Sascha Goetzel’in 10 yıllık kontratını doldurduğunu ve 2020 yılı, ağustos ayında orkestrayı bırakacağını söylüyor.
İstanbul’da ayda 12 gün geçiren Goetzel, Viyana Operasını yönetiyor aynı zamanda konuk şef olarak Fransa, ABD, Japonya’da çalışıyor.
İlk şefi Gürer Aykal olan BİFO yeni bir orkestra şefi arayışında.
Sascha Goetzel
BÜTÇESİ 6 MİLYON LİRA
Borusan Holding gibi Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda değişim rüzgarı esiyor.
Geçtiğimiz kasım ayında Borusan Holding’de yaklaşık 30 yıl üst düzey yönetici olan, 2001 yılından beri ise CEO’luk görevini sürdüren Agah Uğur, icra görevlerini Ahmet Kocabıyık’a devretmişti.
Agah Uğur 2019 yılı boyunca Ahmet Kocabıyık’a danışmanlık yapacak, 2020 yılı sonuna kadar Borusan Holding Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam edecek.
BİFO’ya dönersek, Erenli orkestranın Goetzel ile birlikte geçtiğimiz aralık ayında çıktığı Avrupa turnesinde (Stuttgart, Amsterdam, Paris, Aachen, Friedrichshafen) 8000 bini aşkın müzikseverlerle buluştuğunu söylüyor.
Yılda 14 konser veren BİFO’nun İstanbul’daki konserlerinde doluluk oranı yüzde 98.
Erenli bilet gelirinin geçtiğimiz yıllarda 1 milyon dolar olduğunu belirterek “Gelir TL. olarak arttı ancak dolar bazında düştü” diyor.
BİFO’nun yıllık bütçesi 6 milyon dolar.
Borusan Holding çatısı altında şirketlerin Borusan Kocabıyık Vakfı’na aktardığı kaynaktan geliyor bu bütçe.
Bifo Avrupa turnesinde Paris durağında
KONSERLERİN MALİYETİ
Yurt dışı konserlere harcanan miktar ise 800 bin dolar.
Her yıl yurt dışında 5 konser veren BİFO, çoğu şirkette esen “kemer sıkma politikası” nedeniyle 2019 yılında yurt dışında turneye çıkmayacak.
İstanbul Müzik Festivali’nin de yerleşik orkestrası olan BİFO’nun konserlerinin maliyetini sorduk Erenli’ye.
BİFO’nun verdiği her konserin maliyeti 150 bin dolar.
Orkestranın eşlik ettiği çoğunlukla yabancı sanatçıların aldığı ücret ise euro bazında.
20 bin euro ile 250 bin euro arasında değişiyormuş.
250 bin euro alan sanatçılardan biri de dünyanın en iyi sopranolarından biri olan Rus Anna Netrebko.
Ahmet Erenli BİFO için “durmak yok yola devam” diyor.
Agah Uğur’dan yeni bir döneme girmiş olan Borusan Holding’in BİFO’ya aktardığı bütçenin hiç azalmamasını diliyorum.
Borusan’daki değişim rüzgârı orkestrasında da esiyor
SANAT ve kültür hayatımızı zenginleştiren, “iyi ki var” dediğimiz kurumlardan beri tanesi de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası BİFO.
Bu yıl 20. Kuruluş yılını kutlayan BİFO, Borusan’ın kurucusu Asım Kocabıyık’ın kızı Zeynep Hamedi’nin başında olduğu Borusan Sanat’ın çatısı altında.
Aynı çatı altında 10. yılını kutlayan İstiklal Caddesi’ndeki Borusan Müzik Evi, 15. Yılına giren Borusan Kuartet ve Borusan Çocuk Korosu var.
Geçenlerde Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, Kurumsal İletişim Müdürü Sinem Duman Balkan ve BİFO, Borusan Kuartet ile Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay ile geçenlerde buluştuk.
Avusturyalı şef Sascha Goetzel yönetimindeki muhteşem yeni yıl konserinden hemen sonraydı.
Ahmet Erenli
Erenli, BİFO’nun Avrupa’ya açılmasında büyük payı olan Sascha Goetzel’in 10 yıllık kontratını doldurduğunu ve 2020 yılı, ağustos ayında orkestrayı bırakacağını söylüyor.
İstanbul’da ayda 12 gün geçiren Goetzel, Viyana Operasını yönetiyor aynı zamanda konuk şef olarak Fransa, ABD, Japonya’da çalışıyor.
İlk şefi Gürer Aykal olan BİFO yeni bir orkestra şefi arayışında.
Sascha Goetzel
BÜTÇESİ 6 MİLYON LİRA
Borusan Holding gibi Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda değişim rüzgarı esiyor.
Geçtiğimiz kasım ayında Borusan Holding’de yaklaşık 30 yıl üst düzey yönetici olan, 2001 yılından beri ise CEO’luk görevini sürdüren Agah Uğur, icra görevlerini Ahmet Kocabıyık’a devretmişti.
Agah Uğur 2019 yılı boyunca Ahmet Kocabıyık’a danışmanlık yapacak, 2020 yılı sonuna kadar Borusan Holding Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam edecek.
BİFO’ya dönersek, Erenli orkestranın Goetzel ile birlikte geçtiğimiz aralık ayında çıktığı Avrupa turnesinde (Stuttgart, Amsterdam, Paris, Aachen, Friedrichshafen) 8000 bini aşkın müzikseverlerle buluştuğunu söylüyor.
Yılda 14 konser veren BİFO’nun İstanbul’daki konserlerinde doluluk oranı yüzde 98.
Erenli bilet gelirinin geçtiğimiz yıllarda 1 milyon dolar olduğunu belirterek “Gelir TL. olarak arttı ancak dolar bazında düştü” diyor.
BİFO’nun yıllık bütçesi 6 milyon dolar.
Borusan Holding çatısı altında şirketlerin Borusan Kocabıyık Vakfı’na aktardığı kaynaktan geliyor bu bütçe.
Bifo Avrupa turnesinde Paris durağında
KONSERLERİN MALİYETİ
Yurt dışı konserlere harcanan miktar ise 800 bin dolar.
Her yıl yurt dışında 5 konser veren BİFO, çoğu şirkette esen “kemer sıkma politikası” nedeniyle 2019 yılında yurt dışında turneye çıkmayacak.
İstanbul Müzik Festivali’nin de yerleşik orkestrası olan BİFO’nun konserlerinin maliyetini sorduk Erenli’ye.
BİFO’nun verdiği her konserin maliyeti 150 bin dolar.
Orkestranın eşlik ettiği çoğunlukla yabancı sanatçıların aldığı ücret ise euro bazında.
20 bin euro ile 250 bin euro arasında değişiyormuş.
250 bin euro alan sanatçılardan biri de dünyanın en iyi sopranolarından biri olan Rus Anna Netrebko.
Ahmet Erenli BİFO için “durmak yok yola devam” diyor.
Agah Uğur’dan yeni bir döneme girmiş olan Borusan Holding’in BİFO’ya aktardığı bütçenin hiç azalmamasını diliyorum.