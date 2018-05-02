Teşekkürler size

Konyaspor ile oynanan hayati maçta bunu bir kez daha anladım...

Timsah’ın şampiyon olmasında da onların rolü büyüktü...

Takımlarının her zaman yanında oldular.

Şampiyonluğu bırakın, bu takım geçen sezon küme düşmediyse bunu da taraftarına borçlu...

Trabzon deplasmanında susmak bilmediler...

Karşılaşma sonunda takımları ligde kalınca bir ilke imza attılar...

Maç sonunda futbolcuları tribünlere çağırdılar...

Herkes, sevgi gösterisinde bulunmalarını beklerken onlar futbolcuları ve yönetimi protesto ettiler..

“Bize bu kadar işkenceyi yaşatmak zorunda mısınız?” diyerek.

Onların bu tepkileri çok hoşuma gitmişti...

Geçen yıldan hiç bir farkı olmayan Bursaspor, bu yıl da sevenlerine yine kabus yaşattı...

Takımın, küme düşme potasından uzaklaşması için Konyaspor maçı çok önemliydi...

Konuk ekibin Bursaspor’dan daha kötü durumda olması bu maçın önemini bir o kadar artırdı...

Pazartesi olmasına rağmen stadyumu dolduran 30 bini aşkın taraftar, küfürün yok denecek kadar az olduğu tezahüratı ile rakibinin adeta kimyasını bozdu.

Son haftaların en formda ekibine top oynatmadı.

İlk yarıda atılan gollerle futbolcular stresten kurtuldu.

Böyle bir maçta Harun’a ilk top 50’nci dakikada geldi.

Düşünebiliyor musunuz ?

O da kucağına...

Harun yere yatarak ilk ciddi kurtarışını ise 84’ncü dakikada yaptı...

Her zaman 2-0’lık skordan korkmuşumdur.

Çünkü, yenilen bir golden sonra yaşanan panik ‘çantada keklik’ olarak görülen maçın kaybedilmesine neden olabilirdi...

Az kalsın da öyle oluyordu...

Son dakikalarda penaltından yenilen golün ardından yaşanan panik gerdi.

Taraftar buna rağmen takımına olan desteğini eksiltmedi.

Hakem maçı 7 dakika uzatsa da, korkulan olmadı.

Timsah, kırmızı çizginin üzerine çıkarken renkdaşı konuk ekibi ise kabusun tam ortasına sürükledi...

Bursaspor, bu yıl da ligde kaldıysa bunu yine taraftarına borçlu...

O stadyum dolmasaydı...

Kulakları sağır eden tezahüratlar, karşılaşma boyunca devam etmeseydi...

Maçın sonucu çok farklı olabilirdi.

Bu belki de timsahın ligdeki sonu olurdu... Ama yaşamadık...

O yüzden, “Taraftara teşekkürler” diyorum...