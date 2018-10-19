Bozbey, Nilüfer’den aday... mı?

BURSA’da, yerel seçimler öncesi en fazla konuşulan konulardan biride tartışmasız, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, nereden aday olacağı....Dile kolay CHP’den dört dönem belediye başkanı oldu....
Yapılan son yerel seçimlerde rakibinden yüzde 20 oranında fazla oy aldı...
Fark, azımsanmayacak kadar fazla...
Bu nedenle Nilüfer, sadece CHP için değil Ak Parti içinde çok önemli....
İktidar partisinin Bursa’da seçim kazanamadığı tek ilçe Nilüfer...
Ana Muhalefet Partisi’nin ise seçim kaybetmediği tek ilçe yine Nilüfer...
Durum böyle olunca da Bozbey’in, yerel seçimlerde, “Nilüfer’de mi?” yoksa, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı?” aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı...
Nilüfer Belediye Başkanı, partinin verecek olduğu kararı da dikkate alarak, bu konuda beklemeyi tercih etti...
Onun bu suskunluğu, AK Parti’den Nilüfer Belediye Başkanlığı için aday adayı olmak isteyenlerin kararını da etkiledi...
*
Bozbey’in, Nilüfer’den seçimlere girmesi halinde, aday gösterilseler de işlerinin kolay olmadığının farkındaydılar...
CHP’li aday adayları için de aynı şey söz konusu...
Bozbey’in, Nilüfer’den gösterilmesi halinde hiç şansları olmadığını onlar da biliyordu....
Sadece bu yüzden, gönlünde Nilüfer Belediye Başkanlığı yatmasına rağmen, kararlarını açıklayamayan çok sayıda AK Partili ve CHP’li aday adayı tanıyorum...
Bunların sayıları da az değil....
Peki, ilçe halkı bu konuda ne diyor?
Öyle ya, son sözü söyleyecek olan onlar...
Nilüferliler, CHP’nin bu konuda çok dikkatli olmasını istiyorlar....
Mustafa Bozbey’in, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi halinde, sadece büyükşehir belediyesini değil, Nilüfer Belediyesi’ni de kaybedebileceğine inanıyorlar....
Ve CHP’nin kurmaylarına, “Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın” atasözünü hatırlatıyorlar...
Mustafa Bozbey de, sokaktan gelen bu sesi çok iyi biliyor...
Ve önemsiyor....
Gönlünden, Nilüfer Belediye Başkanlığı geçse de, genel merkezin bu konudaki kararını bekliyor...
ADRES BELLİ...
Mustafa Bozbey, Cuma günü Ankara’ya gidip partisinin belediye başkanları ile yaptığı toplantıya katıldı...
Daha sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun süren bir görüşme yaptı...
Aynı günün gecesi Bursa’ya döndü...
Dün, kendisini ziyarete gittim...
Konu, doğal olarak Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye geldi...
Bozbey, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, büyükşehir belediye başkanlığına aday olması konusunda ısrarcı davranmadığını söyledi...
*
Dahası, çok iyi araştırma yapıldıktan sonra, doğru karar verilmesi için kendisine tavsiyede bulunduğunu belirtti...
Bu çok önemli bir gelişme...
Yapılan o görüşme, CHP Genel Merkezi’nin, Mustafa Bozbey’e büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda baskı yapmadığı anlamına geliyor...
Konuyu, fazla detayına girmeden kapattım...
Bozbey ile Nilüfer’i konuştuk...
Yaptığı ve yapacağı hizmetleri söyledi....
İçe halkının kendisine duyduğu sevgiyi anlattı...
Osmangazi’de yaşayan insanların, “Nilüfer bizim sığınma alanımız. Ne olur Nilüfer’den aday olun ve kazanın” diyerek, kendisine yaptığı baskıdan aldığı keyfi açıkladı...
*
Uzun süren görüşmenin ardından beni uğurladı...
Konuştuğumuz konuları alt alta sıraladım...
Bozbey’in, Nilüfer’deki performansını,
İlçe halkının ona olan sevgisini,
Kılıçdaroğlu’nun da, belediye başkanlığında tercihi kendisine bırakmasını dikkate aldığımda,
Her ne kadar adres göstermese de, Bozbey’in karar verdiğini anladım...
Bence Bozbey, “Nilüfer’den seçimlere girecek”,
Büyükşehir’i kabul etmeyecek...
Bozbey, Nilüfer’den aday... mı?
BURSA’da, yerel seçimler öncesi en fazla konuşulan konulardan biride tartışmasız, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, nereden aday olacağı....Dile kolay CHP’den dört dönem belediye başkanı oldu....
Yapılan son yerel seçimlerde rakibinden yüzde 20 oranında fazla oy aldı...
Fark, azımsanmayacak kadar fazla...
Bu nedenle Nilüfer, sadece CHP için değil Ak Parti içinde çok önemli....
İktidar partisinin Bursa’da seçim kazanamadığı tek ilçe Nilüfer...
Ana Muhalefet Partisi’nin ise seçim kaybetmediği tek ilçe yine Nilüfer...
Durum böyle olunca da Bozbey’in, yerel seçimlerde, “Nilüfer’de mi?” yoksa, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı?” aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı...
Nilüfer Belediye Başkanı, partinin verecek olduğu kararı da dikkate alarak, bu konuda beklemeyi tercih etti...
Onun bu suskunluğu, AK Parti’den Nilüfer Belediye Başkanlığı için aday adayı olmak isteyenlerin kararını da etkiledi...
*
Bozbey’in, Nilüfer’den seçimlere girmesi halinde, aday gösterilseler de işlerinin kolay olmadığının farkındaydılar...
CHP’li aday adayları için de aynı şey söz konusu...
Bozbey’in, Nilüfer’den gösterilmesi halinde hiç şansları olmadığını onlar da biliyordu....
Sadece bu yüzden, gönlünde Nilüfer Belediye Başkanlığı yatmasına rağmen, kararlarını açıklayamayan çok sayıda AK Partili ve CHP’li aday adayı tanıyorum...
Bunların sayıları da az değil....
Peki, ilçe halkı bu konuda ne diyor?
Öyle ya, son sözü söyleyecek olan onlar...
Nilüferliler, CHP’nin bu konuda çok dikkatli olmasını istiyorlar....
Mustafa Bozbey’in, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi halinde, sadece büyükşehir belediyesini değil, Nilüfer Belediyesi’ni de kaybedebileceğine inanıyorlar....
Ve CHP’nin kurmaylarına, “Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın” atasözünü hatırlatıyorlar...
Mustafa Bozbey de, sokaktan gelen bu sesi çok iyi biliyor...
Ve önemsiyor....
Gönlünden, Nilüfer Belediye Başkanlığı geçse de, genel merkezin bu konudaki kararını bekliyor...
ADRES BELLİ...
Mustafa Bozbey, Cuma günü Ankara’ya gidip partisinin belediye başkanları ile yaptığı toplantıya katıldı...
Daha sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun süren bir görüşme yaptı...
Aynı günün gecesi Bursa’ya döndü...
Dün, kendisini ziyarete gittim...
Konu, doğal olarak Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye geldi...
Bozbey, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, büyükşehir belediye başkanlığına aday olması konusunda ısrarcı davranmadığını söyledi...
*
Dahası, çok iyi araştırma yapıldıktan sonra, doğru karar verilmesi için kendisine tavsiyede bulunduğunu belirtti...
Bu çok önemli bir gelişme...
Yapılan o görüşme, CHP Genel Merkezi’nin, Mustafa Bozbey’e büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda baskı yapmadığı anlamına geliyor...
Konuyu, fazla detayına girmeden kapattım...
Bozbey ile Nilüfer’i konuştuk...
Yaptığı ve yapacağı hizmetleri söyledi....
İçe halkının kendisine duyduğu sevgiyi anlattı...
Osmangazi’de yaşayan insanların, “Nilüfer bizim sığınma alanımız. Ne olur Nilüfer’den aday olun ve kazanın” diyerek, kendisine yaptığı baskıdan aldığı keyfi açıkladı...
*
Uzun süren görüşmenin ardından beni uğurladı...
Konuştuğumuz konuları alt alta sıraladım...
Bozbey’in, Nilüfer’deki performansını,
İlçe halkının ona olan sevgisini,
Kılıçdaroğlu’nun da, belediye başkanlığında tercihi kendisine bırakmasını dikkate aldığımda,
Her ne kadar adres göstermese de, Bozbey’in karar verdiğini anladım...
Bence Bozbey, “Nilüfer’den seçimlere girecek”,
Büyükşehir’i kabul etmeyecek...