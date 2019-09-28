Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fuat BOL>Tüm dünyaya insanlık dersi
"Fuat Bol" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fuat Bol" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fuat Bol

Fuat Bol

fbol@hurriyet.com.tr

Tüm dünyaya insanlık dersi

28 Eylül 2019

1. yıldönümünü idrak eden BM Genel Kurulu, tarihinde bir ilke sahne oldu. Zira ilk defa haksızlıklar karşısında susmayan, zalim emperyalistlerin gözlerinin içine baka baka gerçekleri haykıran bir lider çıktı.

O lideri, boşuna başka coğrafyalarda aramayın. Çünkü yiğit düştüğü yerden kalkar. Nitekim en yalın hakikatleri zalimler güruhunun yüzlerine adeta ‘Osmanlı tokadı’ gibi indiren, bu coğrafyanın insanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası değildi.

70 küsur senedir hep zorbalar konuştu. Zulümlerine bin bir kılıf uydurup ve utanmadan bunları allayıp pullayarak BM kürsüsünden seslendirirlerdi.

Koca bir insanlık da tüm bu zulüm ve haksızlıklar karşısında susup kös kös dinlerdi.

  1. genel kurul da aynı minval üzere başladı. Kendi baskı, dayatma ve zulümlerini şifa kaynağı(!), besleyip büyütüp desteklediği ve her türlü melanet için kullandığı terör örgütlerini ise barış elçisi(!) gören ABD’nin başkanı Trump yine her zamanki gibi esip gürledi. Hedef saptırırcasına, ne İran, ne Çin, ne Kuzey Kore ve ne de Venezuela bıraktı.

İran’ı kana susamış bir devlet olarak gösterip nükleer silah yapmasına mani olunmasını istedi. Halbuki masum kanından beslenen İsrail’e bu silahı vermekte en ufak bir sakınca görmedi ve görmüyor.

Sessiz yığınların sesi Sayın Erdoğan BM kürsüsünden tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Çaresizlerin çaresiz olmadığını haykırdı: “...Nükleer güç sahibi olan ülkeler ile buna sahip olmayan ülkeler arasındaki adaletsizlik dahi tek başına dünyanın dengelerini bozmaya yetiyor. Nükleer silahlara sahip olanların olmayanları özellikle tehdit etmesi, nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine, her krizde bir koz olarak ortaya konması, herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç ya herkes için yasak, ya herkes için serbest olmalıdır”.

İsrail’in Filistinlileri öldürüp topraklarını sürekli ilhak etmesini haritalar üzerinden gösterip dünya kamuoyunun gözlerine sokan Erdoğan, “...Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır. İsrail doymuyor. İsrail şimdi de kalan Filistin topraklarını almanın derdinde... Yüzyılın anlaşması olarak yapılmak istenen Filistin devletinin ve halkının tamamen ortadan kaldırmak mıdır?” diye sordu.

Suriye’de terör örgütlerini bahane edip kirli emeller peşinde koşanları deşifre eden Erdoğan, DEAŞ’la yalnızca Türkiye’nin mücadele ettiğini ve tek bir harekâtla 3 bin 500 DEAŞ militanını etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

Güney sınırımızdaki terör tehdidini de yine harita üzerinden gösteren Sayın Erdoğan, 30 km’lik güvenlik koridorunun şart olduğunu ve bunu, gerekirse tek başımıza sağlayacağımızı söyledi.

Terör örgütleriyle iş tutup, onlara silah ve mühimmat verip eğiten ülkeleri de terörist eylemlerin ve terör cinayetlerinin ortağı ve sorumlusu olarak ilan etti.

Artık gerçekten sözün
bittiği yerdeyiz!

Üstelik yalnızca biz değil, tüm dünya diken üstünde!

X
Fuat BOL Fuat BOLTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Müseccel Avrasyacılar bu cümleler için acaba ne derErtuğrul ÖZKÖKMüseccel Avrasyacılar bu cümleler için acaba ne der28.09.2019
DASK’a hasar ihbarı yağıyorNoyan DoğanDASK’a hasar ihbarı yağıyor28.09.2019
Reynmen elbette aday olacaktıCengiz SEMERCİOĞLUReynmen elbette aday olacaktı28.09.2019
Depremin duası olur mu, olmaz mıAhmet HAKANDepremin duası olur mu, olmaz mı?28.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.