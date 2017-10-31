Amerika’daki ‘Türk Kahvesi Kızı’

JALE Özgentürk’ün önceki gün, TİM’in “Türkiye’yi Tanıtım Grubu”na 300 milyon lira aktaracağını ve grubun Türkiye’nin imajına katkı yapacak, Türk Malı (Made in Turkey) algısını geliştirecek projelere imza atacağını söylemişti. Türkiye’nin nasıl bir imaj sorunu yaşadığını, turizme darbeyi, müşterilerin ayaklarına gitmek zorunda kalan ihracatçıların durumunu biliyoruz.

“Türkiye Tanıtım Grubu” projeleriyle keşke bu sorunları sihirli bir değnekle yok edebilseydi. Ama bu çok zor zira tanıtım dediğinizde devletin tutarlı, uzun soluklu, sürdürülebilir bir stratejisi şart ki bu maalesef en büyük eksiğimiz. Bu arada bireysel, küçük bütçeli yaratıcı girişimlerin tonlarca para dökülen, amacı belirsiz projelerden çok daha fazla işe yaradığını yaşayarak görüyoruz.

Buna verebileceğim en güzel örneklerden biri, ABD’de Türk kahvesinin tanıtımı için 6 yıl önce bir kamyonla yola çıkan, ABD’nin çeşitli eyaletlerini, Kanada’yı, Avrupa’yı gezerek insanlara Türk kahvesi ikram eden Gizem Şalcıgil White.

ABD’de “Turkish Coffee Lady” diye bilinen ve hikayesine zaman zaman yer verdiğim Gizem Şalcıgil White ile geçtiğimiz ilkbahar aylarında İstanbul’da buluşmuştuk.

EN POPÜLER AVM’DE

Yıllardır gerçekleştirme peşinde olduğu hayalinden söz etmişti.

ABD’de, lokum ve baklava eşliğinde Türk kahvesinin sunulacağı “Turkish Coffee Lady” (Türk Kahve Kızı) markasıyla bir kafe zinciri.

Genç kadının hayali şu anda gerçeğe dönüşmüş durumda.

Washington DC’nin, en popüler AVM’si Tysons Corner Center’da, önümüzdeki 18 Kasım tarihinde iki ortağıyla “Turkish Coffe Lady” markasıyla “kiosk kafe” konseptindeki ilk dükkânını açıyor. White, günde 400 milyon bardak kahve tüketen Amerikalıların, Türklerin 500 yıllık bir kahve kültürüne sahip oldukların bilmedikleri, kahvenin dünyaya yayılmasındaki rollerinden de habersizler oldukları gerçeğinden yola çıkmış.

Günümüzün “gurme deneyim” merakının da işine yarayacağını hesaba katmış haklı olarak.

İtalyan espresso’suz tek günleri geçmeyen Amerikalıların Türk Kahvesi gibi yeni bir tada açık olacaklarına kesin gözüyle bakıyor White.

3 BÜYÜK SPONSOR

Tysons Corner’da, Sandalyeci USA tasarım ve desteğiyle hayata geçen “Turkish Coffee Lady”nin en önemli sponsorları Kurukahveci Mehmet Efendi ile Arzum Okka.

Bildiğim kadarıyla Kurukahveci Mehmet Efendi, White’in altı yılda çeşitli ödüller kazanmasına yol açan “Türk Kahve Kamyonu” projesini de ilk gününden destekliyor.

White, kahve kültürünü Amerikalılara yaşatmak için şahane bir fikir geliştirmiş.

“Turkish Coffee Lady”de kahve ısmarlayanlar “Faladdin” adındaki online fal okuma uygulamasıyla ücretsiz fal hizmeti alacak.

Sloganların hayatı yönlendirdiği ABD’de markasına uygun bir slogan da bulmuş genç kadın:

“Yudumla-Tadına Var-Paylaş”.

14 aylık bir kızı olduğu için kendisini “girişimci anne” (İngilizcesi mompreneur) diye tanımlayan Gizem Şalcıgil White sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor.

Türk kahvesi tanıtımına katkı yapmak isteyen herkesi “500YıldırDostluğun-Tadı” ya da “TasteofFriendshipfor-500Years” hashtagını kullanmaya davet ediyor.

Çorbada tuzu olmak isteyenlere duyurulur.

Dünya Türk kahvesini tanımakta oldukça geç kaldı çünkü.