Esnafta ‘İstanbul rehberi’ krizi



İstanbul’dan Bursa’ya turist getiren ‘kokartsız’ rehberler...

Bunlar öyle-böyle değil ciddi sorun olmaya başladılar.

Öyle ki, onların mide bulandıran tekliflerine dayanamayan bazı işyerleri kapanmak zorunda kalıyor’

Ve bu sayı da giderek artıyor.

Aslında sorun İstanbul açısından tanıdık. Bunlara hanutçu deniyor ve kendilerine daha fazla yüzde veren esnafa turist yağdırıp, diğerlerine bir turist bile götürmüyorlar.

Sorun, İstanbul’dan Bursa’ya turlar aracılığı ile özellikle Arap turistleri getiren hanutçuların, Bursa’da kestane şekeri, lokum, çerez, hediyelik eşyalar, ipek giysiler satan ve lokantası bulunan kişileri araması’

Arama dediğim, hal-hatır sorma falan değil.

Nasıl bir tepki alacaklarını bilmeden, çekinmeden, utanmadan direkt konuya giriyorlar’

Konuştukları işletme sahibine ise “Turist kafilesini sizin iş yerinize getireceğim. İstediğiniz ürünü istediğiniz fiyata satın. Hiç önemli değil. Sizden yaptığınız satışın yarısını istiyorum” diyorlar’

Adamlardaki cesareti düşünebiliyor musunuz?

Teklifi kabul edenler, ürünlerin iki katı fiyatına satıp paranın yarısını aracılık yapan rehberlere veriyorlar...

Fahiş fiyatla sattıkları için de zarar etmiyorlar’

Böylece hem kendileri kazanıyor, hem rehberler’

Fatura da doğal olarak turiste çıkıyor...

Bunlardan bazıları şüpheleniyor’.

Onları da avantalarını alan rehberler ikna edip susturuyor’

Peki, iğrenç teklifi kabul etmeyenler ne yapıyor ?

Turlarda görev yapan bu rehberlerin hışmına uğruyor.

Açıkçası bu...

Nasıl mı ? Normal şartlarda, bu iş yerlerine de gelmesi beklenen turist kafileleri, o rehberler tarafından buralardan uzak tutuluyor.

Otobüsleri, anlaştıkları iş yerlerinin yakınına ya da önüne çektiriyorlar’

Böylece, “Sen misin benim teklifimi kabul etmeyen” diyerek, onları bir bakıma cezalandırıyorlar.

Sonra da kendilerine muhtaç ediyorlar. Teslim olmayanların ise kapanmasına neden olabiliyorlar...

Yaşanan bu iğrenç ilişki öyle bir boyuta geldi ki, bazı esnaf hanutçu transfer etmeye başladı...

Evet yanlış okumadınız.

“Benimle çalış” diyerek onlara önce transfer parası adı altında yüklü para veriyor’

Ardından, satışın da yüzde 50’si değil yüzde 60’ını ödüyor’

Bu tür işletmelerin sayısı da tıpkı kapananlar kadar artıyor’

Yani bu hanut iğrençliğini tırmandıran bir kısım Bursa esnafı da mevcut ki sorsanız “en masum”ları da onlardır.

Sorunun, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a iletildiği söyleniyor...

Bu bilgi ne kadar doğru bilmiyorum’ Yalnız, tehlikenin çok büyük olduğu kesin’

Yazdıklarım, sıradan esnaf problemi değil’

Bursa’nın dürüst esnafı, bu hanutçulara ve fahiş fiyatla turisti kazıklayan bir kısım esnafa yani özetle çakallara yem edilmemeli’

Birileri bunlara “dur” demeli’