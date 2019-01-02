2019 bizlere neler getirecek?

İngiliz The Guardian Gazetesi yılın ilk günü “Hoş geldin 2019… Bizlere neler getireceksin” diye çok çekici bir başlık atınca göz gezdirmekten kendimi alıkoyamadım.
Gazete siyasetten, teknolojiye, kitaplardan, dizilere 2019 yılında nelerle karşılaşacağımızın uzun listesini yapmış.
Listeden bazılarını buraya alıyorum.
2019 yılında seçimler peş peşe.
23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri sürprizlere gebe.
Brexit nedeniyle İngiltere’nin Avrupa Parlamentosuna vekil göndermemesi ve Avrupa’da AB projesine sıcak bakmayan sağcı partilerin yükselişi nedeniyle dengeler alt üst olabilir.
Hindistan, Endonezya, Tayland, Kanada, Güney Afrika, Arjantin seçimlere hazırlanan ülkeler.
31 Mart’ta bizim yerel seçimleri de unutmayalım.
2019 yılına damga atacak zirvelere gelirsek, G20 Zirvesi’ni haziran ayında Japonya ağırlıyor.
G7’ler ise ağustos ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron başkanlığında Fransa’da, Biarritz’de toplanıyorlar.
EĞİTİM İÇİN KÜRESEL İŞBİRLİĞİ FONU
Zengin ülkelerin gündeminde iklim değişikliği, göç ve Macron’un 500 milyon euro’luk bir fon için lobi yaptığı “Eğitim için Küresel İşbirliği” var.
İki yılda bir toplanan, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinin masaya yatırıldığı “Kadın Zirvesi” bu yıl haziran ayında Kanada’da.
“Ben feministim, erkekler feminist olduklarını açıklamaktan korkmasınlar” diyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zirveye başkanlık yapacak olan ilk lider.
Ünlü kadın hakları savunucularının yanı sıra yaklaşık 6 bin kişinin zirveye katılması bekleniyor.
2019’da Nato’nun 70. Yıldönümü kutlanıyor.
The Guardian’ın “neler olacak” listesinde iki ilginç veriyi buraya alıyorum.
İNTERNET KULLANICILARININ ORANI
2019 yılında internet için bir kilometre taşı zira dünyada kullanıcıların oranı yüzde 50’yi geçecek.
Diğer ilginç veri ABD ile ilgili: Bu ülkede ilk kez 60 yaşın üzerindekiler 18 yaşın altındakileri geçecek.
2019 yılı Rönesans’ın en ünlü ismi Leonardo da Vinci’nin 500. ölüm yıldönümü.
Bilim ve teknoloji dediğinizde, Elon Musk’un Spacex’i ve Boeing “Uluslararası Uzay İstasyonu”na insan taşıyacak.
Bir aksilik olmaz ise Event Horizon Teleskopu’nun (EHT) kara deliğin fotoğrafını çekmesi bekleniyor.
Bu yıl günlük hayatımızda DNA ile ilgili önemli gelişmelere tanık olacağız.
Örneğin İngiltere’de süpermarket zinciri Waitrose, tüketici alışveriş yaparken hangi gıdanın kendisine uygun olacağına ilişkin DNA’sının verilerini kullanacağı bir uygulama üzerinde çalışıyor.
AVRUPA’DAN AR-GE’YE DEV YATIRIM
Bilim ve teknolojiden söz açılmışken, yine dün Fransız televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu’nun Araştırma, Bilim ve İnovasyon Komiseri Portekizli Carlos Moedas’a kulak verdim.
Moedas, Avrupa’nın bilim ve inovasyona yeterince yatırım yapmadığından yakınarak “ bu alanlara yatırım yapmadan ekonomiye çözüm üretemeyiz” diyor.
“Rekabetçi olmak, satışları arttırmak için ürünlerin kalitesi iyileştirmek zorundayız. Daha çok pazara ulaşmak daha çok istihdam, ücret artışı demek” diye ekliyor.
Moeros’un verdiği bilgiye göre, Avrupa Komisyonu, 2021-2027 için Ar-Ge’ye 100 milyar euroluk bir program önerisinde bulunmuş.
Türkiye’ye dönersek, 2019 yılının bize getirdiği ilk şey plastik poşetlerin dünden beri 25 kuruşa satılacak olması.
Türkiye’de bir kişi yılda 440 plastik poşet kullanıyormuş.
Kullandığımız poşetlerinin sadece yüzde 1’i geri dönüşümden geçiyor.
Markete giderken ya bez torbanızı yanınıza alın ya da Darüşşafaka’nın Carrefour ile hayata geçirdiği, öğrenciler tarafından tasarlanan neşeli çantalardan edinin.
2019 bizlere neler getirecek?
İngiliz The Guardian Gazetesi yılın ilk günü “Hoş geldin 2019… Bizlere neler getireceksin” diye çok çekici bir başlık atınca göz gezdirmekten kendimi alıkoyamadım.
Gazete siyasetten, teknolojiye, kitaplardan, dizilere 2019 yılında nelerle karşılaşacağımızın uzun listesini yapmış.
Listeden bazılarını buraya alıyorum.
2019 yılında seçimler peş peşe.
23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri sürprizlere gebe.
Brexit nedeniyle İngiltere’nin Avrupa Parlamentosuna vekil göndermemesi ve Avrupa’da AB projesine sıcak bakmayan sağcı partilerin yükselişi nedeniyle dengeler alt üst olabilir.
Hindistan, Endonezya, Tayland, Kanada, Güney Afrika, Arjantin seçimlere hazırlanan ülkeler.
31 Mart’ta bizim yerel seçimleri de unutmayalım.
2019 yılına damga atacak zirvelere gelirsek, G20 Zirvesi’ni haziran ayında Japonya ağırlıyor.
G7’ler ise ağustos ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron başkanlığında Fransa’da, Biarritz’de toplanıyorlar.
EĞİTİM İÇİN KÜRESEL İŞBİRLİĞİ FONU
Zengin ülkelerin gündeminde iklim değişikliği, göç ve Macron’un 500 milyon euro’luk bir fon için lobi yaptığı “Eğitim için Küresel İşbirliği” var.
İki yılda bir toplanan, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinin masaya yatırıldığı “Kadın Zirvesi” bu yıl haziran ayında Kanada’da.
“Ben feministim, erkekler feminist olduklarını açıklamaktan korkmasınlar” diyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zirveye başkanlık yapacak olan ilk lider.
Ünlü kadın hakları savunucularının yanı sıra yaklaşık 6 bin kişinin zirveye katılması bekleniyor.
2019’da Nato’nun 70. Yıldönümü kutlanıyor.
The Guardian’ın “neler olacak” listesinde iki ilginç veriyi buraya alıyorum.
İNTERNET KULLANICILARININ ORANI
2019 yılında internet için bir kilometre taşı zira dünyada kullanıcıların oranı yüzde 50’yi geçecek.
Diğer ilginç veri ABD ile ilgili: Bu ülkede ilk kez 60 yaşın üzerindekiler 18 yaşın altındakileri geçecek.
2019 yılı Rönesans’ın en ünlü ismi Leonardo da Vinci’nin 500. ölüm yıldönümü.
Bilim ve teknoloji dediğinizde, Elon Musk’un Spacex’i ve Boeing “Uluslararası Uzay İstasyonu”na insan taşıyacak.
Bir aksilik olmaz ise Event Horizon Teleskopu’nun (EHT) kara deliğin fotoğrafını çekmesi bekleniyor.
Bu yıl günlük hayatımızda DNA ile ilgili önemli gelişmelere tanık olacağız.
Örneğin İngiltere’de süpermarket zinciri Waitrose, tüketici alışveriş yaparken hangi gıdanın kendisine uygun olacağına ilişkin DNA’sının verilerini kullanacağı bir uygulama üzerinde çalışıyor.
AVRUPA’DAN AR-GE’YE DEV YATIRIM
Bilim ve teknolojiden söz açılmışken, yine dün Fransız televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu’nun Araştırma, Bilim ve İnovasyon Komiseri Portekizli Carlos Moedas’a kulak verdim.
Moedas, Avrupa’nın bilim ve inovasyona yeterince yatırım yapmadığından yakınarak “ bu alanlara yatırım yapmadan ekonomiye çözüm üretemeyiz” diyor.
“Rekabetçi olmak, satışları arttırmak için ürünlerin kalitesi iyileştirmek zorundayız. Daha çok pazara ulaşmak daha çok istihdam, ücret artışı demek” diye ekliyor.
Moeros’un verdiği bilgiye göre, Avrupa Komisyonu, 2021-2027 için Ar-Ge’ye 100 milyar euroluk bir program önerisinde bulunmuş.
Türkiye’ye dönersek, 2019 yılının bize getirdiği ilk şey plastik poşetlerin dünden beri 25 kuruşa satılacak olması.
Türkiye’de bir kişi yılda 440 plastik poşet kullanıyormuş.
Kullandığımız poşetlerinin sadece yüzde 1’i geri dönüşümden geçiyor.
Markete giderken ya bez torbanızı yanınıza alın ya da Darüşşafaka’nın Carrefour ile hayata geçirdiği, öğrenciler tarafından tasarlanan neşeli çantalardan edinin.