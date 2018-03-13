AB’nin iklim mücadelesi U.N. Ro-Ro’yu büyütüyor

TRİESTE, zengin tarihi ve bugüne kadar sürdürmeyi başardığı kültürel çeşitliliği nedeniyle İtalya’nın diğer şehirlerden hayli farklı.

18. yüzyılda şehirde hüküm süren Avusturya İmparatorluğu Trieste’yi “Serbest Liman” ilan ettikten sonra kaderi değişmiş.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise Trieste “Serbest Bölge” statüsünü kazanmış.

Trieste Limanı üç asırdan beri önemini kaybetmediği gibi 21. yüzyılda yenilenmiş alt yapısı ve deniz yoluyla treni birleştiren “intermodal taşımacılığıyla” trafiğini sürekli arttırmış.

Trafiği arttıranlardan biri de Türkiye’de intermodal taşımacılığında yüzde 65 payla lider konumunda olan U.N. Ro-Ro.

Şirketin davetlisi olarak gittiğimiz Trieste’de, CEO Selçuk Boztepe ve pazarlama ile stratejiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fuat Pamukçu ile limanın 180 yıllık tarihi binasında sohbet ediyoruz.

Sohbete katılan İtalyan liman sorumlusu “Türkiye ile Trieste arasında özel bağlar var” diyor.

Giderek gelişen, artan bağlar da diyebiliriz.

Zira Boztepe müjdeyi veriyor.

KULLANIM HAKKI 2041 YILINA KADAR

U.N. Ro-Ro, Pendik, Ambarlı, Mersin’den kalkan gemilerinin yanaştığı Trieste Limanı’ndaki“kullanım hakkını” 2041 yılına kadar uzatmış.

“2020 yılına kadar olan kullanım hakkını 2041 yılına kadar uzatmayı başarmamız ihracatımız için önemli. 2023 yılında 500 milyar dolarlık hedef diyorsak atar damarları açık tutmak gerek” diyor Boztepe.

Geriye gidersek, 1994 yılında Yugoslavya iç savaşı nedeniyle kara taşımacılığı sıkıntıya girmiş ve deniz yolu vizyonuyla yola çıkan 48 nakliye şirketi U.N. Ro-Ro’yu kurmuştu.

U.N. Ro-Ro bugün sahip olduğu 12 gemiyle ihracat ürünlerini Trieste, Toulon ve Bari limanlarına ve ardından trenle Avrupa’nın her noktasına taşıyor.

Boztepe intermodal taşımacılığın sektörde giderek ağırlık kazandığını belirterek şu rakamı veriyor:

2010 yılında Türkiye’den karadan TIR taşımacılığı yüzde 55, Ro-Ro taşımacılığı yüzde 45.

Bugün oranlar Ro-Ro lehine dönmüş ve yüzde 55’e yüzde 45 olmuş.

2022 yılında Ro-Ro oranının yüzde 65’e ulaşması bekleniyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FAKTÖRÜ

Avrupa’ya karadan taşımacılığın zemin kaybetmesini ağırlığının çeşitli nedenlere bağlıyor Boztepe.

Ro-Ro taşımacılığının maliyeti yüzde 5 ila yüzde 30 arasında daha rekabetçi.

Yatırım maliyeti daha düşük.

TIR şoförlerinin giderek daha çok meslekten soğumaları lojistik sektörünün zorluyor.

Ro-Ro taşımacılığında böyle bir dert yok.

Karadan taşımacılıkta transit geçiş belgeleri, kotalar büyük sıkıntı yaratıyor.

“Ancak en önemlisi Avrupa Birliği küresel ısınmaya karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle yollarında artık TIR görmek istemiyor. Lojistik şirketlerini intermodal taşımacılığa doğru itiyor” diyor.

İntermodal taşımacılıkta, karbon salınımı kara taşımacılığına göre yüzde 30-yüzde 40 arası daha az.

AB’nin iklim politikası haliyle U.N Ro-Ro’nun işine yarıyor.

Boztepe’nin verdiği rakama göre, şirket 2017 yılında 2016’ya göre hacimde yüzde 10, ciroda ise yüzde 20 büyüyerek, 2017 yılını 225 milyon euro ciro ile kapatmış.

TRİESTE LİMANI’NA 20 MİLYON EUROLUK YATIRIM

2014 yılında Esas Holding ve Actera Group tarafından satın alınan U.N Ro-Ro, 2013 yılından beri Trieste Limanı’na 20 milyon euroluk yatırım yapmış.

Bunun 10 milyonu intermodal taşımacılık için tren hatlarının döşenmesine, limandaki mega vincin yerleştirilmesine harcanmış.

Limanı işleten Samer Sea Port şirketinden yüzde 60 oranında hissenin satın alınması için 10 milyon euro ödenmiş.

Trieste limanında 3 rıhtım ve büyük bir depolama alanına sahip olan U.N Ro-Ro Türkiye’de ilk kez gemi uzatan şirket.

Geminin yüzde 23 oranında kapasitesini arttıran “uzatma” işlemi Türkiye’de Gemak tersanesinde yapılmış.

Boztepe “Bu işlem sıfır gemi satın almaktan daha ucuz. Yeni geminin maliyeti 50-60 milyon euro iken gemi uzatmanın maliyeti 10 milyon euro” diyor.

Gemi uzatma işleminde, gemi ikiye ayrılıyor ve arasına 30 metre eninde bir blok ekleniyor ve boyu 193 metreden 223 metreye çıkıyor.

İlginç işlemden geçen geminin hızında düşüş olmuyormuş.