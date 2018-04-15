Artık, ne bekliyorsunuz?

Okullarında en fazla olay olan kent de yine Bursa...

Üstelik, gündem yaratan.

Eğitime bu kadar değer veren bir şehrin, okullarındaki olaylar ile gündeme gelmesi hiç de hoş değil...

Aslında, sıkıntı da belli, çözümü de belli...

Bunları görmek için Bursa’da son on bir ay içersinde yaşanan olaylara yüzeysel olarak bakmamız yeterli...

Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi’nden başlayalım...

Babasının evdeki tabancasını beline koyan Hasan Can, kız arkadaşını yanına alıyor...

Sabahın erken saatinde, eğitimin başlamasına bir saat kala okula giriyor...

Görevli var mı, yok mu belli değil...

Bulunanlar da hiç bir şey sormuyor...

Sonrası, dehşet ötesi...

O genç sınıfta, önce arkadaşı Nilgün Acar’ı vuruyor ardından kendisine sıkıyor...

Yönetici zaafı ve sorumsuzluk iki fidanı ölüme götürüyor...

Bir başka lisede ise müdür, haberleşmek amacıyla kurdukları WhatsApp Grubu’na, gecenin bir saatinde yanlışlıkla cinsel organ fotoğrafı atıyor...

Belli ki o fotoğrafın adresi kız öğrencileri...

Gönderilen grupta ise liselerde görev yapan 203 idareci bulunuyor...

Aralarında, kadınlar da var...

YARDIMCILAR, MÜDÜRLERİ ARATMIYOR...

Müdürler bunu yapar da yardımcıları boş durur mu?

Beşevler Mahallesi’ndeki bir başka lisede, öğrencilerden sorumlu müdür yardımcısı, sınıfta topladığı kız öğrencilere, ‘Aranızda bakire olmayan var mı?’ diye soruyor...

Rezilliğe bakar mısınız?

Ya o okulun müdürüne ne dersiniz...

O da koltuğundan olmamak için olayı kapatmak istiyor...

Ama başarılı olamıyor...

Liselerde bunlar olurken, ilkokullarda ise adeta veli dehşeti yaşanıyor...

Öğrencinin annesi, çantasına koyduğu bıçak ile geldiği okulda, çocuğunun öğretmenini bıçaklıyor...

Elinden yaralandığı için dua eden öğretme bir başka okula tayinini isteyerek canını kurtarıyor...

Hafta içersinde Hasanağa’da, Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu’nda yaşanan olay çok daha kötü...

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde görev yapan polis memuru, oğluna kötü davranıldığı için bir kez daha geldiği okulda, müdürü makamında, yardımcısını ise koridorda tabanca ile yaraladı...

Adamın çalıştığı kuruma, görev yaptığı birime ve dehşet saçtığı okulun adına bakar mısınız?

ÇOCUKLAR HALA ŞOKTA...

Olaya tanık olan öğrenciler hala o günün etkisinden kurtulamadı...

Geceleri tek başına yatamıyor, uyuyamıyorlar...

Uykuya geçince de bir anda bağırarak kalkıyorlar...

Bakanlık, öğretmenlere verdiği psikolojik desteği bu kez öğrencilere ve ailelerine de bir ay boyunca uygulayacak...

Gerekirse süre uzatılacak...

Şimdi gelelim yaşanan bu sıkıntıların nedenine...

Sorunun temelinde, hak etmeyen insanların hak etmedikleri makamlara idareci olarak atanması yatıyor...

Mesleğinde başarılı olan, kişilik sorunu bulunmayan, öğrencilerini çocuğu gibi gören bir yöneticinin başarısız olma ihtimali yok denecek kadar az...

Çünkü onlar, kutsallığına inandıkları işlerinin ne kadar önemli olduğunu iyi biliyorlar...

Sen, sadece birileri istedi diye, bu insanları yok sayıp, sorunlu kişileri idareci diye atarsan, olacağı buydu...

Dikkat edin, liselerde yaşanan olayların tümünde, sorunlu idarecilerin

ya ilgisizliği veya terbiyesizliği var...

ÇÖZÜME GELİNCE...

Bursa’daki tüm okullarda görev yapan yöneticiler mercek altına alınmalı...

Hatta öğretmenler de...

Sorunlu olanlar hemen gönderilmeli...

Mümkünse ihraç edilmeli... ...

Tamam da, bunu kim nasıl yapacak?

Akıllara ilk gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü...

Peki, doğduğu şehir Bursa’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Selahattin Dülger bu işi başarabilecek mi?

İşinin kolay olmadığını çok iyi biliyorum...

Bu konuda, Bakanlık’tan tam destek almalı...

Ardından, adaletli davranıp dik durursa, bir de hatır telefonlarına bakmazsa bu sorunu çözer...

Bu süreç de, birilerinin bozulup sinirleneceği kesin...

Hiç sorun değil...

Böylece, sayıları 500 bini aşan öğrenciler ve onların velileri sevinecek...

Hayırseverler, bağış yaptıklarına pişman olmayacak...

Daha da önemlisi, adları okullarımıza verilen şehitlerimizin kemikleri sızlamayacak...

Bunlara rağmen, yine de sessiz kalınacaksa...

Gerçekten, “YETER ARTIK!!!” diyorum....