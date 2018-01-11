Asurlu tüccarın 4 bin yıllık mektubu Muhtar Kent’in koleksiyonunda

COCA Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, 50 yılı aşkın süreden beri ailesinde bulunan toprak altı eserleri, koleksiyonun kayıtlı olduğu Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergiliyor.

Önceki gün Ayvalıklı dostlarının ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette seşi Defne Kent ile birlikte serginin açılışını yapan Muhtar Kent, eserlerin büyük çoğunluğunun rahmetli babası Necdet Kent tarafından Tahran Büyükelçisi iken 1964-1967 yılları arasında toplandığını söylüyor.

Kent, konuşmasında “Burada gördüğünüz eserleri rahmetli babamla birlikte topladık. Çok meraklıydı. Anadolu’da, büyükelçilik yaptığı İran’da çoğunu bizzat kazarak bulduk” diyor.

“Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne kayıtlı diğer koleksiyonerlerin bu sergiden ilham alarak eserlerini aynı müzede sergilemelerini temenni ediyorum” diye konuşuyor.

İbrahim Paşa Sarayı olarak da bilinen Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin Müdürü Seracattin Şahin ise koleksiyonda yer alan çivi yazılı bir tabletin sahibi Asurlu tüccar ile Muhtar Kent arasında ilginç bir bağlantı kuruyor.

Şahin “Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait çivi yazılı tabletlerin birinde Puzur-Assur adında bir büyük bir tüccardan söz ediliyor. 4 bin yıl önce yaptığı işlerden ve bürokratik işlemlerden bu kişinin dönemin CEO’su statüsü taşıdığı anlaşılıyor” diyor.

“Muhtar Kent’in koleksiyonunda adı geçen Puzur-Assur’un günümüzün en büyük CEO’larından Kent ile 4 bin yıl sonra özdeşleşmiş olması sergiye ayrı bir önem katıyor” diye devam ediyor.

İbrahim Paşa Sarayı’nın önündeki “Asurlu Tüccar Puzur-Assur’dan Muhtar Kent’e 4000 Yıllık Serüven” afişi zaten bunun ipuçlarını veriyor.

Aralarında Patrik Bartholomeos, Tuncay Özilhan, Hüsnü Özyeğin, Ali Koç, Bülent Eczacıbaşı, eski TÜSİAD Başkanı ve Allianz Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes da olduğu davetlilerin katılımıyla açılan sergi 30 Mart tarihine kadar gezmek mümkün.