Afyonkarahisar marka şehir olmak istiyor

TÜHİD’in bu etkinliği, Hürriyet ile Keşfet, geçmişte kalan Garanti Bankası Anadolu Sohbetleri gibi hem ziyaret edilen şehir, hem biz gazeteciler için son derece yararlı.

Nitekim TÜHİD’in, şehrin önemli markası NG Afyon Oteli’nin ev sahipliğinde düzenlediği etkinlikte “Afyonkarahisar’da Alternatif Turizm”, “Gastronomi ve Afyonkarahisar” gibi paneller mutlaka şehrin yol haritasına yardımcı olacaktır.

Dokuz aydan beri görevde olan Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar’ın değerlerinin bugüne kadar iyi tanıtılmadığını söylerken haklı.

İki günlük bir ziyaret şehrin tüm zenginliklerini görmek, yaşamak için yeterli değil elbet.

Afyonkarahisar bir kavşak noktası.

Hitit, Frig, Pers, Likya, Roma, Bizans, Selçuklu uygarlıklarının izleriyle her yerde.

Kapadokya benzeri jeolojik bir yapıya sahip olan Frig Vadisi başlı başına keşfedilmeyi bekleyen bir hazine.

Afyonkarahisar kalesi ve tarihi evleri

Ayazini antik şehri üzerine kurulu olan aynı isimdeki köyde Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı mezarları üst üste.

Dünyada benzeri olmayan bir manzara.

ANTİK ÇAĞLARDAN BERİ ŞİFA MERKEZİ

Şehrin merkezinde ise restore edilen beş yüzden fazla tescilli tarihi evi, Konya’dan sonra ikinci büyük Mevlevihane’yi görmek mümkün.

Ayfon antik çağlardan beri termal sularıyla ünlü bir sağlık merkezi.

Vali Tutulmaz, 20 üyesi olan “Dünya Termal Kentler Birliği” ne başvurduklarını söylüyor.

Ancak ne yazık ki, Afyon’a 25 km. uzaklıktaki en eski şifalı kaynaklarından biri Gazlıgöl, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi çarpık bir yapılaşma kurbanı.

Kızılay Maden Suyu’nun da kaynağı olan, Gazlıgöl kaplıca havzası devre-mülk olarak satılan sitelerle dolu.

Afyonkarahisar’ın başka bir değeri mermeri.

Roma döneminin antik mermer ocakları h^al^a çalıştırılıyormuş.

Frig Vadi'sinde Ayazini'de antik ve Osmanlı mezarları

İtalyan ve Çinlilerin Afyon mermerine ilgisi hayli fazla.

Hatta İtalyanların kendi ocaklarını kapatıp Afyon’dan ocak satın aldıklarını ve işleyip beş katına tekrar bize sattıklarını duyduk.

Antik dönemlerde paralar üzerinde yer alan haşhaş bitkisi, kaymak, lokum, sucuk Afyon’u Afyon yapan başka değerler.

AFYON ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON OLACAK

TÜHİD’in etkinliğini başından sonuna izleyerek notlarını alan Vali Mustafa Tutulmaz’a dönersek, Afyonkarahisar’da bir ay içerisinde yapılan etkinlikleri sayıyor:

Tarım makineleri fuarı,Gastronomi Festivali, Sağlık Turizmi Çalıştayı, Klasik Müzik Festivali, bu yıl 18. yapılan Caz Festivali, Kitap Fuarı, Kısa Film Festivali, Frig Vadisi Maratonu.

Sadece 1 ay zarfında yapılan bu etkinlikler Ayfonkarahisar’ın nasıl büyük bir potansiyele sahip olduğunun kanıtı.

Vali Tutulmaz “Afyon birkaç yıl zarfında Türkiye’nin ve dünyanın önemli bir destinasyonu haline gelecek” diyor.

AHMET KOCABIYIK’İN ÇİFTLİĞİ VE DEV SANAT VADİSİ PROJESİ

BORUSAN’ın kurucusu Asım Kocabıyık Ayfon’un Tazlar köyünden.

2012 yılında kaybettiğimiz Asım Bey ile doğduğu köyü birlikte ziyaret etme fırsatını bulmuştuk.

Köyün taşyı yollarında çıplak ayakla nasıl dolaştığını anlatmıştı .

Tazlar’a hep bir gönül borcu olduğunu söyleyen, köyüne yatırım yapmak isteyen Asım Kocabıyık’ın bu arzusunu oğlu Ahmet Kocabıyık hayata geçirmiş durumda.

Tazlar Köyü'ndeki modern çiftlik

2 bin dönümlük bir arazi üzerine, koordinatlarına göre 38-30 adını alan modern bir çiftlik kuran Ahmet Kocabıyık buraya 10 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Bölge insanına istihdam sağlayan çiftlikte, inek ve manda sütünden kaymak da dahil çeşitli ürünler elde ediliyor.

En önemlisi Afyon kaymağına çoğrafi işaret alınmış.

Ahmet Kocabıyık’ın Tazlar’daki çiftliğine komşu projesi, dünyadaki ikinci dev“Sanat Vadisi” ise ileride çok konuşulacak.

2021 YILINDA AÇILACAK

TÜHİD ekibiyle birlikte sabah kahvaltısına davet edildiğimiz çiftliğin hemen yanı başındaki inşaat halindeki “Sanat Vadi”sinde Tazlar Tarım ve Süt Yönetim Kurulu üyesi Tijen Çıdam anlatıyor:

“Sanat Vadisi’nde hem Türkiye’den hem dünyadan ünlü sanatçıların çalışacağı 11 tane pavyon planlanıyor. Sanat Vadisi’nin ilk aşamasını 2021 yılında açmayı planlıyoruz”.

Ahmet Kocabıyık’ın “Sanat Vadisi” için ilham aldığı yer Brezilya’da “İnhotim Sanat Parkı”.

“İnhotim Sanat Parkı”nı yılda 400 kişinin ziyaret ettiğini belirten Tijen Çıdam, Tazlar’daki “Sanat Vadisi”nin Afyon’a büyük katkı yapacağını söylüyor.