Ben buradayım

Yıllardır beni bu köşede izlediniz.



Kimi zaman yazdıklarımı alkışladınız, kimi zaman eleştirdiniz.



Köşe sahibi olmadan önce de buradaydım.



Gazetenin mutfağında, sayfaların başında, sahada, yurt içinde ve dışında haber peşinde hep vardım.



Dünyaya damga vurmuş birçok olaya, etkinliğe tanıklık etme şansına eriştim.



Mesleğimi severek, en fazla bilgiyi paylaşmaya özen göstererek ve kimseye zarar vermeden dürüstçe yapmaya çalıştım.



Dış haberlerden sonra yeni evimde yani ekonominin bu sayfalarında, yenilenebilir enerji, yeşil ekonomi, ‘4. Sanayi Devrimi’, siber güvenlik gibi dünyadaki yeni trendleri ilgiyle izleyip paylaşırken kalkınmanın itici gücü kadınların ve kadın haklarının hep yanında oldum.



Şirketlerin sosyal girişimciliğini, sanata desteklerini, eğitimi, çevreyi, turizm için büyük bir potansiyel olduğuna inandığım zengin tarih ve kültürel mirasımızı da hiç ihmal etmedim.



Şimdi hayatımın başka bir aşamasındayım.



Deneyimlerimi ülkeye yararlı olacağına inandığım projelerde devreye sokmak üzere başka serüvenlere kanatlanmaya hazırım.



Ama yine buradayım.



Davos’tan sizlere haberleri vereceğim, zaman zaman hürriyet.com.tr’de yazacağım.



Vedalaşmıyoruz sizlerle.