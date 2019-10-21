Ne yapsak yaranamayız!

Kendi sınır güvenliğimizi sağlamak için başlattığımız Barış Pınarı harekâtında yalnızlığımızı bir kere daha gördük. Uğrunda tüm dünyayı karşımıza aldığımız ülkeler ve hatta yavru vatan KKTC bile haklılığımızı tescil etmedi.
Geçen asrın başlarında oynanan emperyal küresel oyun, bugün yeniden sahneye konuyor. O gün hedefte Osmanlı vardı, bugünse Türkiye. Osmanlı’yı lime lime edip yıktılar. Türkiye’yi de aynı şekilde paramparça etmek istiyorlar.
Emperyal güçler dün ASALA’yı, PKK’yı, FETÖ’yü hangi amaçla kurup çalıştırdıysa, bugün de YPG/PYD’yi aynı kirli emellerini gerçekleştirmek için üzerimize salıyorlar. YPG/PYD ise PKK’nın ta kendisidir.
İşin tuhafına bakın ki sözde Kürt hakları için kurulup faaliyet gösteren bu örgütler, gerçekte birer maşa olup sadece emperyalistlere hizmet etmektedirler. Mahut örgütlerin Kürtlükle, demokrasiyle, insan hak ve hürriyetleriyle yakından ve uzaktan bir ilgileri yoktur.
Kürtlerin en büyük düşmanı ve Kürtlere en büyük kötülükleri yapan PKK/YPG/PYD’dir.
Bakınız, Hafız Esed zamanında Abdullah Öcalan onun himayesinde Suriye’de yaşıyordu. Suriye’de militanlarını eğitip üzerimize salıyordu. Bunlar Türkiye’de terörist eylemler yaparak Kürtlerin sözde demokratik haklarını elde etmek istiyorlardı.
Halbuki o gün bugündür Suriye’de Kürtlerin nüfus cüzdanı bile yoktur. Değil Suriye vatandaşı, insan bile sayılmamaktadırlar. Bir Kürt, Suriye’de bir şehirden diğerine gitmek isterse, yetkili makamlardan izin belgesi almak zorundaydı.
Şu halde eğer demokratik haklar için mücadele yapılacaksa, bu yer Suriye olmalıydı. Ama onlar kendilerini insan bile saymayan böyle bir ülkede üs kurup Türkiye’ye saldırdılar.
Dün Saddam da aynı zulmü Irak’taki Kürtlere uygulamıştı.
Dün Irak’tan kaçan Kürtler, bugün Suriye’den kaçan Kürtler, Türkiye’ye sığındılar, sığınıyorlar.
Dikkat edin: Dün Selahattin Demirtaş’ın Kürtleri sokağa çağırmasıyla onlarca Kürt öldü ve Kürt beldeleri yakılıp yıkıldı, yağmalandı. Bugün de sınırın öbür tarafından PYD’nin attığı mermilerle, havan toplarıyla vb hep Kürtler öldürülmektedir.
Çocuk yaştaki yavruları dağa kaçırılan ve ciğerleri dağlanıp gözleri yaşlı bırakılan Kürt anneleridir.
Bu ABD, milyarlarca dolarlık silah ve mühimmatı, üstelik bedelsiz olarak eli kanlı bu terör örgütlerine neden veriyor acaba? Kürtler hiç düşünmüyor mu?
Barış Pınarı harekâtı esnasında Kudüs’te yapılan protesto eyleminde ABD, İsrail, Suriye bayraklarının yanı sıra sallandırılan PKK/PYD paçavraları Kürtlere bir şey anlatmıyor mu?
Kürtler neden emperyalistlerin kirli emellerine alet olmaya can atıyor? Onların hedefinde Türkiye var, Türkiye’yi parçalamak var. Kürtler, Türkiye’deki rahatlarını ve kazanımlarını bugün başka hangi ülkede görebiliyorlar?
Türkiye ne yapsa yaranamıyor, üstelik hem içeride ve hem de dışarıda.
Tuhaflığın kimlerde olduğu gözükmüyor mu?
Ne yapsak yaranamayız!
Kendi sınır güvenliğimizi sağlamak için başlattığımız Barış Pınarı harekâtında yalnızlığımızı bir kere daha gördük. Uğrunda tüm dünyayı karşımıza aldığımız ülkeler ve hatta yavru vatan KKTC bile haklılığımızı tescil etmedi.
Geçen asrın başlarında oynanan emperyal küresel oyun, bugün yeniden sahneye konuyor. O gün hedefte Osmanlı vardı, bugünse Türkiye. Osmanlı’yı lime lime edip yıktılar. Türkiye’yi de aynı şekilde paramparça etmek istiyorlar.
Emperyal güçler dün ASALA’yı, PKK’yı, FETÖ’yü hangi amaçla kurup çalıştırdıysa, bugün de YPG/PYD’yi aynı kirli emellerini gerçekleştirmek için üzerimize salıyorlar. YPG/PYD ise PKK’nın ta kendisidir.
İşin tuhafına bakın ki sözde Kürt hakları için kurulup faaliyet gösteren bu örgütler, gerçekte birer maşa olup sadece emperyalistlere hizmet etmektedirler. Mahut örgütlerin Kürtlükle, demokrasiyle, insan hak ve hürriyetleriyle yakından ve uzaktan bir ilgileri yoktur.
Kürtlerin en büyük düşmanı ve Kürtlere en büyük kötülükleri yapan PKK/YPG/PYD’dir.
Bakınız, Hafız Esed zamanında Abdullah Öcalan onun himayesinde Suriye’de yaşıyordu. Suriye’de militanlarını eğitip üzerimize salıyordu. Bunlar Türkiye’de terörist eylemler yaparak Kürtlerin sözde demokratik haklarını elde etmek istiyorlardı.
Halbuki o gün bugündür Suriye’de Kürtlerin nüfus cüzdanı bile yoktur. Değil Suriye vatandaşı, insan bile sayılmamaktadırlar. Bir Kürt, Suriye’de bir şehirden diğerine gitmek isterse, yetkili makamlardan izin belgesi almak zorundaydı.
Şu halde eğer demokratik haklar için mücadele yapılacaksa, bu yer Suriye olmalıydı. Ama onlar kendilerini insan bile saymayan böyle bir ülkede üs kurup Türkiye’ye saldırdılar.
Dün Saddam da aynı zulmü Irak’taki Kürtlere uygulamıştı.
Dün Irak’tan kaçan Kürtler, bugün Suriye’den kaçan Kürtler, Türkiye’ye sığındılar, sığınıyorlar.
Dikkat edin: Dün Selahattin Demirtaş’ın Kürtleri sokağa çağırmasıyla onlarca Kürt öldü ve Kürt beldeleri yakılıp yıkıldı, yağmalandı. Bugün de sınırın öbür tarafından PYD’nin attığı mermilerle, havan toplarıyla vb hep Kürtler öldürülmektedir.
Çocuk yaştaki yavruları dağa kaçırılan ve ciğerleri dağlanıp gözleri yaşlı bırakılan Kürt anneleridir.
Bu ABD, milyarlarca dolarlık silah ve mühimmatı, üstelik bedelsiz olarak eli kanlı bu terör örgütlerine neden veriyor acaba? Kürtler hiç düşünmüyor mu?
Barış Pınarı harekâtı esnasında Kudüs’te yapılan protesto eyleminde ABD, İsrail, Suriye bayraklarının yanı sıra sallandırılan PKK/PYD paçavraları Kürtlere bir şey anlatmıyor mu?
Kürtler neden emperyalistlerin kirli emellerine alet olmaya can atıyor? Onların hedefinde Türkiye var, Türkiye’yi parçalamak var. Kürtler, Türkiye’deki rahatlarını ve kazanımlarını bugün başka hangi ülkede görebiliyorlar?
Türkiye ne yapsa yaranamıyor, üstelik hem içeride ve hem de dışarıda.
Tuhaflığın kimlerde olduğu gözükmüyor mu?