Bodrum Müzik Festivali’nin tüm geliri Tohum Otizm Vakfı’na

D-Marin Turgut Reis Müzik Festivali olarak başlayan ancak giderek uluslararası bir boyut kazandığı için birkaç yıldan beri Bodrum Müzik Festivali diye anılan festival 15. Yılında.
Bu yıl 22 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivali, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ile konuştuk.
Festivalin Sanat Direktörü Tuğce Tez ve Doğuş Grubu kurumsal İletişim Direktörü Bahar Erbengi’nin katıldığı sohbete 15 yılın bilançosuyla başlıyoruz.
“Rakamlar etkileyici” diyor Karadere “15 yılda 200 binin üzerinde dinleyici ağırladık. 108 konser kapsamında 4 bini aşkın müzisyeni dinleyici ile buluşturduk”.
Dünyada bir marinada yapılan tek festival olan Bodrum Müzik Festivali’nin yine dünyada tek olan diğer bir özelliği var.
En başından beri gelirinin tümünü Tohum Otizm Vakfı’na bağışlıyor.
Nafiz Karadere
Karadere bununla ilgili “Biletlerin bedelini dar gelirli ailelerin, otistik çocuklarının tedavisi için Tohum Otizm Vakfı’na bağışlıyoruz. Davetli sayımız da hayli yüksek olduğunu göz önüne alarak bugüne kadar vakfa 2 milyon lira aktardık” diye konuşuyor.
Bu yıl Doğuş Grubu şirketlerini ayrı tutarsak, festivalin Ant Yapı’nın dışında sponsoru yok.
Ama en başından beri festivale gönül vermiş ve desteklemeye devam eden Fazıl Say gibi ünlü sanatçılar var.
“Fazıl Say sadece konser vermekle kalmıyor ayrıca kendi eserlerinin prömiyerlerini de Bodrum Festivali’nde yapıyor” diyor Karadere.
Fazıl Say
FAZIL SAY’A ONUR ÖDÜLÜ
Nitekim bu yıl da festivalin ikinci gecesi, İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası Say’ın Umut Senfonisi’nin prömiyerini yapacak.
Karadere, Say’a katkılarından ötürü bu yıl festival Onur Ödülü’nün kendisine verileceğini söylüyor.
İki yıl Bodrum Müzik Festivali’ne danışmanlık yaptıktan sonra festivalin sanat direktörüğünü üstlenen Tuğce Tez klasik müzik eğitimini Viyana, Paris’te sürdürmüş olan bir isim.
Aynı zamanda Londra’da sanatçı menajerliği yapan bir şirkette çalışan Tez, bu yeni görevinden ötürü Londra ile İstanbul arasında mekik dokuyor.
Tez festivalde ilk kez bir kadın şefin orkestra yöneteceğini söylüyor.
Şef Nil Venditti ilk gece, Fazıl Say ile birlikte çalacak olan Bilkent Senfoni Orkestrası’nı yönetecek.
Festivalin sabah konserlerinde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın genç yetenekleri, gün batımı konserlerinde ise kariyerlerinde başarılı genç sanatçılar yabancı sanatçılarla birlikte çalacak.
“Seslerini yeni duymaya başladığımız genç Türk sanatçıların yabancı sanatçılarla iletişim halinde olmalarını, yurt dışı bağlantılar kurmalarına vesile olmak istiyoruz” diyor Tez.
Bodrum’un sanat rotası haline gelen festivalin, genç yeteneklere sağladığı destek Doğuş Grubu’nun sosyal sorumluluk misyonuna uygun.
Nil Venditti
GÖBEKLİTEPE’DEN ARA GÜLER MÜZESİ’NE
DOĞUŞ Grubu, Turizm ve Yeme İçme Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini de üstlenmiş olan Nafiz Karadere söz sosyal sorumluluktan açıldığında hatırlatıyor.
12 yılda Doğuş Grubu’nun yüzde 82’sini Türkiye’de gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarının miktarı 8.6 milyar dolar ve bunun 400 milyon doları sosyal sorumluluk projelerine aktarılmış.
Doğuş, 2007 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ana sponsoru ve 2006 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden müzik öğrencilerini bir araya getiren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na desteğini sürdürüyor.
İKSV’nin bu yıl onur ödülünü alan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın müzik direktörü Şef Rengim Gökmen çocuk orkestrasının başında.
Doğuş’un sosyal sorumluluk projeleri arasında Soma depremzedeleri için evleriyle, okuluyla, kreşiyle kurulmuş bir köy var.
“Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş İle Gelecek” çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projeleri arasında 20 yılda 20 milyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığı Göbeklitepe’yi de belki de en başa koymak gerek.
Karadere’nin “Sayesinde Urfa uçakları dolu uçuyor” dediği Göbeklitepe, Türkiye’nin yurt dışı tanıtımına büyük bir katkı yapan bir proje.
Bomontiada’da yer alan Ara Güler Müzesi de öyle.
Müzede yer alan fotoğraflar yurt dışında açılan Ara Güler sergileriyle dünyaya dolaşıyor.
Karadere “Ara Güler Londra, Paris,Kyoto’da sergilendi. Şimdi sırada Roma, New York, Toronto var” diyor.
Bodrum Müzik Festivali’nin tüm geliri Tohum Otizm Vakfı’na
D-Marin Turgut Reis Müzik Festivali olarak başlayan ancak giderek uluslararası bir boyut kazandığı için birkaç yıldan beri Bodrum Müzik Festivali diye anılan festival 15. Yılında.
Bu yıl 22 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivali, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ile konuştuk.
Festivalin Sanat Direktörü Tuğce Tez ve Doğuş Grubu kurumsal İletişim Direktörü Bahar Erbengi’nin katıldığı sohbete 15 yılın bilançosuyla başlıyoruz.
“Rakamlar etkileyici” diyor Karadere “15 yılda 200 binin üzerinde dinleyici ağırladık. 108 konser kapsamında 4 bini aşkın müzisyeni dinleyici ile buluşturduk”.
Dünyada bir marinada yapılan tek festival olan Bodrum Müzik Festivali’nin yine dünyada tek olan diğer bir özelliği var.
En başından beri gelirinin tümünü Tohum Otizm Vakfı’na bağışlıyor.
Nafiz Karadere
Karadere bununla ilgili “Biletlerin bedelini dar gelirli ailelerin, otistik çocuklarının tedavisi için Tohum Otizm Vakfı’na bağışlıyoruz. Davetli sayımız da hayli yüksek olduğunu göz önüne alarak bugüne kadar vakfa 2 milyon lira aktardık” diye konuşuyor.
Bu yıl Doğuş Grubu şirketlerini ayrı tutarsak, festivalin Ant Yapı’nın dışında sponsoru yok.
Ama en başından beri festivale gönül vermiş ve desteklemeye devam eden Fazıl Say gibi ünlü sanatçılar var.
“Fazıl Say sadece konser vermekle kalmıyor ayrıca kendi eserlerinin prömiyerlerini de Bodrum Festivali’nde yapıyor” diyor Karadere.
Fazıl Say
FAZIL SAY’A ONUR ÖDÜLÜ
Nitekim bu yıl da festivalin ikinci gecesi, İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası Say’ın Umut Senfonisi’nin prömiyerini yapacak.
Karadere, Say’a katkılarından ötürü bu yıl festival Onur Ödülü’nün kendisine verileceğini söylüyor.
İki yıl Bodrum Müzik Festivali’ne danışmanlık yaptıktan sonra festivalin sanat direktörüğünü üstlenen Tuğce Tez klasik müzik eğitimini Viyana, Paris’te sürdürmüş olan bir isim.
Aynı zamanda Londra’da sanatçı menajerliği yapan bir şirkette çalışan Tez, bu yeni görevinden ötürü Londra ile İstanbul arasında mekik dokuyor.
Tez festivalde ilk kez bir kadın şefin orkestra yöneteceğini söylüyor.
Şef Nil Venditti ilk gece, Fazıl Say ile birlikte çalacak olan Bilkent Senfoni Orkestrası’nı yönetecek.
Festivalin sabah konserlerinde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın genç yetenekleri, gün batımı konserlerinde ise kariyerlerinde başarılı genç sanatçılar yabancı sanatçılarla birlikte çalacak.
“Seslerini yeni duymaya başladığımız genç Türk sanatçıların yabancı sanatçılarla iletişim halinde olmalarını, yurt dışı bağlantılar kurmalarına vesile olmak istiyoruz” diyor Tez.
Bodrum’un sanat rotası haline gelen festivalin, genç yeteneklere sağladığı destek Doğuş Grubu’nun sosyal sorumluluk misyonuna uygun.
Nil Venditti
GÖBEKLİTEPE’DEN ARA GÜLER MÜZESİ’NE
DOĞUŞ Grubu, Turizm ve Yeme İçme Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini de üstlenmiş olan Nafiz Karadere söz sosyal sorumluluktan açıldığında hatırlatıyor.
12 yılda Doğuş Grubu’nun yüzde 82’sini Türkiye’de gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarının miktarı 8.6 milyar dolar ve bunun 400 milyon doları sosyal sorumluluk projelerine aktarılmış.
Doğuş, 2007 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ana sponsoru ve 2006 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden müzik öğrencilerini bir araya getiren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na desteğini sürdürüyor.
İKSV’nin bu yıl onur ödülünü alan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın müzik direktörü Şef Rengim Gökmen çocuk orkestrasının başında.
Doğuş’un sosyal sorumluluk projeleri arasında Soma depremzedeleri için evleriyle, okuluyla, kreşiyle kurulmuş bir köy var.
“Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş İle Gelecek” çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projeleri arasında 20 yılda 20 milyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığı Göbeklitepe’yi de belki de en başa koymak gerek.
Karadere’nin “Sayesinde Urfa uçakları dolu uçuyor” dediği Göbeklitepe, Türkiye’nin yurt dışı tanıtımına büyük bir katkı yapan bir proje.
Bomontiada’da yer alan Ara Güler Müzesi de öyle.
Müzede yer alan fotoğraflar yurt dışında açılan Ara Güler sergileriyle dünyaya dolaşıyor.
Karadere “Ara Güler Londra, Paris,Kyoto’da sergilendi. Şimdi sırada Roma, New York, Toronto var” diyor.