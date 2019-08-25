Bodrum Müzik Festivali’nin yıldızı 24 yaşındaki şef Nil Venditti

Doğuş Grubu’nun 2005 yılından beri devam eden ve en değerli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Bodrum Müzik Festivali’nde bu yıl da yerli yabancı pek çok “yıldız sanatçı” dinledik ancak aralarında bir tanesi gönülleri fethetti.
Sözünü ettiğim kişi 24 yaşındaki kadın orkestra şefi Nil Venditti.
Türk bir anne ve İtalyan bir babadan Perugia’da dünyaya gelen Nil Venditti, onu birkaç yıldan beri izleyen ve destekleyen Fazıl Say’a göre yüzyılın en iyi şeflerinden biri olma yolunda.
Festivalin açılış konserinde Fazıl Say’ın piyanosuna eşlik eden genç şef Bilkent Senfoni Orkestrasını yönetti.
Konserin ikinci bölümünde orkestranın çalacağı müziği (Felix Mendelsshon) dünyanın en tatlı kırık türkçesiyle anlatan, yorumlayan Nil Venditti aynen Fazıl Say’ın söylediği gibi insanları sevimliliğiyle etkileyen, son derece pozitif biri.
İtalya’nın en iyi müzik okullarında çello eğitimi almış, Zürih’te orkestra şefi yüksek lisansını tamamlamak üzere.
Bodrum Müzik Festivali’nın Onur Ödülü sahibi Fazıl Say, 24 yaşındaki yetenekli şef Nil Venditti ile birlikte
Pek çok uluslararası ödülün sahibi olan ve üç, dört yıldan beri Avrupa’nın önde gelen orkestralarıyla çalışan yapan genç kız daha yeni Hollanda Filarmoni Orkestrası’na yardımcı şef olarak atanmış.
Orkestranın sanat direktörü Willem de Bordes Nil Venditti için“ son derece yetenekli bir şef. Orkestranın müzisyenleri heyecan ve tutkusunu çok beğeniyorlar”derken haklı.
Nil aynı zamanda İtalya’da “Orchestra della Toscana”nın misafir şefi pozisyonuna getirilmiş.
Böyle genç bir yeteneğin Bodrum Müzik Festivali’nin açılış konserini yönetmesi bu arada müzik dünyasında önemli bir trende de işaret ediyor:
DÜNYADA KADIN ŞEFLER TRENDİ
Kadın orkestra şeflerinin seslerini giderek daha yüksek duyurmaları trendi bu.
Dünyada kayıtlı 744 orkestranın başında sadece 32 kadın şef var.
Bu da yüzde 4.3 oranına denk geliyor.
Dünyanın önde gelen ünlü orkestralarında ve özellikle Avrupa’da yıllarca kadınların üst pozisyonlara gelmesine karşı çıkılmış.
Ünlü Alman şef Herbert von Karajan böyle bir atama yapmak istediği için Berlin Filarmoni’den istifa ettiği biliniyor.
Müzik eleştirmenlerine göre, kadın şeflere önyargı devam etse de bugün dünyanın ünlü şefleri arasında çok sayıda kadın var.
2019 yılında yayınlanmış bir listeye göre günümüzün en iyi kadın şefleri şöyle:
Royal Opera House’un şefi Fransız Ariane Matiakh, Birmingham Senfoni ve Los Angeles eş şefi Litvanyalı Mirga Grazinyte-Tyla, Fransız Laurence Equilbey, Meksikalı Alondra de la Parra, Baltimore Ortestrası’nın şefi Marin Alsop, Kadın Şefler girişiminin kurucusu ve sanat direktörü İngiliz Alice Farnham, Helsinki Filarmoni’nin şefi Susanna Ma^lkki, Hamburg Devlet Operasını yönetmiş olan Avustralyalı Simone Young, New Jersey Senfoni
orkestrasının şefi Amerika-Çinli Xian Zhang, Amerikalı JoAnn Falletta, Berlin Filarmoni’yi de yönetmiş olan Barbara Hannigan.
Ülkemizde her gün yaşadığımız kadınlarla ilgili travmalar nedeniyle “kadınsız bir dünya olmaz, kadınlar her yerde” mesajıyla bu isimleri teker teker saymak istedim.
Bu isimler arasında kuşkusuz önümüzdeki yıllarda Nil Venditti’yi de göreceğiz.
Francesco Tristano gece konserinde The Marmara’nın bahçesinde
FAZIL SAY’IN UMUT SENFONİSİ
Bodrum Müzik Festivali’ne dönecek olursam bu yıl açılış gecesi “Onur Ödülü”nün sahibi olan Fazıl Say festivalin ikinci gecesi Türkiye’de ilk kez çalınan, son bestelerinden biri “Umut Senfoni”si ile bir kez daha “iyi ki hayatımızda Fazıl Say var” duygusunu yaşattı.
Fazıl Say’ın 4. Senfonisini şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası çaldı.
Umut Senfonisi’nden önce yine Yazıcı yönetimindeki orkestra 28 yaşındaki İspanyol çellist Pablo Fernandez’e eşlik etmişti.
Yine özellikle Fernandez’in yaşına değinmek istedim çünkü Bodrum Müzik Festivali’nin giderek gençleştiğini vurgulamak istiyorum.
Festivali izlediğim iki gün boyunca sabah, akşam, gece konserlerinde 20’lerinde, 30 ve 40’larında son derece yetenekli ve en önemlisi müzik otoritelerinin projektörlerini çevirdiği genç sanatçıları dinledik.
Bunlardan biri de, artık bir Bodrum klasiği haline gelen eşsiz The Marmara Oteli’nin bahçesinde gece vakti bizi çoğu kendi besteleri caz, klasik ve tekno müziğiyle mest eden Francesco Tristano.
Bu yıl ile birlikte 215 bin müziksevere ulaşmış olan Bodrum Müzik Festivali’nin gençleşmesini, müzik dünyasının yakından izlediği genç sanatçılarla tanışmamızı sağlayan isim ise festivalin sanat direktörü Tuğçe Tez.
İki yıldan beri Bodrum Müzik Festivali’nin sanat direktörlüğü görevini üstlenmiş olan Tez daha önce danışmanlığını yapmıştı ve Londra’da bir sanatçı ajansında çalışıyor.
Yukarıda saydığım dünyanın en iyi kadın şeflerinden Barbara Hannigan örneğin Tuğçe Tez ile çalışan bir isim.
(soldan sağa) Tuğce Tez, Fazıl Say, Nil Venditti, İbrahim Yazıcı ve Ece Dağıstan
Bodrum Müzik Festivali’nin yıldızı 24 yaşındaki şef Nil Venditti
Doğuş Grubu’nun 2005 yılından beri devam eden ve en değerli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Bodrum Müzik Festivali’nde bu yıl da yerli yabancı pek çok “yıldız sanatçı” dinledik ancak aralarında bir tanesi gönülleri fethetti.
Sözünü ettiğim kişi 24 yaşındaki kadın orkestra şefi Nil Venditti.
Türk bir anne ve İtalyan bir babadan Perugia’da dünyaya gelen Nil Venditti, onu birkaç yıldan beri izleyen ve destekleyen Fazıl Say’a göre yüzyılın en iyi şeflerinden biri olma yolunda.
Festivalin açılış konserinde Fazıl Say’ın piyanosuna eşlik eden genç şef Bilkent Senfoni Orkestrasını yönetti.
Konserin ikinci bölümünde orkestranın çalacağı müziği (Felix Mendelsshon) dünyanın en tatlı kırık türkçesiyle anlatan, yorumlayan Nil Venditti aynen Fazıl Say’ın söylediği gibi insanları sevimliliğiyle etkileyen, son derece pozitif biri.
İtalya’nın en iyi müzik okullarında çello eğitimi almış, Zürih’te orkestra şefi yüksek lisansını tamamlamak üzere.
Bodrum Müzik Festivali’nın Onur Ödülü sahibi Fazıl Say, 24 yaşındaki yetenekli şef Nil Venditti ile birlikte
Pek çok uluslararası ödülün sahibi olan ve üç, dört yıldan beri Avrupa’nın önde gelen orkestralarıyla çalışan yapan genç kız daha yeni Hollanda Filarmoni Orkestrası’na yardımcı şef olarak atanmış.
Orkestranın sanat direktörü Willem de Bordes Nil Venditti için“ son derece yetenekli bir şef. Orkestranın müzisyenleri heyecan ve tutkusunu çok beğeniyorlar”derken haklı.
Nil aynı zamanda İtalya’da “Orchestra della Toscana”nın misafir şefi pozisyonuna getirilmiş.
Böyle genç bir yeteneğin Bodrum Müzik Festivali’nin açılış konserini yönetmesi bu arada müzik dünyasında önemli bir trende de işaret ediyor:
DÜNYADA KADIN ŞEFLER TRENDİ
Kadın orkestra şeflerinin seslerini giderek daha yüksek duyurmaları trendi bu.
Dünyada kayıtlı 744 orkestranın başında sadece 32 kadın şef var.
Bu da yüzde 4.3 oranına denk geliyor.
Dünyanın önde gelen ünlü orkestralarında ve özellikle Avrupa’da yıllarca kadınların üst pozisyonlara gelmesine karşı çıkılmış.
Ünlü Alman şef Herbert von Karajan böyle bir atama yapmak istediği için Berlin Filarmoni’den istifa ettiği biliniyor.
Müzik eleştirmenlerine göre, kadın şeflere önyargı devam etse de bugün dünyanın ünlü şefleri arasında çok sayıda kadın var.
2019 yılında yayınlanmış bir listeye göre günümüzün en iyi kadın şefleri şöyle:
Royal Opera House’un şefi Fransız Ariane Matiakh, Birmingham Senfoni ve Los Angeles eş şefi Litvanyalı Mirga Grazinyte-Tyla, Fransız Laurence Equilbey, Meksikalı Alondra de la Parra, Baltimore Ortestrası’nın şefi Marin Alsop, Kadın Şefler girişiminin kurucusu ve sanat direktörü İngiliz Alice Farnham, Helsinki Filarmoni’nin şefi Susanna Ma^lkki, Hamburg Devlet Operasını yönetmiş olan Avustralyalı Simone Young, New Jersey Senfoni
orkestrasının şefi Amerika-Çinli Xian Zhang, Amerikalı JoAnn Falletta, Berlin Filarmoni’yi de yönetmiş olan Barbara Hannigan.
Ülkemizde her gün yaşadığımız kadınlarla ilgili travmalar nedeniyle “kadınsız bir dünya olmaz, kadınlar her yerde” mesajıyla bu isimleri teker teker saymak istedim.
Bu isimler arasında kuşkusuz önümüzdeki yıllarda Nil Venditti’yi de göreceğiz.
Francesco Tristano gece konserinde The Marmara’nın bahçesinde
FAZIL SAY’IN UMUT SENFONİSİ
Bodrum Müzik Festivali’ne dönecek olursam bu yıl açılış gecesi “Onur Ödülü”nün sahibi olan Fazıl Say festivalin ikinci gecesi Türkiye’de ilk kez çalınan, son bestelerinden biri “Umut Senfoni”si ile bir kez daha “iyi ki hayatımızda Fazıl Say var” duygusunu yaşattı.
Fazıl Say’ın 4. Senfonisini şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası çaldı.
Umut Senfonisi’nden önce yine Yazıcı yönetimindeki orkestra 28 yaşındaki İspanyol çellist Pablo Fernandez’e eşlik etmişti.
Yine özellikle Fernandez’in yaşına değinmek istedim çünkü Bodrum Müzik Festivali’nin giderek gençleştiğini vurgulamak istiyorum.
Festivali izlediğim iki gün boyunca sabah, akşam, gece konserlerinde 20’lerinde, 30 ve 40’larında son derece yetenekli ve en önemlisi müzik otoritelerinin projektörlerini çevirdiği genç sanatçıları dinledik.
Bunlardan biri de, artık bir Bodrum klasiği haline gelen eşsiz The Marmara Oteli’nin bahçesinde gece vakti bizi çoğu kendi besteleri caz, klasik ve tekno müziğiyle mest eden Francesco Tristano.
Bu yıl ile birlikte 215 bin müziksevere ulaşmış olan Bodrum Müzik Festivali’nin gençleşmesini, müzik dünyasının yakından izlediği genç sanatçılarla tanışmamızı sağlayan isim ise festivalin sanat direktörü Tuğçe Tez.
İki yıldan beri Bodrum Müzik Festivali’nin sanat direktörlüğü görevini üstlenmiş olan Tez daha önce danışmanlığını yapmıştı ve Londra’da bir sanatçı ajansında çalışıyor.
Yukarıda saydığım dünyanın en iyi kadın şeflerinden Barbara Hannigan örneğin Tuğçe Tez ile çalışan bir isim.
(soldan sağa) Tuğce Tez, Fazıl Say, Nil Venditti, İbrahim Yazıcı ve Ece Dağıstan