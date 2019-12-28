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Fuat Bol

Fuat Bol

fbol@hurriyet.com.tr

Rant ve rüşvet!

28 Aralık 2019

Günlerdir Ankara Belediyesi hakkında iddia edilen rüşvet skandalı ile yatıp kalkıyoruz. Olay hem adli ve hem de idari yönden soruşturmaya tabi olduğundan, spesifik olarak bunun sonucunu beklemeliyiz.

Ancak görünen o ki, bu olay, toplumda kangren haline gelmiş buzdağının yalnızca görünen kısmının küçücük bir yansımasıdır. Bu konuda kim haklı kim haksız bahs-i diğer olup, bizim asıl üzerinde durmamız gereken konu buzdağının alt kısmıdır.

Dikkat ediniz, şu veya bu parti demeden, imara aykırı bina yapan veya keyfine göre imar düzenleyen tüm belediyeler töhmet altındadır.

Kentlerimizi beton yığınına çeviren ve çarpık yapılaşma ile beldelerimizi yaşanmaz kılan tüm belediye başkanları ve onların meclisleri bu sorumluluktan kaçamazlar.

Belediye başkanlarını görevden almakla veya bu belediye başkanlarını aday göstermemekle, gösterilse bile seçimi kaybetmeleriyle irtikap ettikleri suçların sorumluluğundan kurtulamazlar.

Kurtulmamalılar, bunun için de bu hesap mutlaka kendilerine sorulmalıdır.

Devlet, belediyelerdeki imar yolsuzluklarını araştırıp soruştursun, FETÖ’cü kim, FETÖ ile ortaklık yapan kim, FETÖ’ye yardım ve yataklık yapan kim, hepsini gözler önüne serecektir.

Belediyelerin imar yolsuzluğunda bir sacayağı var: Siyaset, bürokrasi ve müteahhit.

Olay şu: Arsanın mevcut imar durumu, söz gelimi on kat ama taraflar anlaşarak bu on kat, otuz-kırk kata çıkarılıyor. (Emsal şeklinde kullanılan teknik tabirleri bilerek kullanmıyorum.)

İşte, on kat üzerindeki artı katlar, mahut ilgililerce pazarlıkla bölüşülüyor.

Sözüm ona kent planlayıcıları (belediyenin teknik elemanları) kendilerine söylenen imarı çizmekle mükellef. Otuz kat imar verilen yerin altyapısını kimse düşünmüyor. Düşünselerdi, bu binaların yükseldiği yerlerde, o binaların yükünü kaldıracak yollar olurdu.

Bir AK Partili, bir CHP’li belediye örneği vereceğim size: Esenyurt ve Şişli. Tek aracın ancak geçebildiği daracık yolların kenarlarında yükselen binalar yüzünden göğü görmezsiniz.

Yakinen bildiğim için yine tipik iki örnek vereceğim. Küçükçekmece ilçesini AK Parti, sahil şeridine diktiği devasa binalar yüzünden kaybetti. Zira bütün bir ilçenin göle olan manzarasını kestiler.

Millet enayi mi? Hem manzarasını kes ve hem de oyunu iste!

Millet enayi olmadığını gösterdi ve cezayı kesti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP’li Hasan Akgün, AK Partililerin Ankara’dan yaptırdıkları sahil şeridine yüksek katlı binaların projesini önce halka anlattı. Ardından orada iskân eden bir kısım AK Partilileri de yanına alarak Ankara’ya gitti ve planı iptal ettirdi.

Seçimleri de yine CHP kazandı.

Biz sadece örnek olsun diye iki ilçeyi verdik. Bütün ilçeler ve hatta tüm şehirler, rant peşinde koşan rüşvetçiler eliyle mahvedildi.

Bir avuç açgözlü zengin olsun diye beldelerimiz yağmalandı ve yaşanmaz kılındı.

Bunlarla ortak hareket eden ve partilerine seçim kaybettiren belediye yetkilileri de paşa paşa evlerinde (pardon paşa konaklarında) oturuyorlar.

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