Bu sese kulak verin....

Ülke ekonomisine önemli katma değer sağlıyor...

İstihdamı artırmak için her yıl Çanakkale’nin nüfusu kadar göç alıyor...

Toplamda 18 organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyor...

Sadece kaçak yapıları değil, merdiven altı üretim yapan on binlerce iş yerini barındırıyor...

İlginçtir, hakkını istemesini de bilmiyor....

Verilen hizmet ile yetiniyor...

Birileri de çıkıp, “Biz bunlardan çok daha fazlasını hak ediyoruz” demiyor...

NEREYE KADAR, BURSA?

Bu soru gerçekten çok önemli...

Çünkü, Bursa’nın var olan verimli toprakları tehlikeli bir şekilde azalıyor...

Çarpık kentleşmeyi yazmaya gerek yok yaşıyoruz...

Evliya Çelebi’nin söylediği “Bursa Su Şehridir” sözü artık maalesef geçerliliğini yitirdi.

Ayrıca, hava kirliliğinin de zehir akıtılan derelerimizden hiçbir farkı yok...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verileri fazla söze gerek bırakmıyor...

Sonuçta Bursa, aşırı kan kaybediyor..

Büyüyen yaraya artık müdahale etmenin zamanı geldi de geçiyor...

Bursa bunu da görmüyor...

SIKINTI BELLİ AMA...

Bursa’nın tabiii ki birçok sorunu var...

Bunlar arasında en önemlisi merdiven altı tabir edilen üretim yapanlar...

Kısa sürede köşeyi dönmenin hesabında olan bu kişiler gerçekten büyük tehlike oluşturuyor.

“Para gelsin de, nasıl gelirse gelsin” anlayışındalar...

Bu yüzden de kaçak tesislerinde, ruhsatlı işletme gibi üretim yapıyorlar...

Daha fazla para kazanacaklar ya!...

Kimyasal atıklarını doğaya bırakıyorlar, bacalarındaki zehiri ise havaya salıyorlar..

Suriyeli işleri kaçak olarak çalıştırıyorlar, devlete göstermelik vergi ödüyorlar...

Neden oldukları haksız rekabet ile dürüst iş insanlarını zor durumda bırakıyorlar...

Cezalandırılmaları gerekirken de, itibar görüyorlar....

Dahası, düzenlenen tören ile ödüllendirilip, onure ediliyorlar...

Kaçak yollardan, haksız kazanç elde eden bu kişilere verilen değeri düşünebiliyor musunuz?

YALNIZ KALIYORLAR

Yaptıkları ihracat ile ülke ekonomisine girdi sağlayan Bursalı iş insanlarının şu andaki en büyük sorunu, merdiven altı üretim yapıp kendilerinden çok ilgi gören bu kişiler...

Onlar için dolardaki artış, piyasadaki daralma ikinci-üçüncü sırada yer alıyor..

Dünya piyasalarındaki rakiplerinden daha çok, haksız rekabet ile pirim yapan merdiven altı çalışanlardan çekiniyorlar...

Çünkü kendileri, fabrikalarında, zehirli atıkları kurdukları tesislerinde arıtıyorlar, işçilerini sigortalı çalıştırıyorlar, maaşlarını düzenli ödüyorlar, devlete olan vergi borçlarını ise aksatmadan yatırıyorlar....

Ya rakipleri....

Her biri ayrı soru işareti....

İş insanları yaşadıkları bu haksızlıklar karşısında susmuyorlar...

Aksine bağırıyorlar....

Ama çığlıklarını duyuramıyorlar...

Hürriyet gazetesinin yazarları ile hafta içersinde akşam yemeğinde bir araya geldiğim iş insanlarının bu sıkıntılarını bir kez daha kendilerinden dinledim...

Gelinen boyuttan bu kez korktum!..

Sonuçta;

Var olan değerlerini ülke ekonomisi için feda eden Bursa’ya,

Türkiye ekonomisine zarar veren bu haksızlık hiç yakışmıyor...

Lütfen bu insanlara fırsat vermeyin...

Hiç bir şey yapamıyorsanız da önemsemeyin...

Düzgün iş insanlarının da canını yakmayın...