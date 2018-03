Mudanyalı profesörün ders alınacak başarısı

Hedeflerini yüksek tutan ve bunları gerçekleştirenlere hayranlık duyuyorum.

Bunlardan biri de bu bölgenin çocuğu, içimizden biri Mudanya doğumlu Prof. Dr. Remzi Avcı...

Onun hayatı tam bir başarı öyküsü...

Remzi Avcı, Balkan kökenli bir ailenin üç çocuğundan biri...

İlkokul ve ortaokulda başarısı ile öğretmenlerinin dikkatini çeken Remzi Avcı lise birinci sınıfta “Ben tıp doktoru olacağım” diyerek kendisine hedef belirledi.

Bunu da başardı.

Liseyi bitirdiği sene Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.

RETİNAYA KARŞI ÖZEL İLGİ

Sonrasında 1989 yılında göz hekimi oldu.

Bu kez hedefini, “Uluslararası konferanslara özel olarak çağrılan bilim adamı olacağım” diyerek büyüttü.

Üst ihtisasını gözün retina hastalıkları alanında 1990 yılında gittiği Hollanda’da yaptı.

Retinaya karşı hep özel bir ilgi duydu, bu konuda kendini geliştirmek için dünyanın birçok ülkesinde yapılan tıp kongrelerine katıldı.

Son yıllarda uluslararası bu kongrelerin çoğunda davetli konuşmacı olarak çağrıldı ve konferanslar verdi.

Son olarak da bu kongrelerin en büyüğü ve prestijlisi olan ve 2017 ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ve dünyanın her yerinden on binlerce göz hekiminin katıldığı (American Academy of Ophthalmology) kongreye konuşmacı olarak davet edildi.

Bu toplantıda Prof Avcı, 6 bin kişinin bulunduğu salonda yaptığı bir ameliyatı sundu.

Göz Hekimi Remzi Avcı ilk kez 1998 yılında dinleyici olarak katıldığı bu toplantıda, “Birgün bu salonda ben de konuşabilirim” diyerek kurduğu hayali gerçekleştirmiş oldu.

2002 yılında profesör olan Prof. Dr. Avcı retina ameliyatları konusundaki deneyimlerini giderek daha da arttırdı ve iş kazalarında gözün içerisine giren çeşitli yabancı cisimleri sıkı bir şekilde kavrayıp düşürmeden sorunsuz bir şekilde çıkartan alet geliştirdi.

Hollanda’da göz aletleri üreten bir firmada üretilen ve daha sonra dünyada birçok göz cerrahı tarafından kullanılan bu yeni cerrahi alet ile dünya tıp literatürüne girmeyi başardı.



KONFERANSLARI İHMAL ETMEDİ

Prof. Dr. Avcı, uzun yıllar görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ayrıldı ve Bursa’da, Retina Göz Hastanesi’ni açtı.

Burada yetişmesinde büyük katkıları olan çok sevdiği hocası Prof. Dr. Hikmet Özçetin ile çalışmaya başladı.

Bu hastanede sadece Bursa’dan değil, Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlara ışık oldu.

İşinin yoğunluğuna rağmen konferansları ihmal etmedi...

Bu zamana kadar 50’den fazla ülkede birçok toplantıya konuşmacı olarak davet edildi.

Son olarak da Avrupa’da diğer çok önemli ve binlerce hekimin katıldığı bir buluşma olan “Frankfurt Retina Meeting” toplantısına konuşma ve ameliyat yapmak üzere davet edildi.

Şimdi de, Almanya’ya gidip bu kez burada canlı cerrahi işlem yapacak, yine soruları yanıtlayacak.

Mudanya’da Mesudiye Köyü’nde doğan Prof. Dr. Remzi Avcı’nın tıp literatürüne de giren başarı öyküsü işte böyle...

Demek ki, istedikten sonra hedeflenen tüm başarılar elde ediliyormuş...

Yeter ki, “mümkün” değil demeyelim, “mazeretlerin” arkasına sığınmayalım...

Gerçi, “mazeretin” izni olduğu, “mümkün değil” in şarkı yapıldığı günümüzde bu başarılır mı?

Başarılıyormuş...

Çok da güzel oluyormuş...