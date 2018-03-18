Gerçekten, artık yeter!..

Bu kadar igisizlik olmaz...

Var olan birçok değerimizi yitirdik, “tamam” sözüm yok...

Gerçi olsa da artık fark etmez...

Hiç olmazsa, Timsah Arena’yı kaybetmeyelim...

O projeye yazık etmeyelim...

CEVABI OLMAYAN SORULAR

Dünyanın en etkileyici stadyumlarından biri olan Timsah Arena’ya bu ilgisizliğe anlam veremiyorum.

Ne yapmak istiyorlar inanın onu da kestiremiyorum...

Zaman zaman düşünüyorum...

“Acaba, buranın yapılmasına karşılar da o yüzden mi ilgisizler” diyorum.

Bunu da çok saçma buluyorum...

Çünkü, proje bitme aşamasına geldi...

Artık bundan geri dönüş yok...

*

Diğer taraftan, buradan parayı kazanacak olan “Bursaspor yönetimi neden sessiz kalıyor?” diye soruyorum...

Buna da bir türlü yanıt veremiyorum....

“Borcumuz çok, paramız yok” diyorlar...

Destek gelmemesinden yakınıyorlar...

Altın yumurtlayan tavuğu kuluçkaya yatırmıyorlar...

Ayrıca susuyorlar, konuşmuyorlar...



SORUNLAR VE ÇÖZÜMÜ BELLİ AMA

Timsah Arena’da iki büyük sıkıntı var...

Bunlardan ilki stadyumun çevresine konulan sözde güvenlik bariyerleri...

Bunlar kaldırılmadıktan sonra stadyumda bulunan AVM’’deki 23 bin metrekarelik iş yerlerinin kiralanması veya satılması mümkün değil.

Düşünenler de bariyerleri görünce geri dönüyor.

Bu zamana kadar sadece bir su firması depo olarak kullanmak için yer kiralamak istedi...

Bariyeri görünce onlar da vazgeçtiler.

***

O yüzden bariyerler kaldırılmadıktan sonra Timsah Arena’yı konuşmak anlamsız.

Ayrıca, Tiimsah Arena’nın başı da bitti sayılır.

Alt çenede ufak tefek işler kaldı.

Burada biri bin, diğeri ise 800 metrekare olmak üzere iki büyük salon var.

Timsahın ağzına ise 800 metrekarelik Türkiye’nin en büyük dev ekranı konulacak.

Harika bir görünüm kazanacak..

Mesela buraları düğün veya balo salonu olabilir...

Çiftlerin ve davetlilerin görüntüleri de buradan yayınlanabilir.

İyi de para kazandırır...

Ama bu salonlara da o bariyerler yüzünden talipli çıkmıyor...

Dolaysıyla planlaması da yapılamıyor.

***

Sadece timsahın başında değil, gövdesinde bulunan AVM’deki 23 bin metrekarelik kapalı alan da kiraya verilmiş olsa, Bursaspor’un kasasına buradan her ay girecek olan aylık kira geliri en az 800 bin lira olarak tahmin ediliyor.

Fazlası var azı olmaz...

Yıllık ise 10 milyon liraya yakın para.

Peki, stadyumun tamamen hazır olması için gerekli olan para ne kadar...

Sadece 20 milyon TL.

O bariyerler kaldırılıp bu para bulunursa Timsah Arena darphane gibi para basacak.

Bu para ise Bursaspor’un kasasına girecek.

Çevredeki ev ve iş yerlerinin değeri de bir o kadar artacak.

Hani “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” derler ya...

Hem parasızlıktan yakınıyorlar hem de iş insanı olarak bu gerçeği görmüyorlar.

***

Bursaspor’a olan sevgisinden kuşku duymadığım Başkan Ali Ay, cebinden 50 milyon TL’ye yakın para verdiğini söylüyor...

Doğrudur.

Keşke o paranın 20 milyon TL’sini stadyuma yatırıp eksikleri giderseydi...

Bariyerler sorununu çözüp AVM’den elde edilecek gelir ile hem parasını geri alsaydı, hem Bursaspor’a kalıcı gelir sağlasaydı.

Belki de diğer 30 milyon lirayı vermek zorunda kalmazdı.

Haklı olarak, ‘Acaba bu parayı nasıl alırım’ endişesi yaşamazdı.

Yapımı yılan hikayesine dönen Timsah Arena’nın son aşamadaki çözümü bu kadar basit...

Ama düşünemiyoruz...

Düşünsek de, “Amaan bana ne” deyip geçiyoruz.

Bursa’nın var olan değerlerini yitirmesinin tek nedeni de bu ‘Bana ne’cilik değil mi?

İşte bu yüzden,isyan ediyorum...

Yeter artık diyorum...