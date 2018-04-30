DOĞANBEY’in güzel tarafı...

BELEDİYELERDE, her yılın mart ve nisan aylarında tatlı bir hareketlilik olur...Başkanlar, yıl içersinde yaptıkları hizmetlerin basına anlatılmasının telaşını yaşarlar bu aylarda...Toplantı kazasız-belasız biterse, bir de zor sorular gelmezse değmeyin keyiflerine....Onlardan mutlusu yok...

Merkez ilçelerin belediye başkanları bu yılki toplantılarını geçmiş yıllardan farklı gerçekleştirdi..

İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım’daki çalışmalarını, Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde, görsel sunum şeklinde yaptı...

Hayri Türkyılmaz ise Mudanya’daki icraatlarını, kuşe kağıttan oluşan bol fotoğraflı cilt baskıda topladı...

Mustafa Bozbey Nilüfer’deki, Mustafa Dündar Osmangazi’deki projelerini otobüs turu düzenleyip gazetecilere anlattı...

BAŞKANLARIN KARNELERİ

Bu yıl değerlendirme toplantılarının tümüne katıldım...

Başkanlar arasında işi en zor olan İsmail Hakkı Edebali...

İlçeler, yeterince hizmet alamamaktan yakınır...

Yıldırım’da ise bunun tam tersi yaşanıyor...

Kendisi, hazır olan dev projeleri yaşama geçiremiyor...

Kaçak yapılarda yaşayanları bir türlü ikna edemiyor...

İnsanlar, evlerinin tandır ve ahırlarını depreme dayanıklı konutlara tercih ediyor...

Edebali, yine de zoru başardı...

Hakkını vermek gerekiyor…

HAYRİ TÜRKYILMAZ FARKI

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı tanıyanlar bilir...

Kimseye eyvallahı olmayan bir kişidir...

Mudanya’da çok güzel çalışmalar yaptı...

Aldığı tehditlere rağmen doğru bildiğini yapmaktan asla geri kalmadı...

Sezon başlayınca plajları da vatandaşlara ücretsiz olarak açacak...

Kimsesi olmayan yaşlıların oğlu yeni doğan bebeklerin ise manevi babası oldu...

Çalışanların maaşlarını aksatmadı, alacaklıları ise belediyenin kapısından geri çevirmedi.

Hafta sonları Bursa’nın nüfusunun yarısını ağırladı.

Bu kadar olur.

BOZBEY KENDİNİ AŞMIŞ

Mustafa Bozbey’in Nilüfer’ini anlatmak için ancak orada yaşamak gerekiyor…

Görev yaptığı 19 yıl içersinde, diğer hizmetlerini bir kenara bırakıyorum, 5 kültürevi, 5 kütüphane, 13 spor merkezi, 63 halı saha, 149 kilometre bisiklet yolu, 26 kilometre koşu ve yürüyüş yolu yaptı, park sayısını da 261’e çıkardı...

Merhum İbrahim Yazıcı’nın adını verdiği 6 bin seyirci kapasitesi olan, 162 yataklı konaklama ünitesi bulunan, çalışma ve toplantı salonları yer alan, 6 branşın ilave edildiği stadyum yaptı...

Açılışı Yazıcı’nın ölüm yıldönümü olan 7 Mayıs tarihinde yapılacak...

DÜNDAR KENDİNDEN EMİN

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın Osmangazi Meydanı Bursa’ya nefes aldıracak...

Altı otopark üstü park olacak bu alanın temelinin atılmasında sona gelindi...

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de, Dündar’ın gurur kaynaklarından biri olacak...

Burası da açılış için gün sayıyor.

Uzun bir aradan sonra otobüs ile geçtiğimiz Soğanlı ve Demirtaş’ı tanıyamadım...

Hayran, kaldım…

DOĞANBEY KORKUTTU...

Toplantılar sonunda, belediyelerin planlı kentleşmeyi önemsediklerine tanık oldum.

Bundaki en büyük etkenin, Doğanbey’deki o ucubeler olduğuna inanıyorum...

Benzer yapılarla eleştirilmekten korkan belediye başkanları bu işi bayağı sıkı tuttular.

Başarılı da oldular.

Doğanbey’deki o konutlar, sağlıksız yapılaşmanın engellenmesi için iyi bir örnek oldu...

BAŞKANLARA GELİNCE

İsmail Hakkı Edebali’nin yapacağı projeleri ilçe halkına kabul ettirmesi, Hayri Türkyılmaz’ın vaat ettiği hizmetleri cesurca yerine getirmesi, Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey’in hizmetteki kalitesini, şehre katkı veren kişilere vefa göstererek taçlandırması, Mustafa Dündar’ın ise Osmangazi Parkı ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi takdire şayan hizmetler.

Peki, önümüzdeki dönem ne olacak?

Büyükşehir Belediye Başkanlığı beklentisine girecekler arasında Mustafa Dündar ile İsmail Hakkı Edebali de olacak.

Hayri Türkyılmaz’ın Mudanya’da devam edeceğini,

Mustafa Bozbey’in ise, Büyükşehir Belediye Başkanlığı baskılarını kabul etmeyip Nilüfer’i tercih edeceğini düşünüyorum.

CHP, Büyükşehir için Bozbey’de ısrar ederse, ‘Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olur’

Benden, söylemesi...