Bağdat Caddesi’nin ‘rönesansı’

Dün buluştuğumuz Beymen Genel Müdürü ve Boyner Grup Başkan Yardımcısı Elif Çapçı önümüzdeki eylül ayı başında Bağdat Caddesi, Suadiye’de 5 bin metrekare üzerine açılacak yeni Beymen Mağazası’nın müjdesini verirken “Yakında caddenin rönesansına tanık olacağız” diyor.

Bu saptamasının nedeni, Beymen’in caddedeki 3. Büyük mağazasına komşu ünlü Fransız markası Chanel’in de gelecek olması.

Yeme içme markası Eataly’nin de yine eylül başında Zara’nın yıllardır boş olan yerine geleceğini hesaba katarsak Çapçı “rönesans” derken hiç haksız değil.

Caddedeki eski mağazanın hemen hemen dört katı bir alana yayılacak olan müstakil Beymen binası, sıfırdan İngiliz HMKM Mimarlık ofisinin projesiyle, Akiş GYO tarafından hayata geçirilmiş.

“Uzun yıllardan beri Bağdat Caddesi’nde bir yer peşindeydik” diyen Elif Çapçı, yeni mağazanın 25 milyon liralık bir yatırım olduğunu belirtiyor.

Beymen’in 2017 yılında yaptığı toplam yatırımın 50 milyon lira olduğunu düşünürsek bunun yarısının Bağdat Caddesi’ne yapılmış olması gerçekten “can çekişmekte” olduğu söylenen cadde için simgesel.

İNTERNET SATIŞININ PAYI BÜYÜYOR





Sohbetimizde Çapçı’ya satışların durumunu sorduk.

Mart ayından bu yana hızlı bir büyüme kaydettiklerini söyleyen Çapçı’nın geçen temmuz ayına oranla verdiği büyüme oranı sevindirici.

Beymen’in satışları 2016 Temmuz ayına göre 2017 Temmuz’unda yüzde 40 oranında büyümüş.

Turistlerin cirosu da geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 115 büyümüş.

Toplam cironun içinde çoğunlukla Körfez ülkelerinden gelen turistlerin payı yüzde 25.

Beymen’in yüzde 42.48 oranındaki hissesi Katar Kraliyet ailesinin sahibi olduğu, en son Fransızların ünlü markası Balmain’i de satın almış olan Mayhoola Yatırım Fonu’na ait.

Moda düşkünü olarak bilinen, Katar Emiri Şeyh Tamim’in annesi, Şeyha Moza’nın arkasında olduğu söz konusu fon 2011 yılında İtalyan moda devi Valentino’yu da satın almıştı.

Bu arada Beymen’in 2016 yılı cirosu 1.1 milyar lira.

2017 yılında cironun 1.3 milyar lirayı bulacağını belirten Elif Çapçı yatırım payında teknolojik alt yapının giderek daha fazla yer tuttuğunu söylüyor.

Satışlarının yüzde 12’sini internet üzerinden gerçekleştiren marka yurt dışındaki müşterilerine de bu hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Bağdat Caddesi gibi köklü bir geçmişe sahip bir caddeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Beymen, besbelli geleceğe de yatırımı ihmal etmiyor.

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNASINA GETTY VAKFI’NDAN KORUMA

KARAKÖY’de Cumhuriyet döneminin simgelerinden yolcu salonun, Ankara’da yine aynı dönemin kült binalarından İller Bankası’nın hoyratça yıkımları gözümüzün önünde oldu.

Kültürel mirasımızın bu değerli binalarının yıkılmasına seyirci kaldık.

Bugün ne yazık ki, çevremizde tarihe damga atmış her binanın her an yıkılması mümkün.

Mimarlar Altuğ ve Behruz Çinici’nin eseri olan ODTÜ Mimarlık Fakültesi böyle bir tehlikeyi atlatmış görünüyor.

Zira dünyada sanata, mimarlığa verdiği destek, kültürel mirasın korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla bilinen Getty Vakfı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bu yıl “korunmasına destek” verdiği binalar arasına aldı.

Bu yıl bu iş için 1 milyon 660 bin dolarlık bir bütçe ayıran Getty Vakfı’nın geçmiş yıllarda kanatları altına aldığı binalar arasında Sydney Opera Binası, Kosova Ulusal Kütüphanesi’nin yanı sıra Louis Kahn, Le Corbusier, Alvar Aalto ve Frank Lloyd Wright gibi önemli mimarların önemli binaları var.