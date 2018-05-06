Hiç olmazsa bunu yapın...



Bu parayı hak ettiler mi? O da ayrı bir konu... Bunu, zamanında düşünecektiniz zamanında… Transfer yapmak için adam almayacaktınız... Kadronuza iş yapan, gelecek vaat eden futbolcuları katacaktınız... Olmayan milyon dolarlarınızı, futbolculukları tartışılan kişilere verirseniz olacağı buydu...

Bunu başaramadıysanız, bedeline katlanacaksınız... Bu, sadece Bursaspor için geçerli değil... Kulüplerin neredeyse tamamı bu şekilde yönetiliyor... Yalnız, Bursaspor’daki olay çok daha farklı... Onlar, var olan değerlerinin kıymetini de bilmiyorlar...

Böyle de bir özellikleri var... Kendilerine hediye edilen Timsah Arena gibi “altın yumurtlayan” tavuklarını yok sayıyorlar... Var mı, yok mu belli değil... Yeni yapılan stadyumun, eskidiği için kaderine terk edilen bir tesisten hiçbir farkı yok... Yöneticiler, günün 16 saati açık olması gereken AVM’lerini pazarlayamıyorlar... Nedeni malumunuz...

Güvenlik adı altında sıralanan 2 kilometreye ulaşan bariyerler... Bunların kaldırılması için Vali İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş söz vermişlerdi… Dahası Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş bu konuda yazılı basın açıklaması da yapmıştı..

Sonuç ne… Söz çok, bariyerleri kaldıran yok... Bu süreci takip etmesi gereken Bursaspor Kulübüydü… Çünkü, kiralanmayan buradaki iş yerlerinden her ay kasasına en az 800 bin lira para girecekti…

Bir taraftan futbolcuların parasını ödeyemiyorsunuz... Diğer yandan, hiç para harcamadan size yılda 10 milyon liraya yakın kira getirisi olan bir tesise sahip çıkamıyorsunuz… Bu nasıl bir çelişki anlamış değilim.

Ali Ay’ı gerçekten seviyorum… Ama bu konuda arkadaşlarıyla sınıfta kaldı… O yüzden, “şehir bize sahip çıkmıyor”, “paramız yok” gibi açıklamaları ile yakınmaya hakları yok... Dua etsinler ki futbolcular sadece idmana çıkmadılar... Ya, bugün yapılacak Fenerbahçe karşılaşmasına çıkmasalar ne olacaktı? Maç sabahı, “sakatım”, “hastayım”, “kendimi iyi hissetmiyorum” diyerek kenara çekilebilirlerdi...

Umarım, bunu yaşamayacağız!...

TRABZONSPOR MAÇINDA BAŞLATIN

Yönetimin yapması gereken tek bir iş var... Yarın randevu alıp ziyaretine gidecekleri vali ve büyükşehir belediye başkanına, bariyerlerin kaldırılması konusunda verdikleri sözleri hatırlatmalılar… Ardından, Trabzonspor ile hafta sonu oynanacak karşılaşmada, bu işin startını verdirmeliler…

Dış bariyerleri, birinci bölgedeki platformların katına çektirmeliler… Bakın o zaman ne olacak... Şimdiden söylüyorum, alınacak tedbirlerle güvenlik sorunu olmayacak, AVM kurtulacak, Bursaspor para kazanacak ve o bölge canlanacak. Daha da önemlisi... Timsah, şampiyonluğuna gölge düşüren başarısızlık ve parasızlık ayıbından kurtulacak...

Amaç, Bursaspor’a hizmet ise sizden özellikle rica ediyorum… Hiç olmazsa bu girişimde bulunun… İnanın, yaşanan onca olumsuzluğa rağmen başarılı sayılacaksınız.